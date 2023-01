Videohry na Spartě. Sporné verdikty? Ať mi vysvětlí pravidla, přeje si Kovář

Kdyby poslední výsledky Sparty byly jako známky v žákovské knížce, řekli byste, že je nesnesitelný šprt. Jedna jednička za druhou. Z dvanácti extraligových zápasů jedenáct vítězných čárek. Kuli dostali Pražané jen v Litvínově, jinak prospívají s vyznamenáním. Ještě v listopadu přitom byli na propadnutí. Zafungovala až změna přístupu pod novými kantory.

V úterý v metropoli naposledy jako mávnutím pravítkem zhasnul Motor, domácí vyhráli 5:3. České Budějovice se sesunuly na předposlední třináctý flek.

Body si ale museli sparťané vydřít. Na skóre a celkovém vývoji večera měli obrovský podíl rozhodčí. Celkem třikrát stáli dlouhé minuty u videa. A dvakrát byl jejich verdikt extrémně sporný. Jednou ve prospěch Motoru, pak ve prospěch Pražanů.

„Bylo to pro nás strašně těžké. Ještě na Silvestra jsme hráli ve Švýcarsku na Spengleru opravdu náročný zápas. Únava se projevila a Budějice toho využily. Pomohl tomu tedy gól, který svět neviděl,“ zakroutil hlavou hned v úvodu rozhovoru gólman Jakub Kovář. Narážel na vyrovnávací gól hostů na 2:2 v první třetině.

Puk totiž z dostupných záběrů za brankovou čárou vidět nebyl. V brankovišti ho Kovář zalehl, přičiněním primárně jeho vlastních beků se pak ale dostal částí těla za lajnu. Až dlouho po hvizdu, když se zvedal, se kotouč zjevil v brance.

Sparta - České Budějovice: Nečekaný verdikt videorozhodčího, uznal branku Strnada, 2:2 Video se připravuje ...

„Strašně bych chtěl poprosit nějakého ředitele extraligy, aby mi vysvětlil pravidla v téhle lize. Ve Varech jsem dostal gól dvě vteřiny po odpískání. Netušil jsem, že v Česku se hraje i po hvizdu. Teď jsem zase dal gól, který jsem vlastně nedostal. Puk jsem zalehl třicet centimetrů před čárou. Za lajnou ho nikdo neviděl. Byl tam až ve chvíli, kdy jsem se zvedal. To jsem si ho tam ale mohl sám posunout až v ten moment. Fakt bych rád znal pravidla,“ ošíval se.

Ještě na startu 60. minuty pak byl stav utkání 3:3. Zdálo se, že ospalý zápas zamíří do prodloužení. Jenže ve chvíli, kdy na kostce svítilo 59,5 sekundy do třetí sirény, se trefil Erik Thorell. A znovu velmi sporně. Gólmanovi Motoru totiž zákrok v brankovišti znemožnil David Tomášek. Do brankoviště mu sice pomohl soupeř, útočník Sparty však v modrém území o své vůli setrval.

K všeobecnému překvapení však gól platil. „Neviděl jsem to, ale údajně to byla vyloženě fifty fifty situace. Prý hodně sporné, ale sám to asi hodnotit nebudu,“ dodal gólman rudých, jehož tři zápasy trvající neprůstřelnost skončila na 207 minutách a 28 sekundách. „Ještě, že mi tu neprůstřelnost nepokazil ten negól, to bych byl hodně nasranej,“ pravil na rozloučenou Kovář s tím, že už má doma zapnout saunu a spěchá.

A pohled poražených ke klíčové situaci v poslední minutě? Podle očekávání vyhýbavý a opatrný. „Dobře víte, že to nemůžu komentovat. Rozhodčí mi k tomu řekl, že náš obránce Vráblík bránil útočníkovi Sparty v opuštění brankoviště,“ pokrčil rameny trenér Jihočechů David Čermák.

Sparta - České Budějovice: Před závěrečným hvizdem vrátil vedení Erik Thorell, 4:3 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:10. Buchtele, 10:23. G. Thorell, 25:21. Sobotka, 59:01. E. Thorell, 59:55. Řepík Hosté: 10:30. Čachotský, 18:52. Strnad, 46:11. Percy Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, T. Tomek, Mikliš, Jandus (A), Moravčík, Böhm – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Tomeček – Karabáček, M. Toman, Chlubna – Drančák. Rozhodčí Horák, Sýkora – Hynek, Komárek Stadion

