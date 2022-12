Skvělý Kváča nestačil: Podívejte se na kádr Sparty. Samá NHL, ty jo…

Kdybyste z duelu stříhali deset nejlepších momentů do nočních highlightů, minimálně sedm bych jich neslo Kváčův podpis. Zbylé tři Kovářův na druhé straně… Nebylo divu, že nejlepší hráč domácích byl po duelu zkroušený. „Prohráli jsme 0:1, víc k tomu asi dnes nemám,“ hlesl u kabiny.

Je hodně blbé gratulovat vám k výkonu po prohraném zápase? Jenže ten výkon byl super…

„Abych vám pravdu řekl, tak je. Protože my potřebujeme tři body. Na led jsem si pro ně šel a bylo mi jedno, kolik zákroků budu mít a jaké budou. Chtěl jsem za každou cenu tři body. Pro kluky se snažím dělat maximum, abychom vyhráli. Bohužel Sparta byla šťastnější.“

Občas se stane, že brankář chytne neskutečné střely, aby mu pak za zády prošla divná polostřela. Zrovna váš případ, že?

„Upřímně, moc si to nepamatuju. Bylo to rychlé, puk tam (u brankoviště) skákal, odrazil se od našeho hráče do tyčky, já tam nechtěl úplně skákat, spíš puk od tyčky vyndat. Ale to se ukázalo jako těžký, pak tam skočil (David Dvořáček) do brány, což už komentovat nebudu. Smůla, no.“

Nečekal jste od trenérů reklamaci gólů kvůli bránění soupeřem v brankovišti?

„V první chvíli jsem ji čekal, ale od toho tu máme své lidi, kteří pracují na tom, aby challenge byla…“

Tutová?

„Ano, tutová. Abychom z toho náhodou neměli ještě větší problémy (dvě minuty). Nejdřív jsem myslel, že k výzvě sáhneme, proto jsem se trochu rozčiloval, po minulém zápase asi oprávněně, ale asi to byl platný gól. Nejspíš do puku (Dvořáček) nejdřív strčil a až pak na mě skočil. Nešťastný gól.“

Liberec proplouvá sezonou tak nějak v jednom tempu, zatímco Sparta udělala oproti špatnému začátku obrovský posun. Cítíte to i vy na ledě v bráně, že hraje v úplně jiné formě a sebevědomí?

„Tak oni mají kvalitní hráče. Když se podíváte na jejich kádr, ty jo… Spousta hráčů z NHL, parádní soupeř a parádní test pro nás. Ale sezona je dlouhá a extraligu hraje čtrnáct týmů. My musíme hlavně makat, potom se nám to vrátí. Příště můžeme být klidně šťastnější my.“

Venku se vám daří víc než doma, čím to?

„Taky musíte brát v potaz, že jsme teď šestkrát po sobě hráli venku. Teď zas budeme hrát víckrát doma. Led je studený, puk je černý a my se budeme snažit vyhrávat všude.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 26:47. Dvořáček Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, Šedivý – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Vlach, Jelínek (A), Rychlovský. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Mikliš, Moravčík, Němeček, Jandus, Krutil – M. Forman, Sobotka (A), D. Simon – E. Thorell, Horák (C), Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4893 diváků

