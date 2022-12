SESTŘIHY: Sparta vyhrála popáté v řadě, Budějovice zničily Kladno 6:1

Kváča vydřel první nulu sezony

Po oboustranně nevýrazné úvodní patnáctiminutovce se jako první střelecky osmělili v 16. minutě hosté z Liberce. Po nastřelené tyčce se k puku dostal Birner a střelou z úhlu překvapil Lukeše, který si nedůsledně pokryl prostor mezi ramenem a pravou tyčkou.

Karlovarští, v jejichž obraně už nastoupil jako staronová posila obránce Stříteský, jenž přišel z Mladé Boleslavi, mohli srovnat o chvíli později v oslabení, ale Redlichův únik zlikvidoval Kváča levým betonem. Domácím se sice ještě v úvodním dějství podařilo dostat puk za brankovou čáru, ale Černoch toho dosáhl nedovolenou hrou vysokou holí.

Druhá třetina se ze strany Karlových Varů nesla ve znamení dobývání liberecké branky, o čemž svědčí i poměr střel po druhé třetině - 27:10. Bílí Tygři zodpovědně bránili v pěti hráčích modrou čáru a co prošlo za ní, zkrotil pozorný Kváča. Ke vstřelení branky však domácím nepomohlo ani v pořadí druhé vyloučení Faška-Rudáše. Gólem neskončily střely Grígera, Huttuly ani Rachůnka.

Oku diváka nepříliš lahodící hokej pokračoval i ve třetím dějství. Hráči z lázeňského města nedokázali vyzrát na obětavě bránící Liberec ani v této části hry. Největší příležitost si vytvořil Koblasa, ale zadovkou na Kváču nevyzrál. Na druhé straně se v 56. minutě při jednom z mála rušivých protiútoků k puku dostal Kolmann a střelou z mezikruží definitivně rozhodl o vítězství Liberce.

Kváča díky 41 úspěšným zásahům vychytal první čisté konto v sezoně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 15:30. Birner, 55:08. Kolmann Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Dlapa, Stříteský, Pulpán (A), Bartejs, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Rulík, Osmík, Chalupa. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Kolmann, Aubrecht, Šedivý – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Dlouhý, Jelínek (A), Rychlovský. Rozhodčí Hradil, Šindel – Ondráček, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2471 diváků

Cestu za výhrou rychle rozjel Krenželok

Domácí začali jako z partesu a už po 135 sekundách zápasu jim zajistil vedení Krenželok. Hosté mu dali dost času, aby si před bránou zpracoval přihrávku Bernovského od zadního mantinelu a kličkou překonal Čiliaka. Pro zkušeného forvarda, který dlouho pauzíroval kvůli zranění, to byla první trefa sezony.

Kometa ale také - a velmi rychle - oplatila gólem. Její první větší šanci o 71 sekund později zakončil Koblížek, který přečíslení tři na dva z osy hřiště vyřešil přesnou střelou k tyči. Vítkovice si ale vzaly vedení zase rychle zpět, když po Lakatošově přihrávce na brankoviště zblízka doklepl puk do sítě Fridrich.

Druhá část proběhla zcela ve vítkovické režii. Domácí snadno pocházeli brněnskou defenzívou a měli několik šancí, ale Fridrichova rána v přesilovce skončila na tyči, Kriegera vychytal Čiliak a sólo neproměnil Marosz. A tak se prosadil teprve Bukarts, který v 38. minutě mazácky z trestného střílení ošálil gólmana a bekhendem si připsal už svou čtrnáctou branku v sezoně, čímž se probojoval do čela vítkovických střelců.

Domácí se ani za stavu 3:1 nestáhli a aktivním stylem hry nepustili soupeře do tlaku. Hosté se tak teprve půl minuty před koncem dostali k power play, kterého ale velmi rychle využil Mueller a svým bývalým spoluhráčům dal do prázdné branky poslední ránu z milosti. Kometa tak už šest utkání čeká na plný bodový zisk, z toho pětkrát prohrála.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Poslední tři zápasy jsme vyhráli vyloženě se štěstím, ale dnes myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Od začátku jsme do utkání šli s tím, že budeme aktivní. Šli jsme i rychle do vedení, ale pak nás zmrazil ten gól v dalším střídání na 1:1. Důležité bylo, že jsme se znovu brzy dostali do vedení. Co bych chtěl ocenit, že hráči skvěle reagovali na změnu rytmu hry, co se týče defenzivy a ofenzivy. Ve druhé třetině jsme byli na šance jasně lepší a ve třetí jsme odvedli perfektní taktický výkon.“

Martin Pešout (Kometa Brno): „My jsme udělali dvě zbytečné chyby na začátku. Tím jsme pustili domácí do jejich hry a pak jsme to měli hrozně těžké. Ve druhé třetině jsme to chtěli strhnout za každou cenu na naši stranu a domácí toho využívali, měli šance, naštěstí nás Čiliak podržel. Ve třetí třetině jsme se ještě vzepjali, ale domácí si to pohlídali a zaslouženě vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:15. L. Krenželok, 11:59. Fridrich, 37:33. Bukarts, 59:47. Mueller Hosté: 03:26. Strömberg Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kalus, Dej, Lednický – L. Krenželok (C), Marosz, Bernovský. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Kučeřík, Hrbas, Ďaloga, Gulaši (A), Holland, Mlčák – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Rožánek, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 169 diváků

Gulaš nastartoval Motor skvělým nástupem

Motor se ujal vedení už po 52 sekundách, kdy vysunul Hanzl za obranu Rytířů Gulaše a ten prostřelil Bowa mezi betony. Na druhé straně vyzkoušel Strmeně bekhendem Plekanec. V páté minutě se opět radovali hosté. Po Štencelově střele se odrazil puk od zadního mantinelu před Tomečka, který z pravé strany z úhlu trefil odkrytou část branky.

Při Šenkeříkově vyloučení Strmeň zasáhl při Zikmudově šanci a z dorážky trefil Indrák pravou tyč. Další možnost domácích měl Beran, na druhé straně mohli navýšit rozdíl Toman a Tomeček, ale Bow svůj tým podržel. Za domácí neuspěl proti Strmeňovi ani Procházka a v další příležitosti Ticháček minul.

Na přelomu první a druhé třetiny se domácí ubránili při Ticháčkově vyloučení, potom při trestech Tomečka a Hovorky nedokázali Rytíři snížit. Po Plekancově přihrávce vystřelil z pravého kruhu Kubík, ale Strmeň se přesunul včas.

Ve 29. minutě po vyloučení Kladna za špatné střídání se trefil od modré čáry Vráblík a zvýšil na 3:0. Strmeň si poradil s Pytlíkovou tečí. Na druhé straně měl možnost Přikryl. Rytíři marně dobývali branku Motoru.

Českobudějovický gólman držel čistý štít do 52. minuty, kdy jej překonal střelou z pozice mezi kruhy Filip. Při následném Tomečkově vyloučení mělo Kladno velký tlak, ale na kontakt se nedostalo. Největší šanci kryl Brodeckému Strmeň.

Po Plekancově vyloučení se Motoru naskytla přesilovka čtyř proti třem, kterou využil obránce Gazda. Další gól hostů přidal v přečíslení po Strnadově přihrávce Hanzl a výsledek ještě dovršil Valský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:23. Filip Hosté: 00:52. Gulaš, 04:35. Tomeček, 28:21. Přikryl, 55:11. Gazda, 57:07. Hanzl, 58:58. Valský Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Indrák, Klepiš, Brodecki – Melka, Zikmund (A), Pytlík – Michnáč, Filip, Bláha – Beran. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Hovorka, Plášil, Gazda, Hail – Dzierkals, Pech (A), Valský – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Tomeček, Vopelka, Karabáček. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Zíka, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2579 diváků

Olomouc - Třinec 4:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:46. Kusko, 55:06. Plášek ml., 58:25. Navrátil, 59:49. Kusko Hosté: 04:25. Buček, 57:35. Kurovský Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (C), Mareš, Rašner, Škůrek, Švrček, T. Černý, Řezníček – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Olesz, Kusko, Kucsera – Menšík, Anděl, Rutar.

Hosté: Mazanec (Daneček) – Marinčin, M. Doudera (A), Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Mar. Adámek – Daňo, Voženílek, M. Růžička (C) – Buček, Hudáček, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Haas, Hrňa – Lyszczarczyk.

Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Axman. Stadion Zimní stadion Olomouc

Pražané se rozloučili s Jurčinou další výhrou

Domácí se před začátkem zápasu oficiálně rozloučili s obráncem Milanem Jurčinou, který se ve 39 letech rozhodl ukončit aktivní kariéru. Slovenský bek odehrál v sezoně za Spartu 12 zápasů, naposledy nastoupil 21. října proti Brnu.

Jeho dnes už bývalí spoluhráči se mohli dostat do vedení ve čtvrté minutě, šanci Buchteleho ale zastavil Kiviaho. Následně si Pražané zahráli čtyřminutovou přesilovou hru, finského gólmana ale nepřekonali.

V závěru první třetiny byl vyloučen Okuliar a Sparta ve 22. minutě početní výhodu využila. Podruhé v sezoně se prosadil Krejčík.

Hradečtí, kteří v předešlých dvou zápasech neskórovali, nebyli v útoku příliš nebezpeční. Ve 24. minutě se jim ale podařilo vyrovnat, když Kováře překonal Okuliar. Mountfield se dočkal gólu po 158 minutách a 30 sekundách hry.

Domácí si ale zásluhou vydařené akce Řepíka vzali vedení zpět. Kapitán Sparty překvapil ve 28. minutě Kiviaha střelou z otočky. Při hře ve čtyřech poté měli Pražané hned několik velkých šancí. Vitouch ale dvakrát netrefil v ideální pozici puk, neuspěl ani Krejčík, jenž se po své druhé šanci v rychlém sledu jen chytal za hlavu.

Východočeši poté nedokázali využít čtyřminutový trest Dvořáčka, na začátku třetí třetiny byl blízko vyrovnání Lev, Kovář ale jeho příležitost zlikvidoval. Při Tomáškově vyloučení se do brejku dostal Forman, Kiviaho jej ale vychytal a následně si poradil i s šancí Gustafa Thorella.

Spartu to ale mrzet nemuselo, těsný náskok udržela až do konce a před sérií pěti zápasů na kluzištích soupeřů vyhrála počtvrté za sebou doma.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:10. Krejčík, 27:45. Řepík Hosté: 23:52. Okuliar Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel, Pilař – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Kev. Klíma, Jergl – Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Kika, Pilný – Hynek, Svoboda Stadion O2 arena