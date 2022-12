Martincovy plány: nejdřív body, pak atraktivita. Kdy ho Kometa zdeptala?

Před osmi roky se mu z rozjásaných barev Komety dělalo mdlo. Tehdy Brno slavně pokořilo Spartu v sedmé řeži v Praze a skočilo do extraligového finále. Patrik Martinec byl na straně poražených v roli sportovního manažera. „Mám to pořád před očima. Dařilo se nám, měli jsme fantastickou sezonu, všechno zapadalo do výročí 110 let Sparty. Základní částí jsme proběhli úžasně, i na play off jsme měli velmi silné mužstvo, jenže…“ vzpomíná 51letý bývalý vynikající útočník a donedávna trenér Sparty. Ve středu dopoledne poprvé předstoupí před tým Komety. Jako její nový hlavní kouč po odvolaném Martinu Pešoutovi. Pro iSport.cz Martinec představuje své záměry s brněnským klubem.