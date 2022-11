Wallson: První trénink? Nechtěl jsem hned řvát. Stačí mi postel v kabině

Dostavil se o dva dny později, než byl původní plán. Cestou se zasekl ve Stockholmu, který zasypal příval sněhu. „Dokud nedorazil do kabiny, nevěřil jsem tomu, že vůbec přijde,“ líčil po tréninku Miloslav Hořava, který to celé spunktoval. Hans Wallson (56) na prvním tréninku po příchodu do Sparty působil spíš jako pozorovatel, do dění se moc nezapojoval. „Jsem tady první den. Nechtěl jsem přijít a na všechny hned řvát,“ usmíval se rodák ze švédské Kiruny.

Obránce Jakub Krejčík schytal na začátku tréninku ránu do čela a musel se nechat ošetřit. Brzy se vrátil, ale hlavní událostí byl nástup prvního švédského trenéra v extralize, který před lety v Skelleftea sklízel tolik úspěchů. „Jsem hrdý, že tady můžu být,“ řekl Hans Wallson s pokorou poté, co si zul brusle a předstoupil před diktafony.

Jak se vůbec stalo, že jste přišel do Sparty?

„Mluvil jsem s Milošem Hořavou a Jaroslavem Hlinkou. Ptali se, jestli bych měl zájem přijít, že tým mění kouče. Tím to začalo. Pak jsme v rozhovorech pokračovali a teď jsem tady.“

Trvalo docela dlouho, než jste se objevil. Měl jste těžké rozhodování?

„Víte, jak to chodí. Když jdete do jiné země, musíte se postarat o spoustu věcí. Člověk se prostě nemůže sebrat a hned letět, dokud všechno pořádně nezajistí. Přiletěl jsem v úterý večer a jsem šťastný, že jsem tady. Sparta patří k největším klubům v Evropě, má úžasnou historii. Jsem hrdý, že tu můžu být a mám šanci stát se součástí trenérského týmu, pracovat s kluky a lidmi jako Miloš.“

Znáte se s Hořavou dobře?

„Bude to už docela dlouho. Před pár lety přiletěl do Švédska, do Skelleftea, kde jsem tehdy trénoval. Strávil tam týden, bavili jsme se o hokeji a rozuměli si.“

Dostavit jste se měl původně v pondělí. Co nastalo za problém?

„Předpokládal jsem, že tu budu o dva dny dřív. Jenže ve Stockholmu napadlo hodně sněhu a všechny lety zrušili. Proto jsem přiletěl až v úterý.“

HANS WALLSON

Narozen: 20. září 1966 v Kiruně, Švédsko (56 let) Trenérská kariéra: Skelleftea (2012-16), Curych (2016-18), Björklöven (2020-22), Sparta (2022-) Úspěchy: 2x švédský titul (2013-14), 4x finále SHL (2013-16), 3x nejlepší kouč SHL (2014-16)

Je pravda, že už předtím jste odmítl první nabídku Miloslava Hořavy?

„Kdepak, nic jsem neodmítl. Ale všechno potřebuje čas. Hodně dílků do sebe musí správně zapadnout, než učiníte rozhodnutí. Taky přestěhovat se jinam obnáší spoustu zařizování a starostí.“

Netrénoval jste od konce letošního února, kdy jste skončil v Björklövenu. Zvažoval jste mezitím taky jiné možnosti?

„Ano. Ale v hokeji jsem se už pohyboval dost dlouho a chtěl si taky trochu odpočinout a počkat, až přijde ta pravá nabídka. Ozvala se Sparta a já měl od samého začátku dobrý pocit. Byl tam od začátku, co jsem začal s Milošem a Hlinkou jednat. Byli velice profesionální, z hokeje vyšli, milují ho. Cítil jsem, že to dává smysl, že je to správně.“

Jediným českým hráčem, jehož jste dosud trénoval, byl Martin Ševc v Skelleftea. Co víte o českém hokeji a extralize?

„Se Skelleftea a Curychem jsme hráli v Champions League proti českým celkům, takže o soutěži a některých týmech povědomí mám. Znám Martina Ševce, který vždycky mluvil dobře o místním hokeji a životě v Česku. Opravdu dobrý kluk, dokonce jsme spolu vyhráli v SHL titul.“

Jste tu krátce, ale mluvili jste už o plánech s týmem? Čeho chcete se Spartou dosáhnout?

„Teď to samozřejmě budeme více řešit. Pracujeme 24/7, abychom našli způsob, jak podávat stabilnější, vyrovnanější výkony. Bude to delší proces, musíme být trpěliví a každý den odvést kus práce. Myslím ale, že tým má dobrý základ, kluci jsou připraveni se do toho pustit a makat.“

Jaké na vás tým zanechal první dojmy?

„Samozřejmě se musím se všemi teprve poznat. Přišel jsem jako nová tvář. Sám jsem hokej hrál, vím, jaké to je, když přijde nový trenér, trochu vás to nakopne, vnese trochu víc energie. To je ale dobře, myslím, že tohle potřebujeme.“

Máte jasno o tom, jak si s Milošem Hořavou rozdělíte pravomoci?

„Miloš bude mít na starost obranu a beky a já útočníky, jak jsme oba zvyklí.“

Během prvního tréninku jste vypadal spíš jako pozorovatel. Souhlasíte?

„Ano, jen jsem se díval, teprve jsem přiletěl. Nechtěl sem přijít a na všechny hned křičet a řvát. (usměje se) Pro mě je důležité tým poznat. Ráno jsme měli mítink, kde jsem se představil. Den po dni, krok po kroku se budu postupně zapojovat do tréninku, až si s Milošem vymezíme role.“

Budete pouštět v kabině švédskou muziku?

„Znám bratry Thorellovy, ale nevím, jestli vůbec mají povoleno hrát švédskou muziku.“

Jak budou z osobního hlediska vypadat vaše nejbližší dny?

„Teď bydlím v hotelu, ale půjdu se podívat na jeden byt. O městě toho zatím tolik nevím a věřím, že mi Sparta sežene bydlení na hezkém místě. Jsem však zvyklý pracovat 24 hodin denně, takže mi stačí vlastně jen postel na přespání. Budu tady bez rodiny, do konce sezony zbývá jen pět měsíců. Taky jsem viděl, že jsou postele přímo v kabině, takže to bude dobré.“ (směje se)

Mluvíte v kabině anglicky?

„Jednou z nejdůležitějších věcí bude, aby všichni chápali, o čem mluvíme, když řešíme taktiku a podobně. Bude to mix mezi mojí angličtinou a Milošovou češtinou, aby rozuměli opravdu všichni. V minulosti jsem ve Švédsku trénoval cizince, mluvili jsme až příliš anglicky a pak třeba někteří švédští hráči nechytali, o čem je řeč. Tohle nechceme. Všichni jsme na jedné straně.“

Ptám se, protože jste prý velmi komunikativní trenér. Je to správný dojem?

„Mám to tak rád, sám jsem hrál, takže vím, že je důležité kluky pořádně poznat a ujasnit si, co po nich chcete a jak chcete hrát. To nějaký čas zabere. A my jsme teprve začali.“

Jak byste vylíčil svoji hokejovou filozofii?

„Základ je co nejvíce hrát s pukem. Když držíte puk, řídíte hru a tempo. Musíte taky makat, hrát tvrdě, hodně bruslit a napadat. Musíme správně vyvážit tvrdost a šikovnost. Pokud nemáte puk, musíte se za ním honit a je jednoduché ztratit strukturu. Ale když ho máte, můžete k tomu dohnat soupeře a kontrolovat hru.“

Přišli jsme a hráči mu tleskali

očima trenéra Miloslava Hořavy „Párkrát jsem mu psal už dřív. A teď se naskytla možnost. Přiznám se, že jsem této variantě nedával žádné šance. Ale zkusil jsem to a Hans zareagoval tak, že o tom bude přemýšlet. Dokud nedorazil do kabiny, nevěřil jsem, že přijde. Připravovali jsme se, jestli ho hráčům představím já, Jarda Hlinka nebo Petr Ton. Než jsme došli do obýváku, stihl se všem představit sám. Přišli jsme do kabiny ve chvíli, kdy mu už hráči tleskali. Je to borec, který nepotřebuje nic vysvětlovat, ví, o čem mluví a co chce. Bude ohromná zkušenost s takovým člověkem spolupracovat a byla by velká drzost si z něj udělat asistenta. Jsme kolegové. Já budu mít na starost především beky, on útok, ale vše budeme společně konzultovat. Do Sparty může vnést švédský styl, který se mi hrozně líbí. Věřím, že se v mužstvu časem objeví větší agresivita. Jsem si jistý, že nám moc pomůže.“

