ONLINE: Třinec zničil Brno 7:2! Řádil i Liberec. Olomouc - Pardubice 2:2

Plekanec rozhodl skákavým pukem

Oba týmy si při aktivní hře v úvodu šance nevytvořily, až ve 4. minutě se ocitl před Brízgalou domácí Zdráhal, ale neuspěl stejně jako vzápětí po Gutově přihrávce exkladenský Hlava. V polovině úvodní části při Indrákově vyloučení nejdříve pálili Estephan a Zdráhal, největší šanci měl však v oslabení Filip. V úniku Zajíčka neprostřelil.

V 13. minutě otevřeli skóre domácí. Jurčík od levého mantinelu uvolnil rozjetého Chalupu, který bekhendovou střelou zamířil k levé tyči. Oslavil tak gólem návrat do litvínovského dresu po dvou měsících po hostování v Karlových Varech a v extralize se prosadil poprvé v sezoně. Za 86 sekund bylo vyrovnáno, když si Indrákovu střelu z levého kruhu srazil do vlastní branky Jaks.

V úvodu druhé části kryl Brízgala Hlavovu střelu po Zdráhalově přihrávce při brejku Vervy. Ve 24. minutě už Severočechům vrátil vedení Abdul, který po rychlém protiútoku po Zygmuntově přihrávce nadvakrát překonal kladenského gólmana. Odpovědět mohl osamocený Zikmund, ale Zajíček zasáhl vyrážečkou.

Rytíři se ubránili při Beranově vyloučení. Potom ohrozil Brízgalu po kladenské ztrátě Abdul. Ve 30. minutě po Jaksově střele od modré čáry zůstal puk ležet za kladenským gólmanem, který jej pak stihl přikrýt. Kladno se neprosadilo při Havelkově pobytu na trestné lavici.

Litvínov nevyužil přesilovku při Zikmundově trestu a v oslabení znovu zahrozil Filip. Kladno se dočkalo vyrovnání v 37. minutě, kdy po Indrákově střele dorazil puk z brankoviště Procházka.

V úvodu třetí třetiny si Brízgala poradil s Estephanovou střelou, Zajíčka zase nepřekonal po průniku Pytlík. V 45. minutě zlikvidoval kladenský gólman levým betonem Hlavovu šanci. V čase 50:38 otočil stav Plekanec, který na pravém kruhu trefil skákavý puk, který se odrazil od horní tyče a kapitán Rytířů jej ale pohotově dorazil do odkryté branky.

Litvínov se marně tlačil za vyrovnáním. V 58. minutě mohl naopak pojistit náskok hostů Filip a 129 sekund před koncem se nechal vyloučit domácí Estephan. V oslabení mohl vyrovnat Kudrna, který se po chybě v kladenské defenzívě dostal do šance, ale Dotchin před odkrytou brankou zasáhl.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Dneska vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly. Všechny tři z brankoviště. My jsme takové góly nedali. Zkrátka vyhrálo mužstvo, které asi do toho utkání víc dalo. Obrázkem toho byly všechny branky na obou stranách. Dnešní zápas nám dal jasnou zpětnou vazbu, kam se extraliga bude uchylovat dál. Bude to opravdu bitva o každý vstřelený a inkasovaný gól do konce sezony.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Myslím, že jsme začali velice dobře a v první třetině jsme měli lepší pohyb. Byli jsme víceméně celou první třetinu silní na puku. Od druhé třetiny začal být Litvínov aktivnější a my jsme ztratili několik puků. Než dali gól (na 2:1), tak to bylo snad třikrát. Pak jsme se v těchto momentech zlepšili. Když jsme dali ve třetí třetině gól, tak jsme hráli hodně zodpovědně, až na posledních třicet vteřin, kdy jsme soupeři málem dokázali nahrát na gól. Jinak to byl zodpovědný výkon z naší strany.“

SESTŘIH: Litvínov - Kladno 2:3. Obrat Rytířů dokonal Plekanec Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:53. Chalupa, 23:06. Abdul Hosté: 14:19. Indrák, 36:48. M. Procházka, 50:09. Plekanec Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel (A), Wesley – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Chalupa, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Hosté: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Slováček, Cibulskis, Babka – Brodecki, Plekanec (C), Kubík – O. Bláha II, Indrák, Pytlík – M. Procházka, Filip, Jágr – Michnáč, Zikmund (A), Melka – Beran. Rozhodčí Hribik, Horák – Frodl, Gerát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

Desetigólová jízda pro Bílé Tygry

Na první větší šanci si museli diváci počkat až do poloviny první třetiny a hned z toho byl gól. Po dobrém tlaku hostů v útočném pásmu se dostal puk zpoza branky až k volnému Adamovi Najmanovi, který otevřel skóre zápasu. Mladá Boleslav mohla odpovědět bleskově, ale na druhé straně zachránila brankáře Kváču tyč.

Naopak Liberečtí využili i svou druhou šanci, když na 2:0 zvýšil přesnou střelu z mezikruží Birner. Obdobně dobrou mušku měl ale i v první přesilovce Pavel Kousal, který se trefil jako první z domácích. Tygři ale v závěru první části udeřili ještě dvakrát a vykročili za tříbodovou výhrou.

Středočechům se ale podařilo duel zdramatizovat. Na 2:4 snížil v oslabení Beránek, který ulej obráncům a trefil se mezi Kváčovy betony. Stejný hráč se následně mohl prosadit podruhé, jeho střela ale skončila na tyči. Na rozdíl jediného gólu však upravil ve 38. minutě Lantoši.

Místo vyrovnání se ale rychle prosadili hosté, kterým k páté brance pomohl chybující obránce Lintuniemi, kterému za vlastní brankou ujel puk a Dlouhý pohotově překonal brankáře Novotného, který od druhé třetiny nahradil Krošelje.

Tygři pak z kraje třetí třetiny ztrestali i Jeřábkovo vyloučení, když se podruhé v zápase prosadil Faško-Rudáš a vrátil hostům tříbrankový náskok. Severočeši tak bez problémů dovedli zápas do vítězného konce, o jejich poslední gól se postaral Flynn.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Vstup do zápasu jsme prospali. Nebo ne prospali, ale nebyli jsme prostě stoprocentní. Naopak Liberec byl do utkání dobře nastavený. Mohu vyzdvihnout jenom druhou třetinu, kde jsme se dotáhli i ve skóre, ale bohužel pak přišel gól na 5:3. Liberec si zasloužil vyhrát.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Podali jsme výborný týmový výkon, což se odvíjelo od našeho dobrého pohybu. Byli jsme produktivní a vyšla nám koncovka. Jsme rádi, že jsme utkání v Boleslavi, které je vždycky těžké, dokázali vyhrát.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 3:7. Tygři v desetigólové přestřelce přehráli Bruslaře Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:56. P. Kousal, 22:25. M. Beránek, 37:42. Lantoši Hosté: 10:56. A. Najman, 12:46. Birner, 17:15. Faško-Rudáš, 18:07. Ordoš, 38:37. Dlouhý, 41:21. Faško-Rudáš, 46:14. Flynn Sestavy Domácí: Krošelj (21. Novotný) – Jánošík, R. Jeřábek, Bernad, Pláněk (A), Lintuniemi, Křepelka, Štich – M. Beránek, Lantoši, P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – Hradec, O. Najman (A), Kantner – Kotala, Bičevskis, Šmerha. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Dlouhý. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Ondráček, Šimánek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3588 diváků

Tříbodový Pech nastartoval Motor

Jihočeši se snažili první třetinu spíš jen přežít, v ospalém vánočním tempu ale neoslňovali ani domácí. Jejich aktivitě scházel tlak do branky. Vidět byla třetí formace centra Lalancetta, v její největší šanci promáchl před odkrytou brankou kotouč Jergl. Střelecká převaha 13:5 nebyla Mountfieldu k ničemu.

Hosté naopak po dvou ubráněných oslabeních přidali nadstavbu v podobě využité přesilovky, díky níž ve 23. minutě otevřel skóre obránce Percy. Tresty na obou stranách rozjely hru. Hradec nevyužil dvojnásobnou početní výhodu, ale v té klasické už Radovan Pavlík tečoval Blainovu střelu a vyrovnal.

Obrat mohl dokonat Lalancette, jenž po faulu ve vyložené šanci dostal k dispozici trestné střílení. Brankář Strmeň slavící dnes 31. narozeniny si ale na jeho slabou střelu počkal lapačkou. Jeho spoluhráči chvíli před druhou přestávkou naopak znovu trestali, přesilovou hru pět na tři snadno ukončil Vopelka.

Od té doby se Motor soustředil na defenzivu, která nepouštěla Hradec do vyložených šancí. Z protiútoků mohli náskok zvýšit Pech a Valský. Až pět minut před třetí sirénou vyslal Cingeľ do samostatného úniku Lva, jenže i jeho střele scházel důraz a Strmeň byl na svém místě. Díky 41 zákrokům se stal hlavním hrdinou Českých Budějovic. Jejich vítězství potvrdily góly do prázdné branky v hradecké power play.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to bojovný, urputný zápas s velkým počtem soubojů a maximálním nasazením z obou stran. Rozhodla naše neproduktivita, výborný brankář Budějovic a speciální týmy ve druhé třetině. Nevyvarovali jsme se vyloučení a Budějovice mají v přesilovkách skvělé hráče, kteří nás dvakrát potrestali. My jsme ze sedmi přesilovek dali jenom jeden gól.“

David Čermák (České Budějovice): „Byl to pro nás velmi těžký zápas, Hradec nás přehrával. Naštěstí jsme v první třetině nedostali gól a ve druhé využili přesilovky. To nám strašně pomohlo, tým se uklidnil. Hradec byl sice lepší a měl víc šancí, ale my jsme podali velmi obětavý výkon a v zápase nás udržel vynikající gólman.“

SESTŘIH: Mountfield HK - České Budějovice 1:4. Motor pod novým trenérským vedením zabral Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:37. R. Pavlík Hosté: 22:01. Percy, 39:39. Vopelka, 57:53. Pech, 59:33. Vopelka Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Piegl – Doležal, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Lalancette, Jergl – Moravec, Štohanzl, Kel. Klíma. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Koláček, M. Toman, Přikryl – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Komárek, Lhotský Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4402 diváků

Třetí derby rozhodl Kodýtek

Povedený úvod hostů ukončil nedovolený zákrok Stříteského a v 5. minutě po přihrávce Hrabíka otevřel z ideální pozice skóre Kodýtek. Vysoké tempo první třetiny postupně zbrzdila častá vyloučení. Ve 13. minutě se do šance protáhl Holešinský, ale Habal stačil zasáhnout a gólman Energie se štěstím přečkal i nájezd osamoceného dua Kodýtka se Schleissem při vlastním oslabení.

Téměř půl druhé minuty dlouhou dvojnásobnou přesilovku Plzně hosté i díky rozdělením přestávkou také ubránili. Ve 22. minutě z přečíslení dvou na jednoho vypálil pouze do připraveného Pavláta útočník Hladonik. Následně po faulu a pokusu o bitku Bittena Indiáni přežili tříminutové oslabení a hosté na chvíli převzali iniciativu.

V polovině utkání domácí zjednodušili hru a dostali soupeře pod tlak. Jenže naopak po zaváhání Piskáčka na modré čáře musel ve 34. minutě vychytat samostatný únik Redlicha Pavlát. Na druhé straně pálil Mertl z mezikruží nad a branku Energie minula krátce před druhou sirénou i Zámorského přesilovková bomba.

Záhy po zahájení závěrečné dvacetiminutovky zahrozil svižnou střelou ve vlastním oslabení Jiskra. Domácí poté nezužitkovali ani další přesilovou hru a dobře se pohybující hosté se ve snaze o vyrovnání tlačili dopředu. Rozhodnout mohl z brejku v 52. minutě Suchý, jenže pálil z levé strany těsně vedle. V koncovce se viditelně trápící hosté si ale gólovou příležitost vypracovali až v samotném závěru při hře bez brankáře, Hladonik však zblízka ležícího Pavláta nepřekonal.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Po předchozích třech porážkách jsme potřebovali bodovat. Tři body jsou strašně důležité. Byl to vydřený zápas o jedné brance. Opět tam bylo dost situací, které se nám nepovedly. Čeká nás spousta práce. V čele s vynikajícím gólmanem Pavlátem jsme to dnes ubojovali. Zápas byl plný oslabení a přesilovek, kluci dobře padali a blokovali střely. Dnes je hokej o černé práci a v tomto směru tam kluci nechali všechno. V přesilovkách nám chybí více střel. Pracujeme na tom každý den, ale bohužel nemáme také potřebný moment překvapení. Je to příliš statické. Věříme, že se to zlepší.“

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Odehráli jsme zase ne tak špatné utkání, ale nemáme žádný bod a podruhé v řadě jsme nedali ani gól. Máme sice obří snahu, ale nedaří se nám. Byl to klasický vyhrocený derby zápas. Přesilovky si komplikujeme a chybí nám tam střelba. Musíme pracovat jako doteď a věřit, že se to otočí. Děkujeme fanouškům, že přijeli do Plzně, byla tu výborná atmosféra.“

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 1:0. Západočeské derby rozhodl jediným gólem Kodýtek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:15. Kodýtek Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Vondraš) – Kaňák, Zámorský, Kvasnička, Piskáček (A), Houdek, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Holešinský, Pour – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Malát, Bitten. Hosté: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Bartejs, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Rachůnek (A), Hladonik, Koffer – Juusola, Gríger, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kružík. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5370 diváků

Třinec - Kometa 7:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:30. Roman, 14:17. M. Růžička, 19:59. Nestrašil, 23:36. Voženílek, 28:27. Daňo, 38:08. Marcinko, 44:54. Buček Hosté: 27:20. Koblížek, 57:31. Süss Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Ročák – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Furch (21. Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek (A), Hrbas, Holland, Ďaloga, Ščotka, Gulaši (A) – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Dufek – I. Sedláček, Strömberg, Koblížek – Süss, Malý, Kratochvíl. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 4 491 diváků

Olomouc - Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:55. Dujsík, 49:48. J. Káňa Hosté: 09:51. Hyka, 38:44. Říčka Sestavy Domácí: Lukáš (Frgál) – Ondrušek (C), Rutar, Mareš, Švrček, Rašner, Dujsík – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Anděl, Strapáč, Olesz. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), A. Musil – Kaplan, Kaut, T. Zeman. Rozhodčí Pražák, Kika – Axman, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5139 diváků