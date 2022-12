SESTŘIHY: Jágrův návrat = 0+2! Šlágr pro Třinec, první pád Sparty s Hořavou

První pád Sparty pod Hořavou

Hokejisté Litvínova porazili v 28. kole extraligy Spartu 5:2 a Pražané tak po sérii osmi výher od nástupu kouče Miloslava Hořavy poprvé ztratili. Domácí vedli v 26. minutě už 4:0, před svými diváky zdolali Spartu i podruhé v sezoně a za poslední tři domácí duely získali plný počet bodů. Hattrick zaznamenal Andrej Kudrna, dva góly vstřelil další útočník Pawel Zygmunt.

Jako první zahrozil po minutě hry Zdráhal, ale neuspěl. O chvíli později se proti pravidlům provinil Havelka, ale hosté v přesilovce místo vedoucího gólu inkasovali. Brankář Kořenář se snažil u zadního hrazení rozehrát před dotírajícím Kudrnou, jenže kotouč mu sklouzl z hole, domácí útočník jen obkroužil branku a snadno zavěsil.

V šesté minutě mohl odpovědět Jandus, ale strážce domácí branky Zajíček byl proti. V osmé minutě to byl naopak znovu Kudrna, kdo přidal ranou z kruhu druhý gól. Jen pár sekund nato zamířil na trestnou lavici Tomášek a nechybělo mnoho, aby Straka zvýšil už na rozdíl tří branek. Litvínov byl nadále aktivnější, ale do přestávky už se stav nezměnil.

Severočeši se však dočkali hned v úvodních fázích druhého dějství. V začínající 24. minutě trefil Jurčík trefil horní tyčku, od Zemanovy brusle se puk dostal k Zygmuntovi a ten ve velké šanci nezaváhal. Ve 26. minutě slavil znovu, když využil skvělou Havelkovu nahrávku. O pár sekund později nahradil Kořenáře v hostujícím brankovišti Kovář.

A Sparta bleskově ožila se šťastným gólem, kdy puk dovezl do branky v pádu Erik Thorell. Brzy po zahájení hry byl blízko Fronk po výborné Gutově nahrávce, ale krátce nato hráli hosté početní výhodu, v níž našlápl Tomášek, prošel přes všechny čtyři domácí hráče a s přehledem zakončil.

Při hře ve čtyřech na obou stranách pálil Kudrna těsně vedle. Pak hráli hosté 23 sekund čtyři na tři, ale bez úspěchu, přestože již v klasické přesilovce měli velké příležitosti Sobotka a Tomášek. Ve 39. minutě dohrál Buchtele u hrazení nešetrně Demela a vyvolal tak velkou bitku, sám však tím dnes po trestu na pět minut a do konce utkání dohrál.

Zkraje třetí části mohl tým Vervy trošku uklidnit Stránský, jenže jeho střela zazvonila pouze na brankovou konstrukci za Kovářem. Ve 47. minutě minul cíl z dobré pozice Hlava. Domácí pak sehráli dobrou přesilovku, v níž nebyly daleko od navýšení skóre opět Stránský a zejména Zdráhal, ale na stavu 4:2 se nic nezměnilo.

Stránský pak zakončoval přečíslení dvou na jednoho, ale dnes mu nebylo přáno - fantastickým zákrokem ho vychytal Kovář. Už pět a půl minuty před vypršením základní hrací doby Pražané zariskovali a sáhli ke hře bez gólmana, ale na dostřel se nedostali. Kudrna naopak využil nabídnuté šance a završil hattrick.

Hlasy trenérů:

Karel Mlejnek (Litvínov): „Vidím to jako extrémně vyrovnané utkání, v němž nám velmi pomohl začátek. Dvě rychle vstřelené branky našemu týmu pomohly, protože ofenzívní síla Sparty byla obrovská a potvrzovali to po celé utkání. Naši hráči museli být celé utkání na špičkách, dneska však odvedli velmi dobrou práci a ve vyrovnaném zápase jsme to překlopili na naši stranu. A že jsme ukončili vítěznou sérii soupeře? Se vším respektem ke Spartě musím říct, že v extralize je dneska těžké každé utkání. A každé utkání je bojem o každou vstřelenou a inkasovanou branku. Kvalitní mužstvo by se mělo umět připravit na každé utkání. Za tři body jsme ale určitě rádi.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Chtěl bych pogratulovat Litvínovu k zaslouženému vítězství. Domácí byli po celý zápas lepší, zasloužili si vítězství, přehráli nás. Někdy se to stává. My jsme nebyli lepší už v pátek v Mladé Boleslavi, ale tam jsme to ještě ubojovali. Tady jsme byli horší a prohráli jsme. Jsou to strašně vyrovnané zápasy, v nichž rozhodují detaily. A v těch byli dneska domácí lepší.“

Góly Domácí: 03:31. Kudrna, 07:11. Kudrna, 23:02. Zygmunt, 25:22. Zygmunt, 55:49. Kudrna Hosté: 26:16. E. Thorell, 29:14. Tomášek Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Straka – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Hlava, Gut, Fronk – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Hosté: Kořenář (26. J. Kovář) – Polášek (A), Jandus, Moravčík, Mikliš, Němeček, Krutil – E. Thorell, Horák (C), Tomášek – Konečný, Sobotka (A), Buchtele – Dvořáček, D. Vitouch, D. Simon – M. Vitouch, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Komárek, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4125 diváků

Jágrův návrat, pobral dvě asistence

Hokejisté Liberce vyhráli ve 28. kole extraligy nad Kladnem 7:3 a po dvou nezdarech naplno bodovali. Rytířům k úspěchu nepomohl ani padesátiletý majitel Jaromír Jágr, který nastoupil k prvnímu soutěžnímu zápasu v sezoně a připsal si dvě asistence. V dresu Bílých Tygrů vstřelil dvě branky Tomáš Filippi, tři body nasbíral Michal Birner.

Úvodní nápor domácích umocnily dvě přesilovky, ale bez gólového efektu. Nejblíže k otevření skóre měl v 9. minutě po teči střely Melancona útočník Birner, ale puk šel těsně vedle. Tygři šli do vedení až ve 13. minutě při hře čtyři na čtyři. Střelu Melancona dorazil za Brízgalu bekhendem Filippi.

Publikum se ani nestačilo vybouřit po úvodní brance a síť za Brízgalou se napjala podruhé. O 53 sekund později ho po závaru před brankou překonal Jelínek. Hosté odpověděli z nenápadné akce v 18. minutě, kdy se do odkryté branky trefil Brodecki.

Úvod druhé třetiny patřil hostům z Kladna. Byli aktivnější a častěji zaměstnávali brankáře Kváču. Tygři odpověděli až ve 29. minutě, ale velmi rázně. Derner nejprve prudkou ranou trefil Klepiše a pak jeho opakovanou střelu tečoval Birner za Brízgalova záda.

Hosté snížili na rozdíl jednoho gólu ve 37. minutě. Střela Jágra se odrazila od zadního mantinelu, Filip se nejlépe zorientoval ve skrumáži a dopravil puk do liberecké branky. Radost kladenských trvala pouhých 15 sekund, než se prosadil Balinskis a vrátil domácím dvoubrankové vedení.

První minuta třetí třetiny byla pro kladenské jako ze zlého snu. Nejprve ujel Faško-Rudáš a překonal Brízgalu, o 21 sekund později Flynn dorazil do sítě Ordošovu střelu a zvýšil již na 6:2. Místo Brízgaly se do branky Rytířů postavil Bow.

Otřesení hosté se dostali před Kváču až po takřka sedmi minutách, ale Plekanec si na libereckého gólmana nepřišel. Středočeši se tak prosadili potřetí v zápase až v 56. minutě, Jágrovu přihrávku před branku dopravil za Kváčova záda Beran. Gólový účet zápasu ale uzavřeli domácí v 59. minutě, Filippi stanovil konečnou podobu výsledku na 7:3.

Hlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Dnes jsme byli produktivní a podařilo se nám vždy vstřelit gól v momentu, kdy jsme ho potřebovali. Byly tam náznaky, kdy nás Kladno zavřelo, zejména ve druhé třetině jsme měli problémy s jejich forčekinkem. Pomohli jsme si góly, to nás vždy trochu uklidnilo a jsme hrozně rádi za vítězství. Sedm gólů hlavně pomůže hráčům zvednout sebevědomí.“

Pavel Skrbek (Kladno): „Zápas se špatně hodnotí, dostali jsme sedm gólů. V první a ve druhé třetině jsme měli spoustu dobrých střídání, kdy jsme si vytvořili tlak, ale bohužel, dnes to byl soupeř, který dával góly. My jsme byli hrozně slabí před bránou, snad pět gólů jsme dostali z předbrankového prostotu. To je naše velká slabina. Chybí nám ve hře obětavost. Výsledek vypadá hrozivě. Je smutné, když náš nejlepší hráč je padesátiletý hráč. Myslím, že to vypovídá o všem.“

Góly Domácí: 12:41. Filippi, 13:34. Jelínek, 28:06. Birner, 37:13. Balinskis, 40:36. Faško-Rudáš, 40:57. Flynn, 58:33. Filippi Hosté: 17:03. Brodecki, 36:58. Brodecki, 55:14. Beran Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Bulíř (C), Faško-Rudáš – Flynn, Šír, Frolík – Vlach, Jelínek (A), Rychlovský. Hosté: Brízgala (41. Bow) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka, Veber – Melka, Plekanec (C), Bláha – Brodecki, Klepiš, Indrák – Michnáč, Filip, Pytlík – Beran, O. Procházka, Jágr. Rozhodčí Kika, Veselý – Brejcha, Malý Stadion Home Credit Arena, Liberec

Vítkovice jsou první, rozhodl Mueller

Hokejisté Vítkovic zdolali v 28. kole extraligy Plzeň 3:2 po samostatných nájezdech. Hosté dvakrát vedli, ale Ostravané vždy vyrovnali a v nájezdech zásluhou Petera Muellera získali bonusový bod. Západočeši dokázali poosmé za sebou bodovat, Vítkovice teprve podruhé v sezoně na domácím ledě nezískaly plný počet bodů.

Domácí měli v úvodní desetiminutovce více ze hry díky dvěma přesilovým hrám, ale soupeř je nepustil do žádné vyložené šance. Až ve 12. minutě se Krieger protáhl před Pavláta, ale kličku nedotáhl a puk nahozený před prázdnou bránu nenašel adresáta z vítkovických řad.

Plzeň se soustředila především na obranu. Ve 26. minutě ale ohrozila i domácí branku a šanci Suchého zastavil Klimeš, který nahradil nemocnou jedničku Stezku.

Opatrně vedený duel pak okořenila pěstní výměna mezi Kalusem a Houdkem, která neměla jasného vítěze, a v závěru druhé části přišly chvíle Západočechů. V přesilovce je rozjásal dorážkou z brankoviště Hrabík, video však prokázalo, že puk kopnul bruslí. Ale sekundu před koncem druhé části zakončil hostující brejk ranou pod horní tyč Schleiss a tentokrát už gól platil, i když ho znovu posuzoval sudí u videa.

Navzdory obdrženému gólu začaly Vítkovice třetí část aktivně a povedlo se jim i rychle vyrovnat. Mueller ve středním pásmu ideálně sklepnul puk do jízdy Kriegerovi, který se natlačil před Pavláta a bekhendem zaznamenal už svůj dvanáctý gól.

Domácí nadšení ale vzápětí zkrotil Pour, který nenápadnou střelou přes beka podruhé překonal Klimeše. Divoká pasáž ale přinesla i další rychlou změnu skóre. Domácí zachytili hostující rozehrávku a Marosz po souhře s Lakatošem švihem pod břevno vyrovnal.

Vítkovice mohly skóre i otočit, ale Krieger ani Bukarts v závěru řádné doby Pavláta nepřekonali. A v prodloužení hrál s hosty čas, protože při risku s power play dostali od Fridricha gól do prázdné brány až po uplynutí hrací doby. Druhý bod si tak Vítkovičtí zajistili v nájezdech, ten rozhodující proměnil Mueller.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Těžký a vyrovnaný zápas. Začali jsme dobře, vynutili jsme si dvě přesilovky, myslím si, že jsme měli jednu využít. Trošku jsme měli obavy, jak s námi zamává gól v závěru druhé třetiny. Ale podařilo se nám to pak dotáhnout a v závěru jsme mohli rozhodnout. Bukarts s Muellerem měli stoprocentní šanci. Prodloužení bylo vyrovnané, byli jsme kousek od toho, abychom potrestali soupeřovu hru čtyři na tři. V nájezdech jsme byli šťastnější.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla ovlivněno dvěma oslabeními, dostali jsme se v nich pod tlak. Neměli jsme tlak do brány ani střely, první třetina nebyla dobrá. Ve druhé se to ale zlepšilo. Povedlo se nám dvakrát jít do vedení, bohužel za stavu 2:1 jsme udělali hrubou chybu, kterou soupeř potrestal. Získali jsme bod venku, to je před přestávkou pozitivní fakt.“

Góly Domácí: 43:56. Krieger, 47:50. Marosz, . Mueller Hosté: 39:59. Schleiss, 45:48. Pour Sestavy Domácí: Klimeš (Kašík) – Koch, Raskob, Grman, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář – Lakatoš (A), Marosz, Fridrich – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Kalus, Dej, Bernovský – R. Půček, L. Krenželok (C), Lednický. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Budík, Piskáček (A), Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Pour – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 425 diváků

Třinec zvládl šlágr, vynuloval Dynamo

Hokejisté Třince vyhráli ve 28. kole extraligy na ledě Pardubic 3:0 a porazili Dynamo poprvé v sezoně. Vítěznou branku vstřelil Erik Hrňa ve dvanácté minutě, další dva góly přidali hosté při power play soupeře. Druhým čistým kontem v ročníku se pod výhru hostů podepsal brankář Marek Mazanec.

Pardubičtí trenéři pozměnili složení všech útočných formací, do té první se k Zohornovi posunuli Hyka s Říčkou. V úvodních šancích Dynama se objevil Radil, jenž v úniku mířil mimo branku a potom po přihrávce Ciencialy střílel z první do boční sítě.

Následovaly i šance Ocelářů, v té největší Chmielewski našel volného Romana, ale s jeho zakončením si skvěle poradil brankář Will. Až ve 12. minutě se hosté radovali, když pardubický brankář neudržel střelu Haase a z dorážky se prosadil Hrňa. V první přesilovce Východočechů mohl vyrovnat Hyka, jenže z úhlu třineckou branku minul.

V úvodu druhé třetině střílel na Mazance i útočník Lichtag, jenž nastoupil k prvnímu utkání v extralize. Snahu Východočechů pak zbrzdila dvě vyloučení, ale Oceláři se v přesilovce neprosadili. Gól nepadl ani po velkém závaru před třineckou brankou ve 36. minutě.

Do třetí třetiny nastoupili Pardubičtí opět s pozměněným složením útoků, ale nemohli se prosadit. Na druhé straně mohl zvýšit Chmielewski v situaci dva na jednoho, jenže Will jeho střelu vyrazil. Třinecký brankář Mazanec dál držel čisté konto, poradil si s pokusy Říčky nebo Pauloviče.

Pardubicím nevyšla závěrečná hra bez brankáře, když Košťálek při střele zlomil hokejku a kapitán Růžička poslal puk do prázdné branky. Stejně se ještě přes celé hřiště trefil i Doudera.

Góly Domácí: Hosté: 11:05. Hrňa, 57:48. M. Růžička, 58:41. M. Doudera Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Bučko, Hrádek, Chabada – Říčka, Zohorna, Hyka – Cienciala, R. Kousal, Radil – Lichtag, A. Musil, Vondráček – Paulovič, Poulíček, Matýs. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Čukste, J. Jeřábek, Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Svačina, Voženílek, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Lyszczarczyk, Haas, Hrňa. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice

Další nula a čtvrtá prohra v řadě pro Boleslav

Góly Domácí: 31:10. Plášek ml., 38:40. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rutar, Rašner, Mareš, Švrček, Řezníček – Bambula, Knotek (A), Orsava (A) – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Ministr, Anděl, Handl. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, R. Jeřábek, Jánošík, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný (A) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, Závora, M. Beránek. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Axman, Synek. Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 005. diváků

Motor zvládl obrat, Kometa se trápí

Góly Domácí: 23:50. Gulaš, 35:21. Hanzl, 50:54. Gazda Hosté: 05:04. Horký Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Šenkeřík, Hovorka, Vráblík, Hail, Gazda – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Dzierkals, Pech, Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Drančák, Vopelka, Tomeček – Karabáček. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Hrbas, Gulaši (A), Holland, Němec – Holík (A), Flek, Horký – Zaťovič (C), Zbořil, Koblížek – Šalé, Strömberg, Kollár – Süss, Dufek, Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Pilný – Ondráček, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5485 diváků

Okuliar pálil, Hradec slaví podruhé v řadě

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 28. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:1 a po sérii čtyř porážek podruhé za sebou naplno bodovali. Hosté o svém vítězství rozhodli třemi góly ve druhé třetině, dvakrát se mezi střelce zapsali slovenský útočník Oliver Okuliar a obránce Filip Pavlík. Energie si v domácím prostředí připsala desátou porážku v sezoně.

Ve spoře zaplněné KV aréně se polovina úvodní třetiny nesla ve znamení dlouhého pobytu hráčů Hradce Králové v útočném pásmu domácích, ale až na dorážku Okuliara v předbrankovém prostoru bez větší gólové příležitosti. Zaražené karlovarské publikum probrala až 15. minuta, když první větší šanci Energie otevřel po Koblasově přihrávce zpoza branky skóre kapitán Černoch.

Herní převaha Východočechů se naplno projevila ve druhé části, kdy otočili průběh zápasu ve svůj prospěch. Hned dvakrát se prosadili krátce po skončení přesilové hry. Nejdříve dvě vteřiny po návratu Kohouta z trestné lavice se ve 27. minutě z mezikruží trefil Filip Pavlík a ve 33. minutě hned po skončení trestu Huttuly otočil vývoj zápasu Okuliar, který za záda Habala dorazil střelu McCormacka.

Slovenský reprezentant o čtyři minuty později po zmatcích karlovarské obrany a chybě Pulpána navýšil vedení hostů na 3:1. Hradečtí kontrolovali zápas, o jediný dílčí úspěch domácích se v bitce postaral Havlín proti Kellymu Klímovi.

Vítězství Moutfieldu navýšil v poslední třetině Filip Pavlík, který ve 49. minutě bombou od modré počtvrté prostřelil Habala a zaznamenal tak svou druhou branku v zápase stejně jako Okuliar. Hradec Králové tak i podruhé v sezoně vyhrál v Karlových Varech.

Hlasy trenérů:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Neodehráli jsme dobré utkání. Hradec od první třetiny dobře forčekoval, my jsme kotouče pomalu posouvali a soupeř si vytvářel tlak. Ze začátku jsme ještě dokázali hrát v obranné třetině dobře, ale ve druhé třetině nám tam napadaly některé zbytečné góly. My jsme vždy v oslabení udělali jednu dvě chyby a soupeř tím, že má kvalitu, nás za ně trestal a odskočil nám. Ve třetí třetině jsme se zápasem ještě chtěli něco udělat, ale nestříleli jsme, přehrávali jsme situace, neměli jsme tlak do brány a to nás stálo zápas.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): „První třetinu jsme měli sice herní převahu a byli jsme hodně na kotouči, ale bohužel jsme se netlačili před bránu, hráli jsme po rozích a tlak byl takový platonický. Ve druhé třetině nám to tam naštěstí napadalo a dokázali jsme dát tři góly. Dnes jsme sice přesilové hry nevyužili, ale bylo důležité, že jsme góly vždy vstřelili těsně po jejich skončení. Jsme hodně rádi, že jsme dnes vyhráli za tři body.“

Góly Domácí: 14:58. Černoch Hosté: 26:13. F. Pavlík, 32:28. Okuliar, 36:26. Okuliar, 49:00. F. Pavlík Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Bartejs, Stříteský, Rulík, Havlín, Krajčík – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Kofroň, Kružík, Chalupa. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Rosandić, F. Pavlík (C), Piegl, Blain – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Kel. Klíma, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Frodl, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary