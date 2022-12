Jank k nahánění Muellera: Dá se mu dostat pod kůži. Už mě sekl mezi nohy

Vypadá to na hradecký nádech. Tři výhry v řadě ještě Mountfield od začátku ročníku nezapočítal, až teď. Postupně pokořil Pardubice, Karlovy Vary a naposledy Vítkovice 4:3 v prodloužení. Dva soupeři z čela? To se počítá. Obránce Bohumil Jank po posledním úspěchu rozebíral, jak je těžké bránit Petera Muellera. „Je na něm vidět, že začíná tahat, bere akce na sebe, hodně chce týmový úspěch,“ všiml si. Proti Hradci si připsal 3 body (1+2).

Je hodně cenné porazit Vítkovice?

„Máme velkou radost, že jsme urvali dva body proti tak silnému soupeři. Jsou první, nebo byly, než jsme je porazili a zase je přeběhly Pardubice. Zápas měl kvalitu, bylo to hodně soubojově a myslím, že si fanoušci užili. Dali jsme jim takový předvánoční dárek.“

Ty sbíral i Peter Mueller, měl podíl na všech gólech Vítkovic. Hraje se na něj hodně těžko?

„Musíte vědět, kdy je na ledě, dávat si opravdu pozor, aby vám někde nevyplul. Nám se nepovedlo ho udržet při oslabení tří proti pěti. Dostal puk mezi kruhy, nádherně střelu uklidil. Když takový hráč dostane příležitost, promění ji. Moc se nám nedařilo ho chytat.“

Zase je výhoda, když hrají Vítkovice přesilovku. Nemusíte si hlídat, jestli hraje, máte jistotu, že někde bude, ne?

„Pravda, je tam vždycky. (usměje se) Opravdu jde o výjimečného a rozdílového hráče. Dokáže tým strhnout, i když se nedaří, zařídí pro svůj tým body.“

Povedlo se vám někdy za dobu, co ho potkáváte v extralize, dostat se Muellerovi pod kůži?

„Taky to jde. Nemá rád, když se hraje do těla, do soubojů nechodí, bojí se jich. Což se dá ale samozřejmě pochopit, není na ledě proto, aby chodil do těla. Je těžké ho trefit. Ale pamatuju si, že jsem ho jednou v Brně tak vydeptal, že mě seknul mezi nohy.“

Není ale jen střelec, dovede situaci udělat sám, sebrat puk. Takhle se předvedl před třetím gólem, kdy obral Patrika Marcela. Vnímáte, že se Mueller jako soupeř vyvíjí?

„Trochu se změnil. Nevím, jestli mu pomohlo, že odešel z Komety, možná taky. Je na něm vidět, že začíná tahat, bere akce na sebe, hodně chce týmový úspěch. Tady je velký rozdíl proti tomu, jak hrál v Brně a jak hraje teď.“

Za poslední tři zápasy jste porazili Pardubice i Vítkovice, dva týmy z absolutní špice. Přichází razítko, že začíná být na dobré cestě?

„Od začátku sezony se trápíme, že nedáváme góly, to je naše Achillova pata. Pracujeme na tom ale každý trénink, tak snad se všechno lepší. Říkáme si, že musíme mít hráče před brankou, aby gólmani neviděli. Hodně střel máme vždycky takových propagačních, že má brankář celkem snadnou roli, chytne je. Doufám, že se všechno obrací a taky začínáme ukrajovat body do tabulky.“

