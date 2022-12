Kovář září: Ulevit si? Česká hlava k tomu má sklony. Nesmíme to dovolit

Vyhovuje vám, když jste častěji v permanenci?

„Je mi to úplně jedno. Vyhovuje mi, když vyhráváme. Je jedno jak. Občas jsou zápasy, kdy k výhře musíte pochytat čtyřicet střel, jindy stačí osmnáct. Pocit po takovém vítězství je ale skvělý. Asi jste slyšeli řev z naší šatny. Na tři body to dlouho úplně nevypadalo, domácí hráli skvěle, my jsme ale věřili. O to je hezčí, když takový zápas zvládnete uválčit.“

Přišlo mi, že jste měl víc práce než v několika posledních utkáních dohromady.

„Na počet střel to byl asi nejtěžší zápas v sezoně. Dokonce suverénně, řekl bych. Hlavně druhá třetina byla pekelná. Lítalo to tam. Měli dvě přesilovky a všechno chrlili na branku. Ustáli jsme to, zvládli to. Skvěle nám funguje celá hra. Všichni pracují na sto procent. Říkal bych ale totéž, co minule. Je to pořád to stejné dokola.“

Jak je právě těžké udržet současné nastavení, aby to bylo pořád totéž dokola a výhry se dál vršily?

„Na to je jediný recept. Práce. Musíme prostě pořád makat. Kdybychom se uspokojili a vezli se na nějaké vlně, spadneme. Jdeme štěstí naproti, zápasy vyhráváme o gól. Hrana je strašně tenká. V Boleslavi mi jednou pomohla tyčka, v Liberci taky. Jsou to malé věci, které ale zápasy klidně můžou překlopit na opačnou stranu. Musíme si toho pořád vážit. Nikdy nevíte, jak dlouho to potrvá. Ale vím, kam míříte. Je těžké se v takové vítězné šňůře udržet, hlídat se, abychom byli pořád maximálně poctiví. Svádí to k tomu, abyste si někde ulevili. Hlavně česká hlava má k tomu sklony. My to nesmíme připustit.“

Musí to dát ale zabrat.

„Já se o to snažím celý život. Mám třeba stejný výraz, ať se vyhrává nebo prohrává. Kdysi jsem to odkoukal od Romana Turka v Budějovicích. Byl tak klidný, pořád stejný. Taky ho stejně jako mě samozřejmě těšily výhry, nesnášel porážky. Byl ale konzistentní, držel si svou linii. Strašně se mi to na něm líbilo. Je důležité nevyletět moc nahoru, když se daří a stejně tak nezahučet dolů, když to zrovna nejde.“

Při poslední komerční pauze jste živě debatoval se střídačkou. Co jste spoluhráčům říkal?

„Já se rád bavím. (směje se) Jsem domluvený i s trenéry, že kdyby už toho bylo moc, mají mě zastavit. Zezadu z brány toho vidím spoustu, taky už jsem hokejů viděl za svou kariéru dost. Když tam je nějaký moment, na který chci upozornit, tak to řeknu. Na konci jsem teď říkal, abychom už ve třech útočnících nelítali moc dopředu, abychom neztratili puk, nepropadli a kluci pak nemuseli šedesát metrů dobruslovat.“

Chvíli potom přišel zhruba dvě minuty před třetí sirénou váš fantastický zákrok, kterým jste tým udržel ve vedení. Že jste mužem posledních minut, jste ukázal už v úterý v Liberci.

„Když vedete o gól a soupeř odvolá brankáře, dá se čekat, že nějaký tlak na vaši branku přijde. Raději budeme tyhle situace bránit, než abychom museli dotahovat. Skákalo to kolem branky, zase jsme to ale dokázali zvládnout.“

Nakonec jste ale klidně mohl mít nulu, kdyby spoluhráč Michal Moravčík vyloženě nenamazal soupeři na gól. Mrzí to?

„Michal si myslel, že za ním bude spoluhráč. Ale nebyl. Bylo to nešťastné, trochu mě to mrzí. Šel jsem taky možná rychleji dolů, musím se na to ještě podívat a příště takový gól nedostat.“

