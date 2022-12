Voženílkův jackpot zůstává ve hře. Prémie pro Třinec vypisuje marně

Pro třineckou kabinu vypisuje útočník Daniel Voženílek (26) motivační prémie na oba své bývalé kluby. Na České Budějovice, odkud do Třince v létě přišel, i na Pardubice, kde hokejově vyrůstal. Zatím marně. Oceláři i potřetí v sezoně s Motorem padli (0:2, 2:3sn, 2:3 sn) a dvě prohry si připsali i s Dynamem (3:4p, 2:3). V neděli jedou Oceláři do Pardubic. „Snad to konečně vyjde! Letos jsme Motor a Pardubice neporazili, takže mě kluci o tyhle peníze ještě obrat nestačili...“ komentuje Daniel Voženílek.

Co říct ke třetí prohře s Českými Budějovicemi v sezoně?

„Je to pro nás nepříjemná porážka, protože jsme byli celý zápas lepší. Hlavně v první a druhé třetině. Nevím, jestli je to jen naše slabost, nebo celého českého hokeje, ale nedáváme góly. Přitom jsme měli více střel, byli jsme u nich v pásmu, ale nedali jsme góly... A Guli (Milan Gulaš) vypadal, že ho to baví, dal nám jeden gól ze hry, v nájezdu taky. A další pak přidali taky.“

Překvapil vás Gulaš řešením samostatného nájezdu? Proměnil po obrovské ráně s nápřahem, klasický ruský blafák...

„To ano, čekal jsem od něj něco jiného. Ale tu ránu příklepem má nejlepší v extralize. Asi viděl místo nad vyrážečkou, tak to propálil.“

Čím jsou pro vás České Budějovice nepříjemné? Systémovostí? Obětavostí?

„Asi obojím. Mají kvalitní systém a hrají obětavě. Mají klíčové hráče. Sice jsme byli v zápasech lepší, ale měli proměnit více šancí. Když těm jejich klíčovým hráčům, jako je Guli a Pecháček, necháte prostor, tak oni vždy najdou příležitost dát gól.“

Budějovice právě po první třetině proházely formace a ke Gulašovi se vrátil Lukáš Pech a přišel k nim Tomáš Čachotský. Dohromady je jim 115 let! Zkušenosti někde musejí být znát, je to tak?

„Mají to tak vždycky. Chvíli jsou Guli s Pecháčkem od sebe, pak se k sobě vrátí. Všichni tři jsou skvělí hokejisti. Ale my jsme je měli ubránit! Jak jsem říkal, jakmile jim dáme trochu prostoru, jsou to klíčoví hráči a dokázali toho využít.“

Jaroslav Modrý, budějovický trenér, vám po zápase u kabin gratuloval k nominaci do národního týmu. Ve 26 letech v něm budete mít premiéru. Těšíte se?

„Těším se moc, reprezentovat je vždy čest . Navíc v tom týmu je spousta kluků, s nimiž jsme se vídali v mládežnických kategoriích. Na ně se těším taky.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE