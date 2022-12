Holík o Zábranského návratu: Myslím, že už bude dole. Stejně o všem věděl

Na brněnské střídačce bylo plno. Majitel klubu Zábranský čněl nad ostatními postavou, v pozici hlavního kouče zůstal oficiálně Martin Pešout, nejvíce slyšet byl však asistent Jiří Horáček. „Ten je nejživější všude. I na tréninku, kde při bagu blokuje střely bez chráničů,“ líčil útočník Petr Holík.

Bojovali jste pod přímým dohledem bosse Libora Zábranského víc než předtím?

„Bojovnost jsem viděl i v minulých zápasech. Nemyslím, že se na to někdo vykašlal. Bohužel jsme proti Spartě dostali rychlý gól, což nás trošku srazilo. Za stavu 2:3 jsme mohli vyrovnat. Nepovedlo se a jim tam pak napadalo všechno. 2:6 je docela hrozivý výsledek.“

Je pravda, že vám teď nejdou nohy, jak říkal majitel klubu?

„Jak kdy. Nemyslím, že by úplně nešly. Jenže když prohráváte, samy odejdou. Snaha tam je vždycky, ale nejde to. Nevím proč. Musíme si ukázat ty dobré věci a doufám, že to hned dalším zápasem nastartujeme a otočí se karta na naši stranu.“

Co změnil Zábranský?

„Trošku se proházely lajny. Jinak nic. Já jsem měl problém s výstrojí, odešel jsem z rozbruslení. Proto jsem začal zápas později. Nebyla to žádná taktika.“

Řekl vám, jestli šlo jen o dočasný návrat?

„Myslím, že už bude dole. On stejně chodil za námi do kabiny, věděl o všem. I o taktice. Do novin řekl, že se vrátí na střídačku. Byla jen otázka kdy. My hráči to ale extra neřešíme. Na ledě stejně hrajeme my. My musíme ten zápas vyhrát. Trenéři to za nás neodehrají. Musíme pracovat na systému. Máme dobré i špatné momenty. Neměli bychom se je*at v kabině a zůstat pozitivní.“

Po delší době jste se trefili z přesilovky. Co v ní dřív nefungovalo?

„Akorát jsme nedali gól. Jinak jsme nic neměnili. Teď jsme skórovali tečovanou střelou, Zaťa (Martin Zaťovič) udělal dobrou práci před gólmanem. Kundrc (Tomáš Kundrátek) navíc trefil břevno. Doufejme, že se to teď protrhne. Přesilovky a oslabení rozhodují zápasy. Nic extra bych na přesilovkách neměnil. Šanci si vždycky vypracujeme.“

