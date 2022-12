Zohorna o prohře v Hradci: Dával góly, trestal nás. My nebyli nebezpeční

V čem jste viděl největší problém, že zápas dopadl nakonec takhle jednoznačně?

„V obraně, při hře dozadu. Už v minulých zápasech to nebylo ono a teď jsme dali soupeři docela dost příležitostí, aby chodil do brejků. Hradec měl taky hodně možností dva na jednoho. Oni dávali góly, trestali nás. My vepředu moc nebezpeční nebyli. Navíc nám úplně nesedly ani přesilovky. Když to shrnu, zasloužený zápas pro Hradec.“

Asi moc nepřekvapí, jakým stylem hraje. Je pro jeho rychlý hokej o to snazší, když mu vyloženě dáte možnost chodit do rychlých průniků a řádit?

„Hrají hodně jednoduše a mají v týmu rychlé kluky, kteří si chodí pro puk. Ano, bylo by rozhodně lepší, kdybychom se na kotouči víc dokázali udržet, nezbavovali se ho tolik. Oni puky nastřelili, my je ztráceli a díky tomu nás dostávali pod tlak. Není to tolik o nich, ale spíš o nás, dost možností jsme jim dali.“

Dělala vám jejich rychlost potíže?

„Pár rychlých hráčů mají, využívají je. Ale my máme taky dost rychlý tým. Neřekl bych, že by zápas byl vyloženě o rychlosti.“

Neprosadili jste se ani vy s Lukášem Radilem a Robertem Kousalem . Je znát, že se na vás tři soupeři speciálně chystají a je těžší se prosadit než třeba deset zápasů dozadu?

„Nevím, hlavně se hodnotí celý tým, my nedali gól, skončili jsme s nulou. Je nás hodně, kdo může dávat góly, má hokejku a dovede vystřelit. Nezáleží jenom na jedné pětce.“

Porážkou v Hradci vás z prvního místa vystrčily Vítkovice. Je velká motivace se tam zase brzo vrátit?

„Na tohle se odpovídá těžko. Prohráli jsme teď dva zápasy, na nás je, abychom se zvedli a odstranili co nejdříve všechny chyby, které děláme. Je potřeba, abychom vrátili tu samou hru, kterou jsme předváděli předtím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:32. Cingel, 41:09. Zachar, 41:21. Kev. Klíma, 53:31. Okuliar Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Kel. Klíma, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Doležal. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Rouha, Rákos, Zeman. Rozhodčí Jeřábek, Stano (SVK) – Rampír, Synek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 408 diváků

