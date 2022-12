Temno je pryč. Hyka hrál zápas po 70 dnech: Kluci mi ukazovali, kudy na led

Určitě jste se chystal dost pečlivě. Ale nepřicházely obavy, jestli ostrá akce nepřinese nějaké nepříjemné překvapení?

„Samozřejmě, že jsem nějaké obavy měl. Zápas je něco jiného než trénink, najednou podstupujete plno soubojů. Ale když jsem začal trénovat, samotného mě překvapilo, že tělo reaguje dobře, pamatuje si zátěž. O to lépe se mi pracovalo, zápas jsem si užil a opravdu se cítil skvěle. S trenéry si řekneme, co a jak dál. Ale myslím, že se můžu připravovat na další zápas.“

Hodně jste se klepal, až velký den přijde?

„Jasně, nemohl jsem se dočkat. Věřil jsem, že se s trenéry domluvíme, že hned proti Litvínovu nastoupím. Chtěl bych poděkovat mému trenérovi Michalu Břetenářovi i týmu, že mi umožnil vlastní přípravu.“

Na jednom tréninku bylo vidět, že máte na hlavě zvláštní brýle. Prozradíte, o co šlo?

„Jde o takové prostorové vidění. A pro další otázky můžete kontaktovat mého kondičního trenéra. On vám poví víc.“ (směje se)

Opravdu jste se celou dobu chystal sám a k týmu se připojil až den před zápasem?

„Domluvili jsme se, že začnu u Michala Břetenáře. Byl jsem hlídaný na přístrojích, kdyby se náhodou něco stalo. Dál jsme si řekli, že se připojím k týmu v pondělí. Šel jsem s klukama na led, trenéři se ptali, jak se cítím. Připadal jsem si dobře, takže mě těší, že mě pustili do zápasu.“

Můžete popsat, jak těžkých bylo 70 dní bez hokeje?

„Začátek byl nejhorší, nemohl jsem dělat vůbec nic, jen ležet a striktně dodržovat jaterní dietu. Jen sledujete, jak kluci vyhrávají... Já jim hrozně chtěl pomoci, taky se zapojit. Ale tady nic neurychlíte. Užil jsem si aspoň trochu víc času s manželkou a se synem. Takže všechno zlé je i k něčemu dobré. Teď se mohu naplno věnovat práci.“

V kabině si vás po dlouhé době nedobírali, že byste měl zaplatit znovu zápisné?

„Jo, něco jsem vypsal. (usměje se) Kluci si ze mě srandu, říkali mi, jak všechno před zápasem funguje. Jsou moc hodní, že mi tak pomohli. Pak mi taky ukazovali, kudy na led. (směje se) Rýpali do mě, že se před zápasem hraje fotbal, abych na to nezapomněl. Ale nebyl jsem na obědě, tak mi kluci psali, že kdybych to nevěděl, před zápasem máme jídlo.“

Dobrý dojem asi i podporuje výhra 1:0. Stal se i podle vás hlavním hrdinou brankář Roman Will?

„Jo, on je skvělý gólman a ukazuje to celou sezonu. To samé platí i pro Frodlika (Dominika Frodla), máme výborné brankáře. Willda chytil velké šance, tým se o něj může opřít. Ukázal svoji sílu.“

Až budete dostávat víc prostoru, nabídne se samozřejmě téma, jestli vás trenéři umístí do první formace, nebo ne. Tušíte, co přijde?

„Vůbec. Z mého pohledu bych první lajnu nechal, kluci hrají skvěle, sehráli se. Mně je úplně jedno, kde budu hrát, hlavně když budu součástí týmu. Chtěl bych pomoci k jednomu cíli, který tady všichni máme.“