Ševc: Wallson je vynikající trenér a férový chlapík. Čím ho překvapil?

Jako jediný z českých hokejistů na vlastní oči a kůži poznal styl práce Hanse Wallsona. Martin Ševc ve Skelleftee pod pokyny charismatického kouče pomáhal stavět něco, co udivilo celý švédský hokej. Dvě sezony v „nočním městě“ (2012/13 zlato a 2014/15 stříbro) přinesly úspěchy. „Jsem překvapený, že tak úspěšný kouč jde do extraligy,“ říká bývalý obránce a nynější sportovní ředitel boleslavských Bruslařů.

Když zmíním jméno Hanse Wallsona, co vám naskočí jako první?

„Naskočí mi super období ve Skelleftee pod vedením výborného chlapa. S Wallsonem se skvěle komunikuje, po trenérské stránce umí výborně zorganizovat hru, dokáže hráčům jasně rozdělit role.“

Má tedy všechno, co dobrý trenér potřebuje a co by měl mít? Z profesního i lidského pohledu?

„Určitě. Má lidský přístup, je maximálně otevřený, s hráči se dokáže bavit. Vzpomínám si, když pod ním nějací kluci nehráli, jeden byl i import. Situaci jim dokázal perfektně vysvětlit, uměl najít správné řešení pro obě strany.“

Napadá mě jedna vlastnost: spravedlivost. Sedí to k Wallsonovi?

„Určitě je spravedlivý. Umí být přísný, ale klíčové je, že je férový a ke všem přistupuje stejně. V kombinaci s výborně zvládnutou komunikací jde o nejdůležitější faktor. Ať je to jak chce, pořád jsme jen lidi a základ všeho tkví ve vztazích a komunikaci. Jakmile zůstane nějaká situace viset a neřeší se, není to dobře a dělá to v týmu dusno.“

Z regionálního klubu na švédském severu učinil postrach ligových hegemonů. O to víc si zaslouží respekt a obdiv?

„Souhlasím. Ale na místě je ocenit i manažera, který tam v té době pracoval. Měl výborný skauting, hráče uměl přesvědčit, aby do Skelleftey přišli. Švédům se totiž na sever moc nechce. V zimě je hodně tma, kluby musí vytáhnout nějaké finance navíc, aby získali dobré hráče. Tamní organizace je malý klub fungující na rodinné bázi, ovšem s třemi halami. Co víc si přát? Nesmírně mě zaujalo, jak propracovaně to funguje. Pamatuju si na spoluhráče Tima Heeda. Vzali ho do týmu fyzicky zanedbaného, hrát mohl jen přesilovky, jinak ho v podstatě nenasazovali. Ale zapracovali na něm, další rok se stal nejlepším obráncem ligy a dostal se do Ameriky. Práce celého klubu je na špičkové úrovni.“

Zarazilo vás tedy, že tak úspěšný kouč jde do české extraligy?

„Jsem překvapený. Podle mě už jeho jméno jednou bylo ve hře, v nějakých debatách jsem ho zaslechl. Ve spojení s Hořákem by trenérský tandem na Spartě měl dobře fungovat.“

Jsou Wallsonovy profesní kvality beze zbytku přenositelné do specifického českého prostředí?

„Samozřejmě, že tohle je otázka. Nedokážu posoudit, ale podle mého mu v přivykání na naše podmínky hodně pomůže Hořák. Miloš ho dostane do obrazu. Hans je ovšem natolik inteligentní, že se dokáže dost dobře přizpůsobit jakémukoli prostředí.“

Až se potkáte u ledu, předpokládám, že si budete mít co říci, že?

„Určitě. S Hansem jsem se naposledy setkal, když trénoval ve Švýcarsku, už tam jsme prohodili pár slov. Jak říkám, je to sympatický chlapík, těším se, až se potkáme. A navíc je vstřícný vůči novinářům, takže se máte na co těšit.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE