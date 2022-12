Flek otevřeně o krizi Komety: Nejdřív hero, pak zero. Změna přijít musela

Poslední tříbodová výhra? 18. listopadu. Od té doby za skoro měsíc nic. Z devíti utkání dohromady jen tři další bodíky. Po tom, co shůry na střídačku Komety opět sestoupil majitel Libor Zábranský, přišlo nevyhnutelné. Vyhazov kouče Martina Pešouta. „Je to nepříjemné. Když to ale ve finále bude ku prospěchu věci a my začneme vyhrávat, budu jedině šťastný,“ přiznává v rozhovoru pro iSport.cz útočník Jakub Flek. Kde je podle něj problém ve hře Komety? A jak kabinu drtí tlak a ztracené sebevědomí? O tom všem mluví forvard, který se momentálně chystá s národním týmem na Švýcarské hokejové hry.