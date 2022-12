Mueller válcoval, ale málo. Hradec sejmul i druhého vládce ligy

Tři oříšky pro Muellera, dva body pro Hradec! Vítkovický zabiják je v laufu, zíráte, co dovede, i když si ho soupeř hlídá. Mountfieldu dal gól, na dva nahrál. Jediná vada? Slavilo se na druhé straně, když Jéremie Blain rozsekl prodloužení a zařídil výhru 4:3. Hradec vyhrál potřetí v řadě a sejmul oba týmy z čela, jen pořád sedí v tabulce dole. „Na rovinu, tohle nás ser**,“ vypálil Jakub Lev.

Vítkovice v extraligové hierarchii hodně povýšily. Časy, kdy šlo o soupeře, který je hlavně urputný, nepříjemný a tím to v podstatě hasne? Minulost. Teď jsou i určitým měřítkem kvality. Nenechat se zválcovat a uspět proti nim je docela šichta. Přetahují se s Pardubicemi o první místo, stal se z nich hodně těžký soupeř.

Má svoji cenu proti nim uspět, což jste viděli na velké hradecké radosti. „A to jsme ještě bod ztratili, měli jsme brát tři. Dělali jsme hloupý fauly,“ glosoval bitvu hradecký Jakub Lev. Jeho tým od začátku sezony poslouchá, jak hraje dobře, ale nic moc z toho. Chyběly góly, chyběly body.

Až teď zas přichází i určitá sklizeň. Mountfield uspěl potřetí v řadě, stihl při své sérii porazit Pardubice i Vítkovice, tedy dva týmy z čela. Umí, ale pořád ho v tabulce najdete na úrovni Karlových Varů, nebo Litvínova. Dál sedí dole.

„Na rovinu, samozřejmě nás to sere,“ upřímně vyhrkl Lev. „Když si vezmu zápasy, které jsme ztratili třeba o gól a hráli fakt dobře? Projeli jsme tak dvanáct bodů. Před rokem jsme třeba tak dobrý hokej nehráli, nakonec vyhráli základní část. Body jsme dokázali uloupit. Musíme si dávat prostě bacha a tvrdě makat,“ přidal.

Ve velké bitvě s Vítkovicemi jste si mohli vychutnat parádní kousky. Tvrdost, rychlost, emoce díky nejistým sudím, ale i parádní individuální výkony. Král večera? Rozhodně Peter Mueller, kterému asistuje geniální centr Peter Krieger. Jakmile začíná přesilovka, skáče tahle popravčí četa na led. Vydrží v akci klidně celou vymezenou dobu, nebo do té doby, než padne gól.

Mají sílu ale i mimo početní výhody. Mueller není jen snajpr, který čeká na Kriegerovy nápady. Krásná ukázka: situace před třetí vítkovickou trefou. Hradecký Patrik Marcel dojížděl k mantinelu, pohledem zkontroloval situaci. Pohoda, dva na dva. Na chvíli sklonil hlavu k puku a Mueller úřadoval. Dobře napadal, Marcel se nechal slupnout jak bílá myš, která v teráriu mrká na hada. Mueller mu sebral puk, odpálil hokejku, jak se hrnul vpřed. Vyrobil přečíslení a před brankou našel volného Robertse Bukartse.

Mueller nahrával i Mikušovi na první gól a jasně, taky musel ukázat, že i on dostane puk do kasy. Jeho byla vítkovická trefa číslo dva, když vymetl šibenici. „Musíte si na něj dávat pozor, aby někde nevyplul. Nám se to tedy moc nepovedlo. Je opravdu výjimečný, rozdílový. Dokáže svoje mužstvo strhnout,“ ukázal respekt k Muellerově kvalitě hradecký bek Bohumil Jank. Ale Muellerova jízda Vítkovicím přinesla jen bod, prodloužení rozhodl Jéremie Blain.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:58. Lev, 26:12. Lev, 37:40. F. Pavlík, 64:18. Blain Hosté: 23:16. Mikuš, 29:37. Mueller, 33:52. Bukarts Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Piegl – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Kel. Klíma. Hosté: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kalus, Dej, Bernovský – L. Krenželok (C), Marosz, R. Půček. Rozhodčí Kika, Kubičík – Lederer, Lučan Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 082 diváků

