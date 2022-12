Růžička zvládl góly i opravu hrazení: Práce všeho druhu. Body neřeším

Do nového roku jdete jako lídr extraligového bodování. Překvapivé?

„V mých letech jo. (usměje se) Pěkné, ale vůbec to neřeším. Snažím se pomoct týmu a uvidíme, co bude.“

Počkejte, ve vašich letech. V minulém kole na Kladně proti vám bodoval klučina, co bude mít v únoru 51 let...

(zasměje se) „Ale to je unikát! Takový se rodí jednou za čas.“

V Kladně jste padli 3:4, v jakém rozpoložení jste šli do zápasu s Libercem?

„Mrzelo nás to hodně, neodehráli jsme v Kladně vůbec dobrý zápas. Chtěli jsme to odčinit. A odčinili. Dali jsme doma šest gólů a na to bychom měli vždycky vyhrát. Byly tam momenty, kdy jsme dělali nějaké voloviny, o kterých si říkáme pořád. Ale celkově, si myslím, to nebyl špatný zápas. Jsme rádi za tři body.“

Říkal jste, že osobní body neřešíte, ale právě dva vaše góly v rozmezí 119 vteřin na začátku třetí třetiny na 3:1 a 4:1 zlomily zápas. Co jste si říkali před odchodem na led?

„Chtěli jsme do třetiny jít s tím, že zápas vyhrajeme! A nedělat voloviny. Při prvním gólu jsem tam jen projížděl a puk se odrazil. Nevím vůbec jak.“

Klasický „lafatovský“ gól?

„Hm... To bych neřekl. Člověk tam jenom projede, podívá se a najednou je to v bráně.“

Třinec - Liberec: Po Douděrově nahození dopravil puk do hostující branky důrazný Růžička, 3:1 Video se připravuje ...

Při následné trefě jste naskakoval do jiné řady, protože v tu chvíli jeden z hráčů na ledě chyběl, že?

„Na střídačce řvali křídlo, křídlo, byl jsem u dvířek, tak jsem tam skočil. A povedlo se nám to. S Dravcem (Vladimírem Draveckým) už jsme v minulosti něco nahráli, hned jsme si to řekli i na střídačce. Že jsme zavzpomínali na staré časy. (usmívá se) Pěkně to dopadlo.“

Chvíli po vašich dvou gólech jste zvládl i rychlou opravu ochranných molitanů na hraně plexiskla u střídačky...

„Práce všeho druhu. (usměje se) Viděl jsem, že tam nikdo nejde, tak jsem to zkusil spravit. Abychom mohli hrát zase rychle dál.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:10. Daňo, 39:18. Hudáček, 43:32. M. Růžička, 45:31. M. Růžička, 53:26. Roman, 54:44. Kurovský Hosté: 34:39. Flynn, 47:28. Nedomlel, 58:17. A. Najman Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Průžek, Dlouhý, Hrníčko. Rozhodčí Cabák, Šír – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4677 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 31 16 7 4 4 90:60 66 2. Vítkovice 32 17 4 6 5 107:80 65 3. Třinec 32 16 2 5 9 96:66 57 4. Olomouc 33 15 4 1 13 84:71 54 5. Plzeň 33 13 3 7 10 86:83 52 6. Sparta 31 14 4 1 12 78:71 51 7. Liberec 32 9 6 8 9 92:85 47 8. Mountfield 31 11 5 1 14 79:80 44 9. Brno 32 9 6 2 15 78:97 41 10. Litvínov 33 10 2 6 15 91:98 40 11. M. Boleslav 32 9 4 5 14 62:75 40 12. Č. Budějovice 32 10 3 3 16 77:90 39 13. K. Vary 32 10 3 2 17 72:99 38 14. Kladno 32 9 3 5 15 73:110 38 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž