Upřímný Kovář o „nové“ Spartě: Přišla změna. Máme jiný přístup k práci

Sedm výher v řadě. Pouze šest inkasovaných branek oproti 23 vstřeleným. Nejsou to ani tři týdny, kdy Sparta kysla na třináctém místě tabulky Tipsport extraligy. Teď je čtvrtá. Vzhůru ji posunul vydřený triumf na ledě Bílých Tygrů. Třetí nulu sezony vyčapal gólman Jakub Kovář . „Já bych řekl, že čtvrtou. Tu v Karlových Varech mi ukradli,“ připomíná se smíchem jediný obdržený gól v utkání s Energií, který padl až po odpískání, avšak dle regulí platil.

Jak se vám teď chytá za...

(skočí do řeči) „Za novou Spartou?“

Vlastně ano. Takhle to cítíte?

„Ano! Chytá se mi opravdu dobře. Mám z toho dobrý pocit já i Pepa Kořenář, když je v brance on. Když najednou vidíte kluky, jak jdou do toho, aby záměrně blokovali střely, jak dělají všechno pro to, aby naše branka nebyla v ohrožení, tak je to paráda. Sami pak ze sebe vymáčknete to nejlepší. Pak se vám díky tomu povede těžký zákrok, když to mančaft nejvíc potřebuje. Máme teď štěstí, které si ale musíte zasloužit. Doufám, že ho neurazíme a bude se nás dál držet. Je to jediná cesta, jak být úspěšný.“

Takřka neinkasujete. Vy sám jste během posledních pěti utkání dostal jen tři góly, dvakrát jste zapsal čisté konto. Hra Sparty se opravdu tolik změnila?

„Přístup je úplně jiný. Máme teď úplně jiný přístup k práci. Musíte k tomu dostat nějaký impulz, to je jasné. Přišla změna. Do práce chodíme s jiným cílem. Děláme všechno pro to, abychom si dobré výsledky zasloužili. Kdyby Petr Kváča nechytal tak skvělý zápas, mohlo být po dvou třetinách hotovo. Pak jsme ale museli ukázat charakter, poslední minuty byly jednoznačně jejich. Ale zvládli jsme to.“

Jinak jste ale moc práce neměl, že?

„Je to tak. Na začátku skoro vůbec, ve druhé třetině tam byly nějaké přesilovky. Vlach trefil tyčku, zavánělo to gólem. Pak tam bylo trestné střílení. Na konci z nás ale Liberec dostal to nejlepší, museli jsme si sáhnout na dno a ubránit výsledek.“

Vyloženě se nabízí otázka, proč takhle nešlo pracovat už dřív? Proč jsme ještě před měsícem viděli úplně jinou Spartu?

„To je velice dobrá otázka. Na tu si najdeme odpověď v šatně za zavřenými dveřmi, až na to bude vhodná chvíle. Teď běží sezona, není čas řešit, proč byl špatný začátek. Musíme koukat dopředu.“

Změna defenzivní složky hry je ale zřetelná.

„Já fakt vidím největší rozdíl v nasazení. Odhodlání a přístup. I když máte v týmu dvacet Ovečkinů, bez těchhle vlastností neuhrajete nic. Musíte odvést práci, až pak se ukáže šikovný útočník, který přidá nadstavbu. Bez dřiny to nejde.“

Ukázalo se právě „zasloužené štěstí“ i v závěru, kdy jste v posledních sekundách zázračně vychytal na brankové čáře Michala Bulíře?

„Je to souběh několika věcí dohromady. Nějaké moje umění, zakončení hráče, k tomu štěstí. Musí se to sejít. Kdyby puk pověsil pod břevno, nemohl bych udělat nic. Musel jsem nohu dostat co nejdál, kotouč jsem vytáhl ven nožem brusle. Opravdu jsme tomu ale šli naproti.“

Najednou dokážete zvládat i vyrovnané, těsné duely. Před začátkem vítězné série jste tři duely prohráli o gól.

„Hlavně jsme dobře rozehrané zápasy sami ztráceli. Kolikrát jsme pět minut před koncem vedli 2:0, ale utkání jsme ke třem bodům nedovedli. Dřív jsme si třeba výhru nezasloužili, teď děláme opak.“

Taky proto je z vás teď cítit velká pohoda.

„Žádná pohoda ale není. Nechceme se uspokojit. Zítra jdu zase do práce a čeká mě další těžký den.“

Ukazuje konečně Sparta konečně svoji reálnou sílu?

„Na to ještě brzo. Nechci to hodnotit, uvidíme.“

Kovář pod Hořavou zápasy 5

výhry 5

inkasované góly 3

průměr 0,6

úspěšnost zákroků 97,5 %

čistá konta 2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 26:47. Dvořáček Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, Šedivý – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Vlach, Jelínek (A), Rychlovský. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Mikliš, Moravčík, Němeček, Jandus, Krutil – M. Forman, Sobotka (A), D. Simon – E. Thorell, Horák (C), Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4893 diváků

