SESTŘIHY: Jágr dal gól, ale Kladno padlo. Vede Dynamo. Sparta - Motor 5:3

Sedlák první trefou pomohl k obratu

Šlágr kola vyzněl v úvodní dvacetiminutovce zcela jasně. Vítkovice se dostaly rychle do vedení a Půček už v šesté minutě přetavil ideální Dejovu pobídku zblízka v první gól.

Domácí byli nadále o krok vpředu, byli živější, důslednější a aktivnější. Po Bukartsově manévru před brankou do prázdné klece doklepl v 15. minutě puk Krenželok a s hosty to klidně mohlo být ještě horší, ale další velkou šanci Půčka zmařil Will.

Druhá třetina už byla ze strany Východočechů o něčem jiném. Ještě přečkali úvodní možnost Fridricha, ale pak je nastartovala trefa Musila, jenž švihem od modré čáry ve 24. minutě zaznamenal svou první branku v sezoně.

Pardubice se pak výrazně zlepšily a přebraly otěže utkání do svých rukou. Vyústěním bylo vyrovnání Sedláka, který obdržel ideální přihrávku mezi kruhy a ve čtvrtém utkání po návratu z NHL zapsal bombou pod horní tyč svůj první extraligový gól vůbec.

Vítkovice mohly na přelomu druhého a třetího dějství opět posunout vedení na svou stranu během čtyřminutové přesilovky, ale i kanonýr Mueller se ve velké příležitosti zmýlil a přestřelil. Domácí ale v početní výhodě znovu získali půdu pod nohama a měli další šanci, kterou nevyužil Koch. Poslední minuty třetí části, která se nesla v nejopatrnějším duchu, patřily spíše hostům a po přečíslení mohl stav obrátit Cienciala, také však selhal.

Hned zkraje prodloužení měl vítěznou trefu na holi Grman, ale minul. A tak v 64. minutě prolétl po pravém křídle Hyka, natlačil se přes Muellera před Stezku, kterého pak překonal střelou mezi nohy.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „My jsme byli na ten zápas velice dobře připraveni. Výkonem jsme to potvrdili v první třetině, kde jsme byli daleko lepší a šli jsme do vedení 2:0. Měli jsme i šance na odskočení. Do druhé části jsme ale nenastoupili dobře a obraz hry se úplně změnil. I když oba inkasované góly padly po lehkých tečích. Pak jsme navázali na hru, kterou jsme praktikovali v první třetině. Co podle mě rozhodlo, byly přesilové hry, které nám buď nešly, nebo se štěstí nepřiklonilo na naši stranu. I v prodloužení jsme hned měli stoprocentní šanci, Grman se dostal úplně sám před gólmana, ale nedal. Bod ale bereme, i když jsme to utkání měli dobře rozehráno, abychom ho dotáhli v šedesáti minutách.“

Marek Zadina (Pardubice): „Nám se první třetina vůbec nepovedla. Hráči jako by nebyli vůbec mentálně připraveni na to, že nás tady čeká těžký zápas. Vítkovice nás přehrávaly, neměli jsme pohyb, nevyhrávali jsme osobní souboje, byli jsme všude druzí a to se projevilo na skóre. Po první třetině jsme si něco důrazného řekli v kabině a padlo to na úrodnou půdu. Druhou třetinu jsme byli aktivní, hráli jsme dobře a srovnali stav. Ve třetí třetině jsme v tom pokračovali a za tyto dvě třetiny nemůžeme hráčům nic vytknout. Dnes rozhodovaly přesilovky, resp. oslabení, která naši hráči hráli výborně a obětavě blokovali střely, výborně zachytal Will. Díky tomu jsme byli schopni zápas zvládnout. Za ty dvě třetiny jsme byli právem odměněni.“

SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice 2:3p. Dynamo uhájilo první příčku v tabulce Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:26. R. Půček, 14:44. L. Krenželok Hosté: 23:29. D. Musil, 35:25. L. Sedlák, 63:59. Hyka Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Berisha, Krieger, Mueller (A) – Bukarts, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – R. Půček, Dej, Lednický. Hosté: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kubíček – Říčka, Zohorna (A), R. Kousal (A) – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – T. Zeman, Poulíček (C), Vondráček – Štetka, A. Musil, Herčík. Rozhodčí Šír, Hribík – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 809 diváků

Koblasa poslal Středočechy ke dnu

V důležitém souboji soupeřů zespodu tabulky patřilo první osm minut domácí Energii. Slibné příležitosti si postupně vytvořili Rachůnek, Huttula a zejména Beránek, který v samostatném úniku rovněž na Krošelje nevyzrál. Ze strany hostů první střelu na branku vyslal až v 8. minutě Kousal.

V úvodním dějství byl za hosty nejblíže ke vstřelení branky Lintuniemi, který v 18. minutě orazítkoval tyč Habalovy branky, na druhé straně o několik vteřin později pomohla tyč Krošeljovi po Koblasově pokusu.

Druhá třetina přinesla i góly, když mezi 24. až 27. minutou padly hned tři. Jako první se trefil Beránek, který po střele Rulíka bekhendem trefil odkrytou část hostující branky a zajistil Energii vedení. Po hezké individuální akci ve 26. minutě nabruslil Koblasa před Krošelje a střelou pod horní tyč zvýšil na 2:0.

O necelou minutu později se po zmatcích karlovarské obrany dostal puk ke Kantnerovi, který trefit odkrytou část branky a vrátil Středočechy do zápasu. Blízko k vyrovnání byl Švéd Söderlund, ale nová akvizice Mladé Boleslavi v polovině zápasu neproměnila nájezd, ke kterému se dostala hned po odpykání dvouminutového trestu. Ve 38. minutě Stříteský ve středu kluziště předal puk nabruslenému Kofferovi a ten přesnou střelou vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Mladá Boleslav ve snaze s utkáním ještě něco udělat ve třetí třetině několikrát domácí sevřela v jejich pásmu, ale při obětavosti hráčů Energie a výborném výkonu Habala utkání nezdramatizovala. Naopak to byli domácí, kteří díky Hladonikově nečekané střele z téměř nulového úhlu navýšili své vedení, které si již s přehledem pohlídali.

Ohlasy trenérů

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „My jsme strašně rádi, že jsme dnešní utkání zvládli. Věděli jsme. jaký to bude zápas vzhledem k extrémně vyrovnané tabulce, kdy je tam šest nebo sedm týmů na bod. V první třetině jsme měli dobrý začátek. Takový, jaký jsme si řekli. Potom tam byla další pasáž, kdy i soupeř tam měl několik brankových příležitostí. Jsme rádi, že jsme ve druhé třetině zúročili svůj tlak, povedlo se nám vsítit tři branky. V závěrečné třetině jsme chtěli udržet tlak soupeře a být nad hrou, což se nám povedlo a bereme tři body.“

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Je to pro nás složitá situace. První třetinu jsme hráli 0:0, bylo tam pár chyb, byly tam tyčky na obou stranách, ale bohužel ve druhé třetině jsme opět udělali individuální chyby a soupeř je potrestal dvěma rychlými brankami. Dokázali jsme ještě dobrým tlakem čtvrté lajny do brány snížit stav na 1:2, ale potom tam opět přišla individuální chyba, dostali jsme na 1:3. Ve třetí třetině jsme se snažili tlačit do brány, ale pořád tam máme rezervy, mohli bychom být ještě důraznější a silnější. Pracujeme na tom, teď nám to bohužel nejde. Takové góly jako jsme dostali ten čtvrtý, bychom měli dávat my, házet to na branku, aby tam třeba něco propadlo. Bohužel se nám to teď aktuálně nedaří, ale máme hlavu vzhůru. Tabulka je extrémně vyrovnaná a zápasů je ještě dost. Věřím, že to zlomíme, nakopneme to a začneme sbírat body.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:1. Koblasa zajistil Energii druhou výhru v řadě Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:42. O. Beránek, 25:36. Koblasa, 37:54. Koffer, 53:30. Hladonik Hosté: 26:19. Kantner Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Rulík, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rohan – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Hosté: Krošelj (Novotný) – Jánošík, Pláněk (A), Pýcha, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Söderlund, Lantoši, Šťastný – Šmerha, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – M. Beránek, Bičevskis, Kantner. Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2209 diváků

Kladenskou stíhačku sestřelil Schleiss

První zápas v novém kalendářním roce měl pro Středočechy slavnostní nádech, neboť do něj nastoupili v bílých retro dresech z devadesátých let s paní Poldi na hrudi. Hosté však začali zcela bez jakéhokoliv sentimentu a už po 106 sekundách od úvodního buly šli do vedení, když Hrabík tečoval Zámorského pokus od modré čáry a využil tak brzkou přesilovku Indiánů po Slováčkově prohřešku.

Minutu na to pykal po faulu i hostující Mertl a Rytíři nebyli daleko od vyrovnání, když Jágr našel skvěle Kubíka, jenže tomu sebral radost pohotovým zákrokem Svoboda. Na konci šesté minuty byl v ideální pozici Sotnieks, radost domácím ale sebral znovu plzeňský gólman. Hosté byli produktivnější - ve 13. minutě zvýšil Dvořák na 2:0.

V 15. minutě se připomněl opět Jágr, když uvolnil Filipa, jenže ani on nenašel recept na Svobodu. Domácí pak nevyužili další přesilovku. Místo toho zvýšil ranou z pozice mezi kruhy Mertl. Ještě do pauzy ale přišla jen o 16 sekund později blesková odpověď Rytířů. Plekanec poslal prudkou přihrávku před brankoviště, kam najížděl Jágr a svou dlouhou holí usměrnil puk za Svobodova záda. Legendární útočník tak zaznamenal svůj první gól od dovršení padesátin, které oslavil v únoru.

Od druhé třetiny hájil místo Bowa branku Rytířů Brízgala. Snížit mohl Schleiss, jenže neuspěl. Celkově však šancí v porovnání s úvodní dvacetiminutovkou ubylo. Plzeňští pozorně bránili cenné vedení a Rytíři měli o to těžší cestu do zakončení. Krátce po polovině hrací doby byl však vyloučen Holešinský a domácí hráli přesilovku. V další dobré šanci neuspěl Kubík a minisouboj s ním vyhrál gólman Svoboda i ve 37. minutě.

Středočeši pak nepotrestali krosček Piskáčka, jehož pobyt na trestné lavici rozpůlila druhá přestávka, ale ani Pourův přestupek. Už necelou půlminutu po jeho návratu do hry však přišel gól naděje: Slováček sice na kruhu trefil hodně špatně kotouč při pokusu o ránu z první, ale pohotově si ho zpracoval Plekanec a předložil ho před prázdnou branku Kubíkovi - 2:3.

V 53. minutě dokázali Kladenští dokonce vyrovnat, když využili špatné rozehrávky Indiánů. Brodecki poslal kotouč střílenou přihrávkou do Svobodova brankoviště a Pytlík ho ze vzduchu pohotově doklepl do sítě. Jenže záhy musel na trestnou lavici Cibulskis a jen osm sekund před vypršením jeho trestu se z kruhu na bližší tyčku parádně trefil Schleiss. V závěru mohl po Jágrově akci vyrovnat Kubík, jenže nedal. A domácím už to pak nevyšlo ani v následné hře bez gólmana.

SESTŘIH: Kladno - Plzeň 3:4. Rytířům nepomohl ani gól Jágra, rozhodl Schleiss Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:46. Jágr, 46:51. Kubík, 52:32. Pytlík Hosté: 01:46. Hrabík, 12:21. A. Dvořák, 19:30. Mertl, 55:52. Schleiss Sestavy Domácí: Bow (21. Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Jágr, Plekanec (C), Kubík – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka – Brodecki, Filip, Michnáč – Indrák, Pytlík, M. Procházka – Beran. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Malák – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Pour, Mertl (A), Holešinský – Lang, Bitten, Rekonen – A. Dvořák, Adamec. Rozhodčí Hradil, Kika – Ondráček, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4052 diváků

Skvělý nástup slovenské posily

Kometa začala velmi aktivně a už ve třetí minutě mohl otevřít skóre její nejlepší střelec Horký, jenže ze slibné pozice orazítkoval jen tyč. Ofenzívu Brna táhl v úvodu první útok, do šance se dostali Flek a znovu Horký, ale Zajíček v brance odolával.

Litvínov měl v první třetině spoustu starostí s bráněním, ustál jedinou domácí přesilovku a další příležitosti Fleka a Zaťoviče.

Brnu chyběl ke gólovému prosazení větší důraz a tlak směrem do přebrankového prostoru. A někdy i kousek štěstí, jako v případě debutanta Pospíšila, který trefil tyč.

Severočeši dostali v polovině základní hrací doby možnost půlminutové dvojnásobné přesilovky, jejím výsledkem ale bylo jen nastřelené břevno po střele Sukeĺa.

V závěru druhé třetiny rozezvučel Raška potřetí tyč hostující branky a na druhé straně nevyzráli Stránský se Sukeľem na Čiliaka, jehož beton zmařil největší šanci zápasu.

Ve 45. minutě otevřel skóre Litvínovský Zdráhal, domácí si vzali trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému atakování brankáře, ale neuspěli.

Kometě stačila jedna jediná minuta na to, aby vývoj otočila. Nejprve v přesilovce propálil vše před sebou Kundrátek a o 60 vteřin po něm se v prvním zápase v brněnském dresu prosadil Pospíšil. A slovenský reprezentant pak velmi cenné vítězství Brna potvrdil gólem do prázdné litvínovské branky. Brno tak porazilo Severočechy podruhé v sezoně.

Ohlasy trenérů

Patrik Martinec (Kometa Brno): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, hráli jsme podle našich představ, bohužel jsme to nekorunovali gólem. S druhou třetinou míváme problémy, dnes to sice nebylo tak špatné, ale Čiliak musel vytahovat bravurní zákrok, aby nás udržel na remízovém stavu. Ve třetí třetině jsme věřili v gól, ale inkasovali jsme, já jsem si vzal výzvu. Tady se zlomil zápas, kluci výborně odbránili oslabení, to nás nakoplo, dali jsme dva góly, pomohli nám fanoušci a dotlačili nás k vítězství. Nebyla to jednoduchá situace, ubojovali jsme výhru a chci věřit, že nám to pomůže.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Bylo to takové křečovité utkání, první třetina byla zcela v režii Komety, my jsme se hledali, nebyli jsme na zápas nastaveni, je škoda, že jsme ve druhé třetině promarnili vyložené příležitosti. Těžko se mi hodnotí třetí třetina, měli jsme po neúspěšné trenérské výzvě Brna proměnit přesilovku, nechci se ani vyjadřovat k brance Komety v přesilovce, domácí to dovedlo do vítězného konce.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Litvínov 3:1. Domácí zabrali, dvougólový debut Pospíšila Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:16. Kundrátek, 49:16. Pospíšil, 58:18. Pospíšil Hosté: 44:47. Zdráhal Sestavy Domácí: Čiliak (Jekel) – Kundrátek (A), Ščotka, Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Flek, Holík, Horký – Raška I, Zbořil, Pospíšil – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Dufek, Malý, Kollár. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley, Šalda – Š. Stránský, Sukeľ (C), Zdráhal (A) – Kudrna, Estephan, Abdul – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 5098 diváků

Liberec - Olomouc 6:1

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 6:1. Bílí Tygři jasně přejeli oslabenou Moru, řádila druhá formace Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:41. Jelínek, 06:02. Ordoš, 27:25. Flynn, 37:33. Rychlovský, 38:59. Vlach, 53:37. Ordoš Hosté: 03:36. Knotek Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Štibingr, Kolmann, Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Lukáš (41. Konrád) – Ondrušek (C), T. Černý, Řezníček, F. Kočí, Škůrek, Švrček, Kunc, Rutar – Bambula, Knotek (A), Orsava (A) – Klimek, Strapáč, P. Musil – Plášek ml., Navrátil, Handl – Kusko. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Špůr, Šimánek Stadion Návštěva 3 463 diváků

Voženílek dokonal obrat Ocelářů

I když Oceláři jako obvykle přijeli do Hradce Králové den před zápasem, v úvodu měli ztuhlé nohy a deset minut vůbec nestačili na soupeřovu rychlost. Držel je pouze brankář Mazanec.

Po 119 sekundách sice inkasoval z přečíslení Perreta se zakončujícím Lalancettem, několik dalších velkých šancí však pochytal. Dvakrát sahal po premiérovém gólu za hradecké barvy Doležal, v samostatném úniku neuspěl ani Perret. Kevin Klíma a Blain napálili tyč.

Až potom začalo být horko i domácímu brankáři Kiviahovi. Daňo také mířil do tyčky, finský gólman se vytáhl proti možnostem Růžičky a Hudáčka. Mountfieldu v ideální čas pomohla druhá přesilová hra, kterou před koncem úvodní třetiny využil parádní ranou obránce McCormack.

Kanadský bek navíc v další početní výhodě netypicky ujížděl sám na Mazance, jenž zabránil třetí pohromě. Sílu nejlepších přesilovek extraligy tak mohli ukázat jeho spoluhráči. Hned při první možnosti nachytal chybujícího Kiviaha u tyčky Daňo, po dalším hradeckém faulu trefil tyčku Růžička.

Napotřetí naopak Oceláři pustili do sóla Radovana Pavlíka, který ale zakončil do boční síťky a Hradec tak před třetí částí vedl stále o gól.

Jeho marnost v únicích dokumentoval po přestávce i Jergl. Soupeře potrestal ve 43. minutě třinecký kapitán Růžička. Na gól potřeboval plných sedm střel, vyrovnání zařídil paradoxně od modré čáry. Když už Mazance překonal Kevin Klíma a puk se zvolna snášel do branky, na poslední chvíli ho odpálil Jaroměřský. V prodloužení zase selhal Lev, a tak pro Oceláře rozhodl 47 sekund před jeho koncem Voženílek.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 2:3p. Obrat Ocelářů z 0:2 dokonal Voženílek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:59. Lalancette, 17:24. McCormack Hosté: 28:51. Daňo, 42:51. M. Růžička, 64:14. Voženílek Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Pilař – Okuliar, Kev. Klíma, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Kel. Klíma, Štohanzl, Doležal. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, Jaroměřský, J. Jeřábek, Zahradníček, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Pražák, Pilný – Gerát, Zíka. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3340 diváků

Trenérské výzvy v acki, skórovali Thorellové

Domácím, kterým v sestavě chyběli čtyři obránci základního kádru, začali aktivně a soupeře v poklidu přehrávali. Již v první minutě mohl otevřít skóre Horák, podařilo se to ale až v 6. minutě Horákovi, jenž jistě zakončil pohlednou akci Sparty.

Pražané pokračovali v útočené hře a v 11. minutě připravil Konečný gól pro Gustafa Thorella. Hosté však zničehonic bleskově vyrovnali, když se hned po buly dostal před Kováře osamocený Čachotský a snížil na 1:2 z pohledu Motoru.

Stejně rychle mohl na druhé straně odpovědět Tomášek, Hrachovinu však nepřekonal. I díky tomu mohl v 19. minutě překvapivě vyrovnat Strnad, jehož střela propadla Kovářovi za záda. Gólman Sparty sice následně puk zalehl, ale sudí po kontrole u videa rozhodli, že přešel brankovou čáru.

Sparta se mohla vrátit do vedení v přesilových hrách, fauly Hovorky a Valského ale potrestat nedokázala. Domácí se prosadili až ve 26. minutě, kdy Hrachovinu prostřelil Sobotka a připsal si 100. bod v dresu Pražanů. Další gól mohl vzápětí přidat Erik Thorell, v koncovce ale neuspěl. Domácí i nadále diktovali tempo hry, akce v útočném pásmu ale často přehrávali.

A ve třetí třetině toho litovali. Poté, co neproměnil svou šanci Safin, dokázali Jihočeši vyrovnat. Hanzlovu přihrávku zpoza branky využil Percy a překonal Kováře potřetí. Sparta se snažila platnost gólu zrušit tzv. trenérskou výzvou upozorňující na postavení útočícího hráče v brankovišti, rozhodčí ale její protest neuznali.

V další početní výhodě mohli vrátit Pražanům vedení Řepík a Tomášek, Hrachovina ale dvakrát výborně zasáhl. Následně si poradil i s šancí Davida Vitoucha. V samotném závěru ale českobudějovický gólman rychle rozehrál puk, ke kterému se okamžitě dostali domácí a Erik Thorell. Motor se platnost gólu pokusil zrušit trenérskou výzvou, ale neuspěl. Zápas tak dohrával v oslabení. Přesto Jihočeši odvolali brankáře a inkasovali ještě jednou.

SESTŘIH: Sparta - Č. Budějovice 5:3. Oba týmy neuspěly s trenérskými výzvami, rozhodl Thorell Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:10. Buchtele, 10:23. G. Thorell, 25:21. Sobotka, 59:01. E. Thorell, 59:55. Řepík Hosté: 10:30. Čachotský, 18:52. Strnad, 46:11. Percy Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, T. Tomek, Mikliš, Jandus (A), Moravčík, Böhm – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Tomeček – Karabáček, M. Toman, Chlubna – Drančák. Rozhodčí Horák, Sýkora – Hynek, Komárek Stadion