Góly. Hned! Trápení Hradce trvá. Je potřeba hnusná výhra, ví Okuliar

Minulé zápasy jste prohrávali, ale byli jste v nich často vy tím aktivnějším. Cítil jste, že teď proti Spartě to tak úplně nebylo?

„Těžko říct. Bylo to tak padesát na padesát. My jsme taky měli dobré chvíle, z mého pohledu to byl remízový zápas. Když si vezmete, jaký nám dali vítězný gól... střela zpoza brány. Nám prostě teď takový nepadne. Co máme dělat? Už je to na hlavu. Potřebujeme se odrazit, vyhrát a nakopnout se do starých kolejí. Máme náročný program s Ligou mistrů, ale na to se vůbec nevymlouváme. Jsme silný klub, patříme jinam, než jsme teď v tabulce.“

Cítíte, že je to právě o tom dorvat do branky hnusný gól? Tečovat, být tvrdší na brankovišti soupeře.

„Přesně tak. My jsme takové hnusné góly v sezoně nedali vůbec! A přitom bychom je tolik potřebovali. Aspoň dva, tři. Hned by se nám jinak dýchalo. Když se podíváte, jaké padají góly ostatním, je to frustrující.“

Je to o to složitější tím, že máte opravdu mladý tým? Několik zkušených borců vám složilo zranění.

„Ani tohle ale nemůže být výmluva. Máme mladé kluky, ale nejsou tu náhodou. Máme široký, kvalitní kádr. Každý jeden do něj patří. Jak říkám, potřebujeme hnusnou výhru. Postavit se na vlastní nohy a začít konečně zase vítězit.“

Chlácholit se můžete maximálně tím, že krize třeba tým posílí a o to lepší pak bude. Třeba právě u Sparty se to v minulé sezoně potvrdilo.

„To je pravda. Je to jedna z věcí, kterou si říkáme. Když v sezoně několikrát prohrajete, v play off se vám to pak může vrátit. Už je toho ale dost, pět proher po sobě je hodně. Padá na nás deka, kterou fakt nechceme. Je to hodně nepříjemné. Teď nás čekají Pardubice, přijde vyprodaný zimák. Tímhle je chci na zápas pozvat, protože je potřebujeme. Prožíváme těžké chvíle, potřebujeme, aby nám pomohli. Když fandí, jsou naším šestým hráčem, dodává nám to spoustu energie. Musíme i pro ně vyhrát, utnout tu sérii.“

Ideální soupeř, na kterém se chytit.

(usmívá se) „Je to tak. Velké derby, sedm tisíc lidí na zimáku. Prostě už potřebujeme výhru. I kdybychom hráli proti někomu jinému, už to musíme zlomit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:10. Krejčík, 27:45. Řepík Hosté: 23:52. Okuliar Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel, Pilař – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Kev. Klíma, Jergl – Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Kika, Pilný – Hynek, Svoboda Stadion O2 arena

