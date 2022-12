TOP 5 gólmanů extraligy: opora Sparty, překvapení či kometa. Vítězem je...

Video se připravuje ... Léta platí nepsané pravidlo – brankář je základ úspěchu. Spolehnout se na gólmanskou jedničku mohou opět v Liberci. Překvapivě kraluje Jan Lukáš z Olomouce, který ještě v předchozí sezoně zapsal starty v Chance lize. Kvality potvrzují i posily ze zahraničí. Kdo je ale v extralize podle analýzy nejlepší? Do žebříčku jsme brali v úvahu gólmany, kteří nastoupili alespoň do 15 utkání v tomto soutěžním ročníku.

5. Petr Kváča (Liberec) iSport Score: 6,14 Liberec stále hledá optimální formu, avšak zejména díky své jedničce je na dosah šesté příčky, která zajišťuje přímý postup do play off. Na Plzeň ztrácí tři body. Pětadvacetiletý brankář doposud chytil 11,12 gólu nad očekávání. Síla Petra Kváči? Kraluje proti střelám z bezprostřední blízkosti! S úspěšností 84,1 % mu konkuruje pouze Jan Lukáš (83,4 %), už roky patří mezi nejlepší gólmany extraligy. Statistiky v sezoně 2022/23 (24 zápasů) Chycené góly nad očekávání 11,12 5. místo Úspěšnost zákroků 92,3 % 8. místo Úspěšnost zákroků proti nebezpečným střelám 84,1 % 1. místo Liberec - Kladno: Kváča udržel v nájezdech čisté konto, 4:3psn Video se připravuje ...

4. Roman Will (Pardubice) iSport Score: 6,25 Začátek sezony se Willovi příliš nepovedl. V září pochytal 88,1 % střel, za svá záda pustil 1,93 gólu navíc oproti očekávání. Děsivé. Od října je to ale jiná písnička. S více než 14 chycenými góly nad očekávání se zařadil mezi elitní brankáře. Pokud má Will slabinu, jsou to střely z bezprostřední blízkosti (69,9 % chycených). Jeho kolega Dominik Frodl disponuje hodnotou 77,2 %. Nemalý rozdíl. Statistiky v sezoně 2022/23 (18 zápasů) Chycené góly nad očekávání 12,18 4. místo Úspěšnost zákroků 92,9 % 4. místo Úspěšnost zákroků proti nebezpečným střelám 69,9 % 9. místo Sparta - Pardubice: Sólo Erika Thorella vychytal fantastický Will Video se připravuje ...

3. Jakub Kovář (Sparta Praha) iSport Score: 6,42 Od návratu Miloslava Hořavy na lavičku Sparty není v extralize lepšího brankáře! V devíti utkáních pod staronovým koučem pochytal Jakub Kovář 14,91 gólu nad očekávání. Druhý Mazanec z Třince se zastavil na hodnotě 9,55. Netřeba dalších slov. Období pod trenérem Paterou je důvodem, proč Kovář v iSport Score neokupuje první místo. Pokud ale nastolený trend pod Hořavou udrží po celou sezonu, o jeho prvenství nebude pochyb. S takovými výkony by mohl atakovat i ocenění pro nejlepšího hráče extraligy! Statistiky v sezoně 2022/23 (25 zápasů) Chycené góly nad očekávání 13,76 3. místo Úspěšnost zákroků 92,4 % 5. místo Úspěšnost zákroků proti nebezpečným střelám 79,9 % 4. místo Litvínov - Sparta: Kovář zachránil hosty ukázkovým rozštěpem Video se připravuje ...

2. Marek Mazanec (Třinec) iSport Score: 6,63 Ocelářům start do sezony příliš nevyšel. Bylo to však spíše smůlou než špatnými výkony. Třinec své soupeře dokázal přehrávat, jenom na výsledcích se to neodráželo. Podle očekávání se vše otočilo a Ocelářům nyní patří čtvrtá příčka. Velkou zásluhu na tom má i Marek Mazanec, který doposud chytil více než 14 gólů! Svými výkony přihrál Třinci už více než devět bodů. Excelentní! Pokud si tuto formu Mazanec přenese na jaře i do vyřazovacích bojů, Třinec může pomýšlet na další obhajobu titulu. Statistiky v sezoně 2022/23 (23 zápasů) Chycené góly nad očekávání 14,31 2. místo Úspěšnost zákroků 93,8 % 2. místo Úspěšnost zákroků proti nebezpečným střelám 76,2 % 7. místo Třinec - Sparta: Mazanec namazal puk Formanovi, ale dokázal napravit svou chybu Video se připravuje ...

1. Jan Lukáš (Olomouc) iSport Score: 6,90 Bezkonkurenční. Jan Lukáš dominuje. A kdo to čekal, ať zvedne ruku. Jde o jeden z největších příběhů posledních let. Devětadvacetiletý gólman ještě v minulém ročníku zapsal tři starty v Chance lize za Havířov. Po zranění Branislava Konráda dostal šanci a lépe už ji využít nemohl. Nebudeme přehánět, když řekneme, že Lukáš v aktuální sezoně podává na poměry extraligy výkony jako ve svých nejlepších letech Dominik Hašek v NHL. Za šestnáct utkání více než 15 chycených gólů. Pochytal 94,8 % všech střel! Fantastická čísla. Nikdo lepší není. Tak prosté to je. Udrží ale Lukáš nastolený trend po celou sezonu? Statistiky v sezoně 2022/23 (16 zápasů) Chycené góly nad očekávání 15,02 1. místo Úspěšnost zákroků 94,8 % 1. místo Úspěšnost zákroků proti nebezpečným střelám 83,4 % 2. místo Pardubice - Olomouc: Lukáš podržel Moru v oslabení dobrým zákrokem Video se připravuje ...