Bombarďák Gazda je zpátky v lize. Jsem v ideálním věku, potřebuji hrát

Ve 22. kole Tipsport extraligy si Gazda připsal gólovou asistenci, hrál přesilovky i oslabení, ale prohru Motoru v Ostravě 3:4 neodvrátil. Tím pádem ani pád jeho nového týmu na poslední místo. To zná z minulé sezony poměrně dobře.

„Ale byl to odbojovaný zápas, určitě se na něj i dobře dívalo, škoda,“ rozebíral po utkání. „Potřebujeme body jako sůl. Jsem tady den, nálada v týmu je dobrá a bojovná. Věřím, že to bude jen lepší.“

V uplynulé sezoně byl Gazda nejproduktivnějším hráčem Zlína. V základní části za 47 zápasů nasbíral velmi slušných 21 bodů (11+10), mimo jiné se blýsknul hattrickem na ledě pražské Sparty. Sestup Beranů neodvrátil, ročník dohrával ve Finsku. I tam se mu dařilo (10/ 1+0), v play off pomohl Ilvesu k bronzu (6/ 0+1). Díky uplatněné opci ovšem dopředu věděl, že se do Zlína vrátí. I po vyklizení elitní scény.

V Chance lize měl Daniel Gazda aktuálně odehráno 21 zápasů (6+8), znovu byl na špici bodování. Nezahořkl, byť se nijak netajil tím, že opouštět Finsko a doma pak objíždět prvoligové „retro zimáky“, bylo psychicky hodně náročné.

„Chci podávat co nejkvalitnější výkony, hrát co nejlépe to půjde, aby to někdo třeba viděl,“ říkal nedávno v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. „Je jedno, že jde o Chance ligu, rád bych tady hrál nejlepší hokej, jaký dovedu. A co bude v budoucnu? Tohle nenaplánujete.“

Šance přišla z Českých Budějovic. Ty jsou od prvního kola bez zraněného beka Stuarta Percyho. I proto se zatím na měsíc dohodly na příchodu Gazdy. Opačným směrem putovat Ondřej Kachyňa. „Uvidíme, co bude dál,“ krčil obránce rameny. „Jsem rád za každý zápas v Motoru, pak to bude otázka na vedení a manažery.“

Trenér Jaroslav Modrý jeho příchod přivítal. „Stuart nám vypadl už prvním kole a podobný obránce nám v sestavě scházel,“ přitakal kouč. „Gazda je taky kreativní, umí naložit s pukem, dobře bruslí. Jsem rád, že s ním můžeme pracovat.“

Šance si váží i Gazda. A důvěru chce novému klubu oplatit. „Extraliga je proti první lize obrovský rozdíl,“ pousmál se. „Trošku jsem se v prvním zápase hledal, s nikým se pořádně neznám, je tu hodně nových věcí. Bylo to náročné. Navíc se Zlínem jsme jezdili do Vítkovic hodinu a půl, teď skoro půl dne. Snad zapadnu. Cítím důvěru a budu se ji snažit naplnit,“ dodal Daniel Gazda.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE