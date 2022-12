Sparta kopla do ležícího. Krejčík: Budujeme si respekt, ukazujeme sílu

Tabulka Tipsport extraligy před dvěma týdny. Sparta chřadla na třináctém místě s pouhými dvěma body náskoku na poslední Kladno. Od té doby je však stoprocentní. Z pěti zápasů doručil nový trenérský štáb plný počet patnácti bodů. Aktuální tabulka? Pražané jsou osmí, na Rytíře mají k dobru bodů jedenáct.

„Nikdo nemá rád porážky, nikdo nebyl spokojený. Teď máme nějakou sérii, chceme v ní pokračovat. Hrajeme dobrý hokej, vyhráváme. Nechci ani přemýšlet nad tím, co bylo. Je to pryč, koukáme dopředu. Pomalými krůčky se zvedáme. Pracujeme, makáme jeden za druhého a zatím dostáváme odměnu. Snad takhle budeme i šlapat dál,“ přeje si kapitán Michal Řepík .

V pátek dokázala Sparta porazit ztrápený Mountfield. Kopla si do ležícího, vyhrála 2:1. „Je strašně důležité, že zvládáme umlátit i takové těsné zápasy,“ pokyvuje hlavou útočník Sparty, který se postaral o vítěznou trefu utkání. A že byla hodně šťastná.

Běžela 28. minuta, když se Řepík vrhnul do útoku. Zdálo se, že míří za branku, jenže v tom poslal puk nečekaně po bleskové otočce z velkého úhlu do brankoviště. Brankáři Henrimu Kiviahovi kotouč propadl do sítě mezi nohama. „Dostal jsem se do rohu. Věděl jsem, že kluci dojíždí situaci k jejich brance, chtěl jsem to tam jen hodit. Gólmanovi to ale propadlo. Šťastná trefa.“

Pražané navlékli na špagát pátý vítězný korálek vedle sebe. V této vítězné sérii inkasovali vždy maximálně jeden gól! Celkové skóre v pětici posledních duelů? 16:4. „Už mi dochází fráze, které mám naučené. Dochází mi věty,“ usmíval se trenér Miloslav Hořava. „Jsme rádi, že se nám daří, že jsme zase dostali jen jeden gól. Štěstí se přiklání k nám. Až to pomine, uvidíme, jestli to opravdu funguje, nebo ne. Taková doba určitě přijde,“ přidává.

Změna ve hře Sparty je po příchodu jeho a kolegy Hanse Wallsona markantní. „Úžasné, jak nám začala defenziva fungovat. Některé věci se změnily, hodně se zaměřujeme na detaily. Je to znát. Jsem rád za všechny, že se nám začalo dařit. Že si pomalu zase budujeme respekt a ukazujeme, jak silný tým jsme,“ doplňuje obránce Jakub Krejčík.

Mountfield naopak popáté v řadě rupnul. Zatímco při předchozích porážkách býval často aktivnější než soupeř a doplácel „jen“ na neproduktivitu ve finální fázi, v pátek svírala kormidlo večera v rukou pevně Sparta.

„Jsme v křeči, nedaří se nám. Bojovali jsme, snažili jsme se uhrát co nejlepší výsledek. Sparta byla ale lepší. Je na vlně, věřila si. Hrála naprosto v pohodě, my ne. Zaslouženě vyhrála. Máme spoustu mladých hráčů, na které teď padla nervozita. Musíme pracovat a věřit, že se zlepšíme,“ krčí rameny kouč Tomáš Martinec.

Jediná nicotná radost? Hradečtí alespoň díky jediné trefě Olivera Okuliara ukončili střelecký půst, který trval 158 minut a 30 sekund. Tak dlouho se Východočeši neradovali z gólu. Více než dva a půl zápasu, takřka osm třetin. „Hrozné, je na nás deka. Chybí nám škaredé góly,“ ví Okuliar. V neděli čeká Mountfield derby s Pardubicemi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:10. Krejčík, 27:45. Řepík Hosté: 23:52. Okuliar Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel, Pilař – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Kev. Klíma, Jergl – Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Kika, Pilný – Hynek, Svoboda Stadion O2 arena

