Síla Pardubic roste. Proti Litvínovu se vrátil do akce Hyka, hrála i posila

Pardubice dotáhly příchod Tomáše Vondráčka z Karlových Varů a hned ho vypustily na Litvínov. Po 70 dnech se vrátil do akce Tomáš Hyka, onemocnění jater je pryč. A dvouzápasové sucho Dynama skončilo, porazilo Litvínov 1:0. Co je nejvíc? Každá zpráva má určitou hodnotu. Ale z pohledu extraligy asi nejvíc znamenají první dvě. Důvod? Pardubice by měly mít ještě větší sílu.

Z Karlových Varů přijel do Pardubic tank. Tomáš Vondráček po trejdu naskočil do zápasu s Litvínovem. Dvě sezony už v Pardubicích působil, teď je po čtyřech letech zpátky v úplně jiné pozici. Bývalý kapitán Energie má přinést důraz, pomoci s oslabením. V pracovním zařazení se tedy moc neliší. Ale situace se změnila, teď by měl být i velkou zbraní pro play off.

„Je zajímavé, že přicházím skoro ve stejný čas, jako když jsem odsud odcházel. Tenkrát jsme byli suverénně poslední, nyní je situace jiná,“ rozebíral útočník. Ano, výhrou nad Litvínovem se Dynamo dostalo zase na první místo. „Jsem rád, že mám zase šanci zabojovat za Pardubice. Doufám, že budu platný,“ přidal.

Už v prvním zápase ukázal, že zapadne. Šest týdnů marodil, sám se sebou ještě tolik spokojený nebyl. Ale jednou zničil litvínovskou přesilovkou, když pohybem přilákal soupeřův faul. Hrabal, dřel. Jeho přítomnost udělá z Pardubic zase o něco nepříjemnějšího soupeře. „Měli jsme ho vyhlédnutého dlouhodobě. Teď se jen potřebuje rozehrát po zranění, ale už dnes podal solidní výkon. Jeho hokej pro nás bude znamenat velký přínos,“ těší se asistent Marek Zadina.

Co se týká zápasu, klíčem k výsledku 1:0 se stal brankář Roman Will. Zápas bez gólu hovoří jasně, byl jistý jak padesátiletá pedagožka češtiny při skloňování zájmena „jenž“. Navíc ale vytáhl i dva luxusní kousky.

Vychytal sólo Petra Straky. Litvínovskému útočníkovi to sice v sezoně nelepí, ale stejně. Samostatný únik je samostatný únik.

Chvíli před koncem druhé třetiny pak na břiše máchl pravou rukou s vyrážečkou a sebral soupeři jistý gól. „Tyhle chvíle rozhodly, kdybychom dostali na 1:1, mohl se zápas vyvíjet jakkoliv. Je důležité, že nás v klíčové fázi zápasu podržel. Výhra jde za ním,“ chválil i Zadina. „Willda je skvělý gólman, to samé platí i pro Frodlika. Proti Litvínovu chytil velké šance, tým se o kluky může opřít. Roman ukázal svoji sílu,“ přidal se k Zadinovi i útočník Tomáš Hyka.

Tady je taky další silná linka. Už zápas nesledoval doma z gauče, netrpěl. Po 70 dnech od posledního utkání je zpátky v akci. Nehrající Hyka je znovu hrající.

Jedné z největších hvězd extraligy vystavilo stopku onemocnění, kdy útočník musel držet přísnou jaterní dietu. Navíc nesměl nějakou dobu vůbec sportovat. Mluvil o tom, že by si hodně přál se do konce roku vrátit. Stalo se.

Pardubice s ním nakládaly hodně rozumně. Nastupoval ve čtvrté formaci, zvládl necelých jedenáct minut. Hlavně nic nepřepálit! „Strašně jsem se těšil. Věřil jsem, že něco odehraju, že už rovnou s Litvínovem nastoupím. Hodně bych chtěl poděkovat mému trenérovi Michalu Břetenářovi, týmu, že mi umožnil takovou přípravu,“ radoval se z návratu.

Jeho tým si po dvou porážkách připsal vítězství, když se při přesilovce trefil David Cienciala. Ale pozornost se točila hodně i k Hykovi. Logicky, má být jednou z ozdob soutěže. Kabina si ho před zápasem taky dobírala: „Kluci si dělali srandu, jak to před zápasem funguje, kudy se chodí na led,“ usmíval se. Pro něj zápas s Litvínovem nebyl o střelách a bodech. Potřeboval ho zvládnout, což se podařilo.

Hráči Pardubic, kteří znají „C“ na dresu

Patrik Poulíček (Pardubice)

Jan Kolář (Pardubice)

Tomáš Zohorna (Chabarovsk, reprezentace)

Tomáš Vondráček (K. Vary)

Peter Čerešnák (reprezentace Slovenska)

