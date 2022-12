SESTŘIHY: Kometa se dál trápí, Jágr slaví v Boleslavi. Pardubice - Motor 4:1

Růžička a Hudáček po třech bodech

Hráči Třince porazili na svém ledě Liberec 6:3. Obhájce titulu odskočil během 40. až 46. minuty z 1:1 na 4:1. Nejproduktivnější hráč sezony Martin Růžička si upevnil první místo v kanadském bodování dvěma góly. Třemi body (1+2) přispěl k výhře i Libor Hudáček. Ve dvou brankách hostů měl prsty Richard Nedomlel (1+1). Bílí Tygři vyšli bodově naprázdno po pěti zápasech.

Marcinko trefil v přesilové hře tyč, ale Třinec přesto otevřel v 16. minutě skóre po pohledné akci. Daňo se zbavil na levé straně Nedomlela, vytvořil situaci dva na jednoho, vyměnil si puk s Hudáčkem a zakončil do prázdné branky. Liberec mohl rychle vyrovnat po špatné rozehrávce brankáře: Mazanec zasáhl hůl Ordoše, od které puk těsně minul levou tyčku.

Na začátku prostřední třetiny hledal Hudáček v dalším přečíslení Voženílka a moc nescházelo, aby si bránicí Kolmann vstřelil vlastní gól. Poté převzali iniciativu hosté. Melancon v šanci vyprášil Mazancův beton, před brankou osamocený Filippi promáchl puk a Ordoš, jenž se posunul do druhého útoku místo chybějícího Frolíka, zazvonil na tyč. Liberec vyrovnal až z nenápadné akce a Flynn z úhlu našel volné místo nad ramenem Mazance.

Před gólem ještě neprošla Nestrašilova přihrávka v přečíslení dva na jednoho na Hrehorčáka. Do kabin šel Třinec ale opět s jednogólovým vedením. K Daňovi se odrazil mezi kruhy puk, předložil jej Hudáčkovi, který bez problémů trefil odkrytou branku.

Pojistku přidali domácí ve 44. minutě, když Douderovo nahození od modré čáry tečoval Marcinko a po něm i Růžička. Úspěšný střelec zvýšil za 119 sekund tvrdou ranou z pravého kruhu už na 4:1.

Liberec dostal zpět do hry Nedomlel, jehož nahození od modré čáry skončilo ve 48. minutě až v síti. Vzápětí nebezpečně dorážel hostující kapitán Jelínek. Klid dodal domácím Roman v čase 53:26 z dorážky a za 78 sekund ještě zvýšil Kurovský. Poslední slovo měli hosté, když v přesilové hře zmírnil prohru Najman dělovkou z levého kruhu pod horní tyč.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (Třinec): „Jsme velmi rádi za tři body, protože jsme hráli proti velmi dobrému soupeři, který potvrdil svoji formu z posledních zápasů. Dvě třetiny byl zápas vyrovnaný. I když jsme vedli, tak byl soupeř stále nebezpečný. Důležité bylo, že jsme se ve třetí třetině víc tlačili do brány a přálo nám i štěstí na odražené puky. Ale to vyplývalo z toho, že jsme chodili do předbrankového prostoru. Vypracovali jsme si náskok, který jsme si udrželi, ale byl to těžký zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli.“

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme zklamaní z výsledku, ale ne až tolik z předvedené hry. Trošku jsme to od začátku tlačili do kopce, odrazy šly na soupeřovu hokejku a asi tři góly padly, kdy mířil puk mimo naši bránu. Odehráli jsme parádní druhou třetinu. Je škoda, že jsme nepřidali druhý gól a nechali jsme si naopak dát branku po špatném pokrytí hráče těsně před odchodem do kabin (na 2:1). Ale pořád jsem z mužstva cítil, že s tím chceme něco udělat. Brzy jsme však inkasovali třetí gól po naší nevynucené chybě a pak to soupeři napadalo. Když jsme se malinko nadechli, tak jsme dostali další gól. Kvalita v útoku soupeře je obrovská.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 6:3. Přestřelka ve třetí třetině přinesla výhru Ocelářům Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:10. Daňo, 39:18. Hudáček, 43:32. M. Růžička, 45:31. M. Růžička, 53:26. Roman, 54:44. Kurovský Hosté: 34:39. Flynn, 47:28. Nedomlel, 58:17. A. Najman Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Průžek, Dlouhý, Hrníčko. Rozhodčí Cabák, Šír – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4677 diváků

Rozhodl až Lalancette

Hradec Králové vyhrál v Litvínově 3:2 v prodloužení a připsal si šesté vítězství z posledních sedmi zápasů. V čase 62:37 rozhodl kanadský útočník Christophe Lalancette. Verva prohrála potřetí za sebou.

Do sestavy Mountfieldu se zařadil útočník Martin Novák z prvoligového Kolína. V úvodu zahrozil domácí obránce Šalda, Mountfield se pak bránil při Jankově trestu a po skončení přesilovky měl možnost na druhé straně Radovan Pavlík, který po průniku minul. Potom pálil z pozice mezi kruhy obránce McCormack a domácí gólman Godla zasáhl lapačkou.

Ve 13. minutě se dostali do vedení hosté, kteří už po osmi sekundách potrestali Demelovo vyloučení. Okuliar bekhendem nabil mezi kruhy Jerglovi, který zamířil přesně k pravé tyči. O minutu později mohl zvýšit náskok Filip Pavlík, ale trefil Godlův levý beton, další šanci hostů měl Okuliar.

Na přelomu první a druhé třetiny odolal Hradec Králové při McCormackově trestu, neuspěli dorážející Abdul ani Estephan. V závěru oslabení se dostal do úniku Radovan Pavlík, ale zakončoval už z úhlu. Potom ještě nebezpečně vypálil domácí Hlava.

Litvínov se ubránil při Zdráhalově trestu a v 26. minutě měl možnost smazat ztrátu v přečíslení Straka, Růžička však jeho střelu kryl. Vzápětí při tlaku Východočechů trefil Jergl horní tyč, v další šanci ztroskotal na Godlovi a po Lalancetteově střele pomohla domácím i levá tyč. Další možnost měl Okuliar.

Mountfield šance neproměnil a v 36. minutě udeřil Litvínov. Stránský našel z otočky bekhendem na pravém kruhu Zdráhala a ten ukončil 132 minut a tři sekundy trvající gólový půst Severočechů.

Za 90 vteřin už domácí vedli 2:1. Jaks našel na levé straně Hlavu, který zamířil do odkryté branky. Gólman Růžička totiž ztratil nůž na levé brusli a nemohl se přesunout. Náskok mohli domácí hráči pojistit ve dvou přečísleních, ale Straka ani Estephan Růžičku nepřekonali.

Ve třetí třetině domácí bránili náskok a dlouho nepouštěli soupeře do šancí. Naopak v 48. minutě měl z přečíslení možnost Jaks, ale Růžičku nepřekonal. V polovině závěrečné části při hře čtyř proti čtyřem měl možnost vyrovnat Cingeľ, ale Godla zasáhl.

V 55. minutě z dalšího brejku domácích neuspěl proti hradeckému brankáři Hlava. V čase 55:01 našel Cingeľ na pravém kruhu Lva, který vyrovnal. Domácí vzápětí odolali při Sukeľově trestu a prodloužení neodvrátila ani Abdulova střela v 60. minutě. V nastavení si po Jerglově přihrávce našel ideální střeleckou pozici mezi kruhy Lalancette a rozhodl.

Hlasy trenérů:

Karel Mlejnek (Litvínov): „Měli jsme velice slušný vstup do utkání. Bohužel po inkasované brance v oslabení jsme se do konce třetiny hledali. Byli jsme pod tlakem soupeře. Z našeho pohledu rozhodla druhá třetina. Měli jsme tutovky do prázdné branky v přesilovce, potom v situaci dva na jednoho i pět vteřin před koncem (třetiny). V naší situaci to jsou momenty, při kterých musíme po velice slušné hře náskok 2:1 navýšit. Ve třetí třetině bylo jasné, že za to soupeř vezme ještě trošku víc. Je rychlostně vybavený, hraje velice dobře na kotouči a je silný v osobních soubojích. My jsme byli pevní, ale v prodloužení jsme vyrobili neskutečně hrubou chybu."

Petr Svoboda (Hradec Králové): „První deset minut bylo z naší strany takových ospalejších. Od 10. minuty první třetiny jsme začali trošku hrát a podařilo se nám tam v přesilovce dát gól, který nás nakopnul. V druhé třetině to bylo slušné. Byly tam pasáže, kdy se tam střídaly šance na obou stranách. Po inkasovaném gólu se nám hra trošku sesypala, bylo tam spoustu zmatků a můžeme děkovat jen Růžovi (brankáři Janu Růžičkovi), že jsme nedostali víc gólů. Ve třetí třetině jsme se s tím snažili něco udělat, tlačit se hodně do brány. Jsme rádi, že jsme dali vyrovnávací gól, v prodloužení jsme měli nějaké šance a podařilo se nám jednu využít."

SESTŘIH: Litvínov - Mountfield HK 2:3. Verva vedení neudržela. Hradec uspěl v prodloužení Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:09. Zdráhal, 36:39. Hlava Hosté: 12:30. Jergl, 55:01. Lev, 62:37. Lalancette Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel (A), Wesley – Zdráhal (A), Sukeľ (C), Š. Stránský – Abdul, Estephan, Kudrna – Hlava, Gut, Straka – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Novák, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Lalancette, Jergl – Morong, Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Pražák, Pilný – Svoboda, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4655 diváků

Kometa ztratila dvougólové vedení

Plzeň porazila Brno 5:2. Tým Komety s novým asistentem Jaroslavem Modrým vedl ještě po 27 minutách 2:0, přesto si připsal čtvrtý neúspěch v řadě a osmou porážku z posledních devíti vystoupení. Čekání na první tříbodovou výhru od poloviny listopadu si tak Jihomoravané protáhnou až do nového kalendářního roku. Škoda vyrovnala ještě do druhé přestávky, ve třetí třetině pak třemi góly rozhodla. Po dvou gólech dali v dresu vítězů útočníci Tomáš Mertl a Petr Kodýtek.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a již ve čtvrté minutě musel gólman Pavlát zlikvidovat šanci Süsse z rychlého protiútoku. Domácí se marně pokoušeli překonat dobře organizovanou obranu soupeře ve středním pásmu a naopak hráči Komety hrozili z rychlých brejků. V deváté minutě sice Horký zblízka Pavláta neprostřelil, ale vzápětí po ideální přihrávce Holíka už nejlepší brněnský střelec pohodlně skóroval bekhendem do odkryté branky.

Indiáni nedokázali s hosty držet krok ani bruslařsky a od další pohromy po střele volného Fleka je uchránil jen zákrok Pavláta. Dvě minuty před první sirénou už ale plzeňský gólman nemohl zareagovat na rychlou kombinaci, na jejímž konci Kučeřík chytře přihrál Koblížkovi a ten zvýšil na 2:0.

Na začátku prostřední části přes slibnou střelu Holíka hosté promarnili přesilovou hru a iniciativu přebrali probuzení domácí. Nebezpečnou teč Kodýtka a bekhendovou kličku Suchého ještě Furch přežil bez úhony, ale ve 28. minutě při vyloučení Holíka už gólman Komety nemohl zasáhnout proti ráně Schleisse bez přípravy z levého kruhu.

Hosté najednou znervózněli a plzeňský nápor pokračoval. Furch v polovině utkání zlikvidoval gólové příležitosti Mertla a Rekonena. Ve 33. minutě si však oba spravili chuť, když po akci finského útočníka vyrovnal zblízka na 2:2 pohotově zakončující Mertl. Domácí najednou vyhrávali většinu osobních soubojů a hráči Komety se štěstím udrželi nerozhodný stav do druhé přestávky.

Ve 42. minutě však Mertl po průniku do útočného pásma dokonal svižnou střelou z mezikruží obrat na 3:2. Rychle mohl odpovědět Raška, jenže zblízka pálil mimo. Hosté následně zjednodušili hru, ale šanci si nevypracovali. Naopak v 53. minutě po přihrávce Schleisse Kodýtek tváří v tvář Furchovi zajistil domácím dvoubrankový náskok a při brzké hře hostů bez brankáře upravil na konečných 5:2 necelých pět minut před koncem znovu Kodýtek.

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 5:2. Moravané dál tápou. Na západě Čech jim nestačil dvougólový náskok Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:47. Schleiss, 32:41. Mertl, 41:45. Mertl, 52:09. Kodýtek, 55:38. Kodýtek Hosté: 09:09. Horký, 18:01. Koblížek Sestavy Domácí: Pavlát (Vondraš) – Zámorský, Malák, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Hrabík, Kodýtek, Schleiss (C) – Pour, Malát, Suchý – Rekonen, Mertl (A), Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Hosté: Furch (Kavan) – Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Horký, Holík, Flek – Kollár, Zaťovič (C), Koblížek – Strömberg, Kratochvíl, Dufek – Malý, Süss. Rozhodčí Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Třetí výhra v řadě pro Kladno

Hokejisté Kladna zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 2:1. Rytíři bodovali naplno potřetí za sebou díky další výhře o gól, domácí naproti tomu počtvrté za sebou neuspěli a z posledních devíti utkání si připsali jediný úspěch. Vítězný gól hostů dal po 54 sekundách třetí třetiny obránce Kristaps Sotnieks.

Domácím sice patřily úvodní střely zápasu, ale Brízgala v hostující brance nemusel řešit žádnou zapeklitou situaci. První velká šance tak patřila hostům, když v šesté minutě ujížděl na Krošelje osamocený Melka, ale slovinský brankář jeho blafák dokázal přečíst a zkrotit.

Bruslaři sice soupeře přestříleli, ale do kabin se šlo poprvé za bezbrankového stavu.Ten se ale změnil hned zkraje třetiny druhé, do níž si Kladno přeneslo část přesilové hry a tu využil Dotchin, když jeho střelu od modré čáry zaclonili a tečovali domácí obránci. Odpovědět za Bruslaře mohl Lantoši, jenže jeho dělovka zazvonila jen na horní tyčku Brízgalovy branky.

Vyrovnání se tak Mladá Boleslav dočkala až v samotném závěru prostřední části hry. Bylo to také v přesilovce a postaral se o něj Najman, jenž sice netrefil úplně čistě puk při dorážce Stránského střely, ale ten dost možná právě proto skončil v hostující brance.

Stejně jako ve druhé třetině šli i v té třetí hosté do vedení hned v její úvodní minutě. Tentokrát pálil přesně z prostoru kruhů Sotnieks. Stav 2:1 pro hosty pak vydržel až do konce zápasu. Necelé dvě minuty před koncem neuspěl ze sóla Plekanec, ale Rytíře to nakonec nemuselo mrzet, těsnou výhru uhájili i při hře domácích bez gólmana.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kladno 1:2. Rytíři uspěli podruhé v řadě. Bruslaři se nebezpečně přiblížili baráži Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:37. O. Najman Hosté: 20:32. Dotchin, 40:54. Sotnieks Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, R. Jeřábek, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – M. Simon, Bičevskis, M. Beránek. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Voráček – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – O. Bláha II, Indrák, Pytlík – M. Procházka, Filip, Jágr – Michnáč, Zikmund (A), Melka – Beran. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3824 diváků

Dynamo dál vede tabulku

Hráči Pardubic vyhráli v utkání 33. kola extraligy nad Českými Budějovicemi 4:1 a porazili Jihočechy i potřetí v tomto ročníku. O výhře rozhodli Východočeši třemi góly ve druhé polovině utkání a zůstávají v tabulce na první pozici o bod před Vítkovicemi. Motor po dvou výhrách za sebou tentokrát nebodoval, neuspěl poprvé od nástupu Davida Čermáka do role hlavního kouče místo Jaroslava Modrého.

Domácí nastoupili bez útočníků Radila či Pauloviče a ve čtvrté formaci Dynama dostali prostor tři junioři. Pardubičtí byli v úvodní třetině aktivnějším týmem, i když nejprve nabídli soupeři přesilovku za hru v šesti. Následovaly dvě početní výhody Pardubic, zejména v té druhé si domácí tým vytvořil velký tlak. A dočkal se taky prvního gólu, když dobrou souhru zakončil Cienciala po přesné přihrávce Sedláka.

Ve druhém dějství se dál hrálo za stavu 1:0, brankář Hrachovina si mimo jiné poradil se střelou Kousala. V polovině třetiny pak hosté vyrovnali. Po nahození Percyho se k dorážce dostal Hanzl a zblízka překonal Willa.

Další část utkání však patřila Pardubicím. Ve 34. minutě získal Vondráček puk v útočném pásmu, zamířil směrem k brance Motoru a prostřelil Hrachovinu. Vzápětí navíc střílel Cienciala do brankové konstrukce. Dynamo nakonec ještě ve druhé třetině odskočilo, když čtyři sekundy před sirénou Sedlák našel volného Válu a pardubický obránce zvýšil na 3:1.

Ve třetí třetině mohli přidat Východočeši gól při dalším obléhání jihočeské branky. Ve 47. minutě pak Sedlák našel Hyku, který již překonal gólmana Motoru, jenže puk zamířil těsně vedle. Podobně dopadl se svou dorážkou Adam Musil. Velká možnost se naskytla Českým Budějovicím v 51. minutě, kdy rozehráli 53 sekund dlouhou přesilovku v pěti proti třem, ale bez efektu.

Hosté to potom necelé čtyři minuty před koncem zkusili v šesti bez brankáře. Střílel Gulaš, dorážel Pech, jenže Willa se Jihočechům už znovu překonat nepodařilo. Do prázdné branky se naopak trefil Kousal a uzavřel výsledek na 4:1 pro Pardubice.

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 4:1. Klidná výhra udržela Dynamo v čele tabulky Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:17. Cienciala, 33:35. Vondráček, 39:57. Vála, 59:00. R. Kousal Hosté: 29:53. Hanzl Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal (A), Zohorna (A), Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), A. Musil – Pavlata, Štetka, Herčík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Kachyňa – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Koláček – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Rozhodčí Hejduk, Kika – Kis, Lučan. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10052 diváků

Vítkovice se dotahují na čelo

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIHY: Olomouc - Vítkovice 2:4. Hosté se po dvou prohrách opět dotahují na čelo Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:23. Klimek, 55:09. Nahodil Hosté: 08:41. Fridrich, 21:38. J. Stehlík, 23:36. Bukarts, 52:45. Fridrich Sestavy Domácí: Lukáš (Frgál) – Ondrušek (C), Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, F. Kočí – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Kusko, Handl, Olesz. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Gřeš, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – R. Půček, Dej, Lednický. Rozhodčí Mrkva, Stano – Rampír, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc