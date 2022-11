Plekancův gól, jaký se nevidí: zakopl o modrou, hrozba došla brankáři pozdě

Akce předcházející Plekancovu gólu se zrodila během 9. minuty první třetiny v obranném pásmu Rytříů. Martin Procházka vystihl přihrávku mezi soupeři ze Sparty a po získání kotouče rychle vyrazil vpřed. O poznání větší náskok než osmadvacetiletý útočník měl ale parťák Plekanec, který frnknul dvěma Pražanům a rozjel se sám na Josefa Kořenáře.

Jenomže poté, co kladenský kapitán překonal modrou čáru, zavrávoral a padl k ledu na kolena. Z dálky se zdálo, že byl Plekanec podražen, což ale ostřílený forvard vyvrátil. „Zakopl jsem asi o modrou čáru nebo kruh,“ přiznal. Někdejší dlouholetý hráč Montrealu ale i v pokleku stále mířil ke sparťanské brance, a aby nepromarnil skvělou šanci, vzal si puk jako na lopatu, hodil kotouč za Kořenáře a srovnal na 1:1. „Doufal jsem, že mi soupeř nevezme hokejku, tak jsem do toho plácnul. Byl to spíš takový instinkt. Snažil jsem se to zvednout a jsem rád, že to tam zapadlo,“ řekl čtyřicetiletý lídr Rytířů.

Plekancova radost po takovém gólovém kousku byla patrná. Jen co se zvedl z pokleku, zvedl ruce k nebi a společně se spoluhráči oslavil trefu pod v tu chvíli nadšeným kladenským kotlem. V brankovišti Sparty se překonaný Kořenář zatím snažil vstřebat, jak se zkušenému protivníkovi podařilo skórovat. Podle slov čtyřiadvacetiletého gólmana takové zakončení po zakopnutí vůbec nečekal. Věděl, komu při úniku čelí, ale až po inkasování si uvědomil, čeho je Plekanec stále schopný.

„Jak spadl, automaticky jsem šel dolů, kdyby to náhodou poslal po ledě. Říkal jsem si, že kdyby mi to poslal mezi nohy, bylo by to hrozný. Myslím si, že kdyby na mě jelo osm z deseti jiných hráčů, tak by to takhle neudělali. Je vidět, že to má v ruce,“ smekl Kořenář před Plekancem.

Kladenský matador si pochvaloval výborné věci v útočném pásmu, dobré přesilovky svého týmu i výbornou atmosféru v O2 areně. Nicméně ani s parádním gólem nedokázali Rytíři na Spartě získat aspoň bod, za který by skvělou branku rozhodně vyměnil. Pražané ve druhé třetině odskočili do dvoubrankového vedení, kontrolovali hru a třetí výhru v řadě si pojistili ještě dvěma góly.

Plekanec litoval, že Kladno nedokázalo navázat na velice povedený výkon proti Olomouci (5:2). Uznal však, že s Rytíři proti Spartě natropili více chyb než v předchozích zápasech. „Sparta potrestala víceméně každou. Má kvalitní tým," řekl s 17 body (5+12) nejproduktivnější hráč Středočechů.

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno 5:1. Domácí mají třetí výhru v řadě, třemi body se blýskl Forman Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. E. Thorell, 24:28. Horák, 34:34. G. Thorell, 51:30. Sobotka, 54:02. Forman Hosté: 08:55. Plekanec Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Dotchin (A) – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund (A), Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč. Rozhodčí Hribik, Horák – Špůr, Ondráček Stadion O2 Arena

