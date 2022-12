SESTŘIHY: Kouzlo Sparty trvá! Motor uspěl v Třinci, Vary otočily s Brnem

Motor znovu ukázal, že umí na Třinec

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 27. kole extraligy na ledě Třince 3:2 po samostatných nájezdech a porazili úřadujícího mistra i potřetí v sezoně. Utkání rozhodl Tomáš Čachotský, který se gólově prosadil i v základní hrací době. Oceláři prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Domácí vykročili za první výhrou v sezoně nad Motorem aktivně a brankář Hrachovina se musel mít na pozoru. Do vedení se Oceláři dostali v úvodní přesilové hře, kdy Růžička našel volného Marcinka a slovenský reprezentant gólově oslavil návrat do sestavy Třince.

Další oslabení sice Jihočeši přežili, v útoku však příliš nebezpeční nebyli. První zákrok si Mazanec připsal si Růžičkově vyloučení, střelu Vráblíka však bez problémů vyrazil.

Hned na začátku druhé části měli Slezané několik šancí přidat druhý gól, největší hned ve 21. minutě Marcinko, Hrachovinu však nepřekonali. I díky tomu mohl ve 26. minutě vyrovnat českobudějovický kapitán Gulaš, jenž využil zakrytého výhledu Mazance. Třinecký gólman měl v té době na svém kontě podle statistik pouze jeden zákrok.

Inkasovaná branka domácími zatřásla a úroveň hry výrazně poklesla. Motor byl ale v útoku alespoň trochu aktivní. Ve 32. minutě ale Oceláři využili střídání soupeře, osamocený Daňo se dostal do brejku a prostřelil českobudějovického brankáře.

Ve 43. minutě se dostal do další příležitosti po Hovorkově zaváhání opět Daňo, Hrachovinu však podruhé překonat nedokázal. Následně mohli skórovat hostující Pech a domácí Hrehorčák, ani jeden ale v koncovce neuspěl.

Motor ale nakonec i přes minimum střeleckých pokusů dokázal zásluhou Čachotského, k němuž se se štěstím odrazila Gulašova přihrávka, v 52. minutě vyrovnat. Když se poté v závěru neujaly pokusy Hanzla a Chmielewského, zápas se musel prodlužovat.

V nastavené pětiminutovce mohli domácí rozhodnout v přesilových hrách, Růžička však trefil jen tyč. Vítěze duelu tak určily samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější hostí. Na straně domácích se prosadil jen Růžička, Mazance překonali Gulaš, Čachotský a Štencel.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Jsme zklamaní. Hlavně první dvě třetiny jsme si vytvořili několik dobrých šancí, ale nedokázali jsme odskočit na víc než jeden gól. Měli jsme několik přečíslení, která jsme velmi špatně zrealizovali. Když hrajete takový zápas o jednom gólu, tak nás soupeř potrestal z jedné chyby. V prodloužení jsme měli dvě přesilovky. Mohly rozhodnout, nerozhodly. V nájezdech hosté ukázali svoji šikovnost a berou extra bod. Nás to mrzí, šance jsme měli, bod je málo.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Většinou jsme hráli slušný hokej a nebyli za něj odměnění. Dnes byla první třetina slabá, prohráli jsme všechny osobní souboje. Všude jsme byli pozdě, byli jsme zastrašení, báli se hrát, nechtěli jsme puk, nepomáhali si. Pak jsme si řekli pár věcí, kluci mají charakter a sílu. Našli v sobě odolnost, chuť pracovat a zvrátit to. Bojovností a dobrým gólmanem jsme našli cestu k vítězství. Jsme za to rádi, budeme se snažit od toho odstrčit.“

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 2:3sn. Motor si na Oceláře vyšlápl i potřetí v sezoně, řádil Čachotský (2+0) Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:55. Marcinko, 31:54. Daňo Hosté: 25:49. Gulaš, 51:55. Čachotský, . Čachotský Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera (A), Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Buček, Voženílek, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Hrňa, Lyszczarczyk. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Hovorka, Plášil, Gazda – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Dzierkals, Pech (A), Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Tomeček, Vopelka, Karabáček. Rozhodčí Mrkva, Kika – Axman, Lederer. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 3273 diváků

Sparta táhne vítěznou sérii, udolala i Boleslav

Hokejisté Sparty zvítězili v utkání 27. kola extraligy v Mladá Boleslavi 2:1. Pražané tak vyhráli i v osmém vystoupení od nástupu kouče Miloslava Hořavy na střídačku, během povedené série neztratili ani bod. O jejich dnešním triumfu rozhodl za vyrovnaného stavu 1:1 ve 49. minutě útočník Vladimír Sobotka. Domácí naopak vyšli potřetí za sebou naprázdno.

Sparťané začali o poznání aktivněji. Ve druhé minutě se do dobré pozice k zakončení dostal Hauser, domácí gólman Krošelj byl však pozorný. Krátce nato měli Pražané k dispozici přesilovku po Lunterově faulu. Dlouho se jim nedařilo usadit v útočném pásmu, v závěru trestu slovenského útočníka však měli obrovské šance při bombách z první Buchtele a Konečný.

V páté minutě byl k vidění patrně jeden z nejlepších zákroků celé sezony. Krošeljovi poskočil kotouč na zádech a zdálo se, že se po nich také dokutálí nezadržitelně za brankovou čáru, slovinský gólman však máchl za svými zády instinktivně lapačkou a nelehkou situaci efektně vyřešil.

Žádné podobné kouzlo už ho však nemohlo zachránit v deváté minutě, když napřáhl Tomášek, parádní střílenou přihrávkou našel na brankovišti hlídkujícího Horáka a ten měl snadnou práci. Ve 12. minutě si Kovář nejprve poradil s Kousalovou ránou, ale na trestnou lavici musel vzápětí Němeček. V přesilovce domácích chyboval Moravčík a potrestal ho Lantoši, jenž tak ukončil dlouhé čekání Bruslařů na gól - 1:1.

Další možnost měl pak Horák, ale s vyrovnáním se aktivita přesunula na stranu domácích a ti byli čím dál nebezpečnější. Vyrovnaný stav se však nezměnil ani po Pýchově zakončení a Dvořáčkově vyloučení.

V úvodu druhé části pykal Štich, Konečný opět ztroskotal na Krošeljovi. Stejně dopadl i Aberg proti Kovářovi, když seděl na trestné lavici Polášek. Ve 31. minutě jeli domácí tři na jednoho, Najman však zakončil jen do Kováře. Lintuniemi pak zazvonil na brankovou konstrukci. Na konci 39. minuty pálil Kantner, Kovář však pohotově zareagoval a vytěsnil puk do bezpečí pravým betonem.

Ve třetím dějství zahrozil jako první Aberg, když se opřel z plné jízdy do puku, hostující branku však minul. Ve 45. minutě Konečný protečoval Miklišovu střelu nad, o chvilku později na druhé straně vychytal Kovář Lantošiho. Ve 49. minutě už byli Pražané znovu ve vedení. Se dvěma pokusy Buchteleho si Krošelj ještě poradil, se Sobotkovou dorážkou už nikoliv.

Sparta pak vcelku s přehledem držela těsný náskok. Už necelé tři minuty před koncem základní hrací doby sáhli Bruslaři ke hře bez gólmana. Kovář měl porci štěstí při odrazu puku od Najmana a následném závaru, ale na stavu 2:1 pro hosty už se nic nezměnilo.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Chtěl bych dneska pochválit všechny hráče, protože k tomu utkání přistoupili velice dobře. Pokud s tímhle nadšením a chutí budeme chtít začít v neděli zápas v Olomouci - a budeme to potřebovat - tak věřím, že budeme úspěšní. Musíme být také trošku trpěliví. Každopádně chci pogratulovat Spartě k vítězství.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Hlavní postavou byl jednoznačně brankář Kuba Kovář. Byl to jeho zápas. Držel nás, jen díky němu jsme měli šanci na solidní výsledek. Jinak by to bylo rozhodnuté mnohem dřív. Dovolili jsme soupeři strašnou spoustu šancí, musíme se podívat, čím to bylo. Celý tým si ale zase šel za vítězstvím. Všichni mají obrovskou chuť pracovat, čehož si moc cením. Nebyli jsme určitě lepší. Domácí byli hokejovější a měli více šancí. My jsme teď na vlně. Máme štěstí, bojovností se nám daří zápasy vyhrávat. Teď se to povedlo znovu. Boleslav je velmi silné mužstvo, výhry si opravdu moc ceníme.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 1:2. Osmá výhra hostů v řadě, Bruslaři zapisují třetí prohru za sebou Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:39. Lantoši Hosté: 08:14. Horák, 48:26. Sobotka Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Lintuniemi, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, Závora, M. Beránek. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Jandus, Moravčík, Němeček, Mikliš, Krutil – E. Thorell, Horák (C), Tomášek – Konečný, Sobotka (A), Buchtele – Dvořáček, D. Vitouch, Hauser – M. Vitouch, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Veselý, Šindel – Kajínek, Zika Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Litvínov nepustil do čela Vítkovice

Hokejisté dvanáctého Litvínova porazili ve 27. kole extraligy doma druhé Vítkovice 5:3 a připsali si druhu výhru z posledních tří utkání. Ostravané nebodovali poprvé po 14 zápasech a zůstávají o bod za vedoucími Pardubicemi, které mohli v případě šesté výhra za sebou předstihnout. Ztratili ale vedení 3:1.

Vítkovičtí hokejisté dorazili bez brankářské jedničky Aleše Stezky, kterého popáté v sezoně zastoupil Lukáš Klimeš. A udeřily z prvního střídání, první šance i první střely. Zpětnou přihrávku Marosze poslal pohotovým švihem na horního růžku branky Raskob už po 30 vteřinách hry.

Litvínov brzy zareagoval, po přečíslení vyrovnával host z prvoligového Sokolova Jurčík. Jenže aktivní hosté si vedení vzali zpátky a ještě ho navýšili, když slepili dva góly do tří minut. Kapitán Krenželok nejdřív tečí využil přesilovou hru, pak se ujala rána Kocha z dálky poté, co domácí nedůsledně vyhazovali puk podél mantinelu.

Poslední slovo si v první třetině chtěl vzít na straně domcích Kanaďan Estephan úspěšnou dorážkou do odkryté branky, jenže přišla až těsně po siréně, což si rozhodčí museli zkontrolovat u videa.

Po první přestávce se přiostřilo a domácí přidali. Gut ještě trefil tyčku, ale chvíli po půlce zápasu Litvínov vtěsnal dvě branky do 121 vteřin a srovnal. Na ani jednu z nechytatelných dělovek nestačil brankář Klimeš reagovat, nejdřív ho propálil po křídle letící Fronk, pak Zeman zpoza kruhů golfákem.

I ve druhé třetině málem padl gól v poslední vteřině, jenže nejproduktivnější muž extraligy Lakatoš sólo promarnil, domácí Zajíček se jeho kličkou do bekhendu nenechal zmást.

Ve třetí části se zápas mohl zlomit na obě strany, nakonec udeřil Litvínov v přesilovce, která se mu dlouho nedařila. Až čtrnáct vteřin před jejím vypršením překonal Klimeše od modré čáry lotyšský obránce Jaks další ostrou ranou.

Že Severočeši nejsou v početních výhodách za přeborníky, dokázali vzápětí, když promarnili 92 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. Nakonec jim to nevadilo, vítězství zpečetil při soupeřově hře bez brankáře Polák Zygmunt. Vítkovice nebodovaly poprvé od 18. října.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Úvod měly Vítkovice vynikající, při prvním a třetím gólu jsme natropili chyby. Tak na kotouči hrát nechceme. Na mužstvu se to odrazilo. Proti takhle extrémně ambicióznímu a hlavně kvalitnímu a organizovanému týmu si vítězství ceníme, ale to je všechno, nic víc, nic míň. Pokorně musíme pracovat dál a vážit si každého bodu.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Ráno jsme museli řešit zásadní věci co se týká sestavy, pro virózu vypadl gólman číslo 1 a centr číslo 1, což nebylo příjemné. Přesto nám start vyšel parádně. Trošku jsme hned na začátku změnili pojetí. Věděli jsme, že Litvínov po nás půjde, tak jsme tomu přizpůsobili naši hru. A vydolovali jsme hned v prvním střídání gól. První třetinu jsme vyhráli 3:1, ale obraz nebyl vynikající. Při tomhle vedení jsme měli dva samostatné nájezdy, nedali jsme je a pustili jsme domácí, aby ve druhé třetině srovnali krok. I nedůsledností do obrany, na jeden gól jsme jim ve středním pásmu nahráli. Do třetí části jsme šli za vyrovnaného stavu, asi disciplína v závěru rozhodla, že si neodvážíme ani bod, který bychom brali.“

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 5:3. Ani dvougólový náskok hostům nestačil, bodová série je pryč Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:21. Jurčík, 31:47. Fronk, 33:48. D. Zeman, 52:22. Jaks, 59:20. Zygmunt Hosté: 00:30. Raskob, 09:43. L. Krenželok, 12:57. Koch Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Hlava, Sukeľ (C), Kudrna – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Fronk – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Klimeš (Bláha) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Dej, Kalus – R. Půček, Bernovský, Lednický. Rozhodčí Hribik, Květoň – Svoboda, Gerát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Plzeň ve formě, zvládla i přestřelku s Olomoucí

Hokejisté Plzně porazili ve 27. kole extraligy Olomouc 5:4 a připsali si šestou tříbodovou výhru za sebou. V divoké přestřelce plné obratů nakonec hosty srazily dvě branky domácích během 67 sekund třetí třetiny. Vítěznou trefu zaznamenal v 54. minutě kapitán Indiánů Jan Schleiss. Gólem a dvěma přihrávkami mu zdatně sekundoval Adrián Holešinský. Na druhé straně čtvrtou porážku Kohoutů venku v řadě neodvrátily ani dvě asistence Lukáše Nahodila.

Domácí přes ofenzivní snahu dlouho nedokázali překonat pevnou defenzívu hostů. Olomoucký gólman Konrád vážnějí zasahoval až v 11. minutě proti zakončení Suchého z bezprostřední blízkosti po akci Budíka. Naopak o čtyři minuty později otevřel dorážkou střely Pláška skóre Řezníček. Indiány vrátila do hry nedisciplinovanost soupeře a necelé dvě minuty před koncem první třetiny vyrovnal na 1:1 během přesilovky pět na tři ranou bez přípravy z pravého kruhu navrátilec Pour.

Navíc již po 85 sekundách druhé části vybojoval Holešinský kotouč v rohu pro Suchého a ten střelou do odkryté branky dokonal obrat. Záhy mohl srovnat po zaváhání Adamce v rozehrávce Olesz, ale nekrytý z mezikruží pálil mimo. Ve 26. minutě se už bojovní Kohouti radovali, když Orsavovu tečovanou přihrávku pohotově poslal do sítě z otočky Kusko.

Necelé tři minuty na to se nechal vyloučit domácí Baránek a po jednoduché akci zvrátil skóre na 3:2 pohodlně dorážející Orsava. Indiány ve snaze o srovnání brzdila kombinační nepřesnost, přesto pouhých 13 sekund před druhou sirénou překvapil Konráda ranou od modré čáry na 3:3 sváteční střelec Houdek.

Závěrečnou třetinu zahájili aktivněji hosté, postupně se však hra vyrovnala. Ve 49. minutě nepovedeného střídání domácích využil Knotek, který po přihrávce Káni zakončil tváří v tvář Svobodovi bekhendem přesně. Jenže o čtyři minuty později přiťukl Suchý puk volnému Holešinskému a ten z pravého kruhu ranou švihem vyrovnal na 4:4. Otřesení hosté za 67 sekund inkasovali ještě pátý gól, když Schleiss poslal do sítě Konrádem vyraženou bombu Baránka.

Pokus o závěrečný nápor Kohoutům zkomplikoval faulem Kaňa, přesto při hře bez brankáře ještě musel Svoboda zlikvidovat nebezpečný pokus Knotka z úhlu. Olomoučtí tak se svým soupeřem prohráli již páté z posledních šesti vzájemných utkání.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Bylo to bláznivé utkání. Třikrát jsme prohrávali a musíme pochválit kluky za vůli, kterou to dokázali zvrátit. V první třetině se nám povedlo vyrovnat vedení soupeře a pak už to bylo nahoru dolů. Bylo tam od nás zase spoustu zbytečných chyb. Olomouc hrála velmi dobře a měla více střel. My jsme měli úplně maximální produktivitu, když jsme dali pět gólů z dvaceti střel. Nabádáme kluky k častější střelbě. Kuba Pour splnil to, co jsme očekávali. Věříme, že nám hodně pomůže.“

Boris Žabka (Olomouc): „Věděli jsem, co nás tady čeká. Snažili jsme se udělat maximum pro to, hrát zezadu a být nebezpeční z protiútoků. To nám dlouho vycházelo a byli jsme ve vedení, ale bohužel dnes Plzeň byla maximálně produktivní, což rozhodlo zápas. Nehráli jsme špatně. Uzdravili se nám někteří hráči a i díky tomu jsme odehráli slušný zápas, bohužel s nešťastným koncem. Musíme se z toho oklepat a další zápas vyhrát.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 5:4. Indiáni zvládli přestřelku a drží se na vítězné vlně Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:24. Pour, 21:25. Suchý, 39:48. Houdek, 52:27. Holešinský, 53:34. Schleiss Hosté: 14:55. Řezníček, 25:01. Kusko, 27:56. Orsava, 48:08. Knotek Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Budík, Kaňák, Houdek, Piskáček (A), Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Pour – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček, Rašner – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Kusko, Nahodil, Orsava – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar. Rozhodčí Jeřábek,Vrba – Brejcha, Ondráček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3796 diváků

Vary v poslední třetině zvrátily zápas v Brně

Hokejisté Karlových Varů vyhráli ve 27. kole extraligy na ledě Brna 3:2 a zabrali po dvou prohrách za sebou. Na tříbodovém zisku Západočechů se dvěma brankami podílel Ondřej Beránek. Energie poskočila na 10. místo, Kometa zůstala po sedmé prohře z posledních osmi zápasů na 7. pozici.

Lépe vstoupili do zápasu Západočeši a při přesilové hře si vytvořili několik závarů, které musel Furch ze všech sil odvracet. Brňané se nemohli dostat přes pečlivou a důslednou obranu do kombinace a naopak museli čelit jednoduší hře hostí.

Z ní vznikla šance Kohouta po zmatcích v brněnské obraně, nicméně domácí gólman svůj tým podržel. Brno se v závěru prvního dějství herně zvedlo, ale střely Zaťoviče a Süsse zastavila tyč.

Kometa na to ale po první přestávce nenavázala a opět přenechala iniciativu hostím, kteří za ni byli odměněni vedoucím gólem. Zblízka procpal puk mezi nohy Furcha Beránek. Brňany postavilo na nohy paradoxně vlastní oslabení, v němž po křídle pláchl Flek, přes obránce poslal puk nad Habalovu lapačku a vyrovnal.

Na začátku třetí třetiny mohli poslat své týmy do vedení Chalupa a Zaťovič, avšak brankáři byli na obou stranách úspěšnější. Habala překonal až v přesilovce Kollár, jenže Furch pak neudržel nepříliš tvrdou střelu Koffera a bylo srovnáno. Vítězství překlopil na stranu hostí svým druhým gólem v utkání Beránek. V power play netrefil prázdnou branku kapitán Zaťovič a Brno tak poprvé v sezoně s Energií prohrálo.

Ohlasy trenérů

Martin Pešout (Brno): „Nezačali jsme dobře, první třetina byla z naší strany nervózní, soupeř toho využil. Od vyrovnání jsme se dostali zpátky do zápasu, pak jsme zaslouženě šli do vedení, ale dvě hloupé chyby nás stály zápas. V koncovce jsme měli tři tutovky, zívala na nás prázdná brána, ale nevyrovnali jsme.“

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „My jsme do zápasu vstoupili dobře a plnili jsme to, co jsme chtěli hrát. Do vyrovnání v naší přesilovce jsme byli lepší, měli jsme tam šance, ale my jsme věřili našemu plánu, gólem na 2:2 jsme se vrátili do zápasu a pak jsme důrazem v útočném pásmu byli odměněni třetím gólem. V závěru jsme měli štěstí, když domácím chyběly centimetry k vyrovnání, ale to k hokeji patří.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 2:3. Energie v závěrečné třetině otočila skóre a po dvou porážkách zabrala Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:36. Flek, 45:32. Kollár Hosté: 28:31. O. Beránek, 49:25. Koffer, 52:53. O. Beránek Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Hrbas, Gulaši (A), Holland, Němec – Flek, Holík, Horký (A) – Kollár, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl. Hosté: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Bartejs, Stříteský, Rulík, Havlín, Tureček – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Kofroň, Kružík, Chalupa. Rozhodčí Ondráček, Šír – Gebauer, Hlavatý Stadion Winning Group Arena Návštěva 5012 diváků