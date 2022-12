Marinčin umí bránit esa: Jsem zvyklý, v Americe jsem hrál podobnou roli

Je celkem fuška držet většinu zápasu proti Pardubicím skóre 1:0. „Sebere vám to hodně psychických i fyzických sil. Pardubice mají našlapané mužstvo, ale ukázali jsme taky naši sílu,“ užíval si třinecký bek Martin Marinčin, jak defenzivní rota Ocelářů šlapala. Tým kolem brankáře Marka Mazance dělal hodně špinavé práce, výsledek pak vyšperkovaly dva puky, které přes celé hřiště zajely do brány. Třinec bral výhru 3:0.

Za stavu 1:0 jste zabránil jistému gólu. Do prázdné brány mířil kotouč, vy jste ho ze vzduchu trefil a odpálil pryč. Z deseti pokusů byste to dokázal desetkrát?

„Měl jsem i trochu štěstí, puk mohl skočit jakkoliv a odrazit se do branky. Skákal po brankové čáře, spíš tedy řeknu: díkybohu, že jsem ho trefil.“

Pak jste putoval na trestnou. Rozhodčí si chybně mysleli, že jste posunul úmyslně bránu, ale pak vše vyhodnotili jinak a odvolali vás?

„Vůbec nevím, co se mělo dít, proč jsem měl jít ven. Ale bral jsem to, zapískali. Potom mi Keba (Jakub Jeřábek) v šatně říkal, že za rozhodčím přijel Tomáš Zohorna a řekl mu, že jsem byl strčený. Velký respekt, že se k situaci takhle postavil.“

Zajímavé v takhle vyrovnaném a velkém zápase, co?

„Právě, klobouk dolů.“

Pardubice - Třinec: Marinčin zachránil Mazance, bizarní vyloučení zrušil Zohorna Video se připravuje ...

Vy jste znovu chodil bránit nejlepší lajny soupeře. Když zápas skončí s nulou vzadu, je to hodně sladký pocit?

„Jasně, je to skvělý pocit. V Americe jsem hrál podobnou roli, takže jsem zvyklý. Ve výsledku vás baví nejlepším hokejistům kazit jejich hru. Když vyhrajete, všechno z vás spadne, psychické a fyzické vyčerpání je pryč. Zůstává jen radost.“

Takže to samé, jako když třeba útočník dá hattrick?

(usměje se) „Ten jsem ještě nedal nikdy, ale myslím, že ano. Základní je, že jsme vyhráli, jak zápas dopadl a že celé mužstvo podalo super výkon. Teď si trochu odpočineme a až se extraliga zase rozběhne, pokračujeme dál.“

Bývalý obránce Jan Hejda říkal, že když chodil v NHL bránit nejlepší hráče soupeře, měl v hlavě, co který borec dělá. Pomáhalo mu, že věděl, jak se která hvězda chová. Vedete si podobnou přípravu?

„Mám taky nějaké svoje věci, ale nechtěl bych se o nich radši bavit. Přiznám tedy jen, že úplně nestuduju každého soupeře, hokej je kreativní sport a soupeř má nějaký systém. Ale když si třeba vezmu pardubickou formaci, kde hraje Lukáš Radil, jde o hokejově hodně vyspělé hráče. Nemůžu třeba automaticky počítat s tím, že Radil udělá protizvratnou kličku, poznal by to a provedl by jinou věc. Spíš potřebuju být v konkrétní okamžik chytřejší než on. Mám na to nějaké svoje věci, ale neřeknu je.“ (usměje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 11:05. Hrňa, 57:48. M. Růžička, 58:41. M. Doudera Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Bučko, Hrádek, Chabada – Říčka, Zohorna, Hyka – Cienciala, R. Kousal, Radil – Lichtag, A. Musil, Vondráček – Paulovič, Poulíček, Matýs. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Čukste, J. Jeřábek, Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Svačina, Voženílek, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Lyszczarczyk, Haas, Hrňa. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice