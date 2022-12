Zábranský vysvětloval ostudu. Kometu načal podivný gól, Martinec nechápal

Začali mírně. Nejdřív přišlo skandování „zavolejte Kometu“, pak „bojujte za Brno“. Když Oceláři juchali po sedmém gólu, frustrovaná grupa fanoušků modrobílých volala „deset, deset“. Na konci zápasu se k vlastním hráčům otočili zády, poslední minuty místo na led civěli do tribuny.

Při cestě z ledu se u nich zastavil kapitán Martin Zaťovič. Jádro si však vyžádalo, aby obhajobu přišel přednést sám nejvyšší – majitel Libor Zábranský, který stejně jako v minulých duelech i tentokrát stál na střídačce po boku trenéra Patrika Martince.

„Fanouškům rozumím, jejich nespokojenost chápu. Nám nezbývá nic jiného, než aby každý začal sám u sebe, zamyslel se. Lidem musíme ukázat, že bojovností se sezona dá ještě zachránit,“ povídal pak po utkání Martinec.

Demolici 2:7 vysvětloval těžko. Pod jeho vedením Kometa uhrála dva body ze tří zápasů. „Takhle jsem si to samozřejmě nepředstavoval. S Kladnem jsme to zvládli aspoň v prodloužení, v Liberci to bylo s nulou, ale výkon tak špatný nebyl. Teď to bohužel bylo opravdu mizerné. Vyrovnaně utkání vypadalo jen do prvního gólu, pak už vůbec. Problémů máme víc, nabaluje se to. Musíme začít u malých věcí, primárně od obrany,“ přidal.

Vánoční večírek Ocelářů odstartoval v osmé minutě podivným gólem Miloš Roman. Branka padla do posunuté branky a hned několik vteřin po hvizdu hlavního arbitra. „Nevím, jestli to vůbec můžu komentovat, abych nedostal pokutu. Nějaký názor na to mám, ale nic říkat nebudu,“ kýval hlavou Martinec. Pak se ale rozpovídal. „Byla posunutá branka, bylo odpískáno. Brankář udělal zákrok, další hráč puk dorazil. Nebyla to první střela na posunutou branku. Rozhodčí mi řekl, že to bylo v probíhající akci, což ale podle videa za mě vypadalo úplně jinak,“ krčil rameny.

Třinec - Kometa: Video posvětilo Romanovu trefu do posunuté branky, 1:0 Video se připravuje ...

Za domácí třemi body zazářili Martin Růžička, Tomáš Marcinko a Andrej Nestrašil. „Od nějakého třetího, čtvrtého gólu bylo znát, že prožívají krizi. Že jim chybí sebevědomí, které mívali na startu sezony. Do takové pozice se ale dostane každý, je jen na nich, aby z toho rychle vyklouzli ven,“ komentoval výkon Komety Nestrašil.

Čtyři trefy zapsali Oceláři v přesilových hrách. „Trochu jsme to zjednodušili, zpřesnili. Přesilovky ale určitě rozhodly zápas. Na co jsme sáhli, to nám padlo,“ culil se. „Před zápasem jsme upozorňovali na to, že Třinec má skvělé přesilovky. Nechtěli jsme dělat hloupé fauly, abychom domácí nedostali na koně. Bohužel přišel pravý opak. Tlačili jsme to do kopce, Třinec byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál,“ doplnil kouč Martinec.

Rozdíl mezi oběma soupeři byl markantní. Brňané vypadali zlomeně, odevzdaně. Jestli šlo o nejhorší výkon v sezoně? „Tuhle otázku vůbec nebudu komentovat,“ odsekl obránce Moravanů Tomáš Kundrátek, který dopředu avizoval, že dlouze povídat rozhodně nechce.

Kometa brala naposledy tři body 18. listopadu. Den po státním svátku jako by prožili vlastní sametovou revoluci, která však na rozdíl od té opravdové v roce 1989 přinesla Brnu posun k horšímu. Z posledních dvanácti duelů vykutali modrobílí jen pět bodů z 36 možných.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:30. Roman, 14:17. M. Růžička, 19:59. Nestrašil, 23:36. Voženílek, 28:27. Daňo, 38:08. Marcinko, 44:54. Buček Hosté: 27:20. Koblížek, 57:31. Süss Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Ročák – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Furch (21. Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek (A), Hrbas, Holland, Ďaloga, Ščotka, Gulaši (A) – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Dufek – I. Sedláček, Strömberg, Koblížek – Süss, Malý, Kratochvíl. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 4 491 diváků