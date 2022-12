Výhra, ale... Repre sebere Spartě pět hráčů. Hořava: Nesolidní, nechápu to

Zůstávají stoprocentní. Sparta zvládla pod trenérem Miloslavem Hořavou i osmý duel. S novým velením neztratila stále ani bod. K těsné výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví tým dotlačil hlavně skvěle chytající Jakub Kovář. Další plnotučný triumf těšil i kouče Pražanů. Z jedné věci však radost nemá. Po nedělním kole mu reprezentace sebere pět hráčů. „Absolutně to nechápu. Vůbec. Připadá mi to velmi nesolidní,“ opřel se Hořava do šéfů národního týmu.

Pod Pavlem Paterou a Patrikem Martincem vykutala Sparta v úvodních osmnácti kolech extraligové sezony 21 bodů. To znamenalo jejich odvolání. Dvě prohry pak přišly v bezvládí, kdy na střídačce stáli manažeři Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou. Potom se žezla ujal Miloslav Hořava. A během dosavadních osmi rund doručil plný počet 24 bodů. Spartu vykopnul ze třináctého až na aktuální čtvrté místo.

Sami hráči přiznali, že až pod novým koučem změnili svůj přístup k práci. „Četl jsem to a takhle by to být určitě nemělo. Nelíbí se mi to. Ani se mi to moc nechce komentovat,“ zamračil se Hořava, když odpovídal na novinářské otázky po pátečním utkání v mladé Boleslavi.

To jeho tým zvládl, byť objektivně herně navrch určitě neměl. „Nebyli jsme určitě lepší. Domácí byli hokejovější, měli více šancí. My jsme teď na vlně. Máme štěstí, bojovností se nám daří zápasy vyhrávat. Teď se to povedlo znovu. Hlavní postavou byl jednoznačně Kuba Kovář. Byl to jeho zápas. Držel nás, jen díky němu jsme měli šanci na solidní výsledek. Jinak by to bylo rozhodnuté mnohem dřív. Dovolili jsme soupeřům strašnou spoustu šancí, musíme se podívat, čím to bylo. Celý tým si ale zase šel za vítězstvím. Všichni mají obrovskou chuť pracovat, čehož si moc cením,“ hodnotil duel.

Na gólmana Kováře vyslali domácí celých čtyřicet střel. Dalších 31 pak mířilo buď mimo, nebo je obrana Pražanů vlastním tělem zastavila. „Přijdou i takové zápasy, kdy člověk musí chytit přes čtyřicet střel. Na jejich počet to byl možná nejtěžší zápas sezony. Hlavně druhá třetina byla pekelná. Puky na mě lítaly zleva, zprava. Pocit z výhry je ale skvělý, asi jste slyšeli řev ze šatny. Je fantastické, když utkání zvládneme takhle uválčit,“ povídal brankář.

Stejně však klidně mohl Kovář s trochou štěstí zapsat další čisté konto. Asistenci u jediné trefy Bruslařů měl totiž jeho parťák Michal Moravčík, který trestuhodně namazal soupeři na gól. Ve vlastním obranném pásmu poslal puk naslepo mezi bruslemi za sebe. A trest přišel. „Stane se to, neřeším to,“ zavrtěl hlavou Hořava.

Mladá Boleslav - Sparta: Moravčíkovu šílenou rozehrávku potrestal Lantoši, 1:1 Video se připravuje ...

Sparta duel zvládla i přes rozsáhlou marodku. Vinou zdravotních patálií scházeli útočníci Daniel Přibyl, David Kaše, Michal Řepík, Dominik Simon a Miroslav Forman. S nimi rovněž obránce Jakub Krejčík. Utkání s Mladou Boleslaví pak nedohrál Michal Kempný. „O to je výhra cennější. Bodů z Boleslavi si ale opravdu moc vážíme,“ přidal trenér.

Pak tón hlasu změnil. Hořavovi se nelíbí, že mu národní tým na celý příští týden sebere hned pět hráčů! Odjet reprezentovat na Švýcarské hokejové hry mají Kempný, Němeček, Jandus, Tomášek a Sobotka.

„Absolutně to nechápu. Vůbec. Jasně, je to reprezentace, ale nechápu, proč se bere z jednoho týmu pět hráčů. Dřív se mohli brát podle pravidel dva, maximálně tři. Ale aby nám jich sebrali pět? To mi připadá velice nesolidní. Nic s tím ale neudělám, neřeším to.“

Čtyři hráče má dodat reprezentaci například i pardubické Dynamo. Spartu navíc čeká kromě ligy taky vánoční Spengler Cup. Vedení pražského klubu navíc nikdo z šéfů národního týmu nekontaktoval. „Nikdo s námi nemluvil, nebo o tom aspoň nevím. Vzhledem k našemu náročnému programu je to škoda. Ani se mi o tom nechce mluvit, nezlobte se,“ opáčil Hořava.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:39. Lantoši Hosté: 08:14. Horák, 48:26. Sobotka Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Lintuniemi, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, Závora, M. Beránek. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Jandus, Moravčík, Němeček, Mikliš, Krutil – E. Thorell, Horák (C), Tomášek – Konečný, Sobotka (A), Buchtele – Dvořáček, D. Vitouch, Hauser – M. Vitouch, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Veselý, Šindel – Kajínek, Zika Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE