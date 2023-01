ANALÝZA trejdů: Sparta získala elitního útočníka. Boleslav oslabila

Kotala: velký potenciál

Pět bodů v jednadvaceti zápasech. Na první pohled se může zdát, že jde o podprůměrného hráče. Faktem ale je, že Kotala patří mezi nejspolehlivější útočníky směrem do defenzivy. V Mladé Boleslavi navíc neměl jednoduchý úkol. Pravidelně nastupoval proti vynikajícím hráčům a podle našeho modelu žádný jiný útočník v celé extralize neměl obtížnější roli než právě Kotala. Pokud mu ve Vítkovicích alespoň trochu uleví, mohou od něj očekávat i produktivitu. Šestadvacetiletý útočník zatím proměnil pouze 2,7 % střel. Anomálie, která by se brzy měla otočit. Nebuďe překvapením, pokud Kotala při solidním prostoru na ledě stihne přidat pět či více branek. Zadarmo může být pro Vítkovice solidní posilou.

Přednosti:

+ obrana

+ napadání

+ vstupy do ofenzivní zóny

+ pozitivní vliv na spoluhráče

Slabiny:

- produktivita

Dvořáček: šance se ukázat

Třicetiletý útočník toho v posledních dvou sezonách za Spartu moc neodehrál. Jednoduše nepodával kvalitní výkony. Na druhou stranu v Mladé Boleslavi může dostat větší prostor na ledě a ukázat, co umí. Dvořáčkovou předností je střelba. Umí se navíc dostávat ke střelám ze slotu, což je od útočníka vždycky plus. Bohužel ale zaostává ve všech ostatních atributech. Vzhledem k nedostatku odehraných zápasů jej nenaleznete v žebříčku iSport Score, avšak hodnota 5,30 by odpovídala zhruba 130. místu ze 170. Jeden z údajů potvrzujících, že Dvořáček je nejslabším hokejistou v obou výměnách.

Přednosti:

+ zakončení

+ vstupy do ofenzivní zóny

Slabiny:

- negativní vliv na spoluhráče

- přihrávky

- napadání

- obrana

- výstupy z defenzivní zóny

Přibyl: naděje

Nebýt zdravotních problémů měl by třicetiletý útočník za sebou lepší kariéru. Daniel Přibyl umí. A v Mladé Boleslavi mohou jen doufat, že se mu bude po změně angažmá dařit. Bruslaři to budou potřebovat, pokud se chtějí vyhnout bojům o záchranu. Lze predikovat, že Přibyl dostane velký prostor, a to i na přesilovce. Do konce sezony by mohl nasbírat okolo patnácti bodů. Na druhou stranu bude zajímavé, jak se na Přibylovi projeví nedostatečná herní praxe. Za Spartu v aktuální sezoně odehrál jen 12 utkání. Bylo by ale špatné očekávat, že Přibyl nahradí Pavla Kousala. Nenahradí.

Přednosti:

+ vedení puku

+ útok

+ kreativita

+ tranzice

Slabiny:

- obrana

- nekonzistentnost

- zdravotní problémy

Kousal: elitní hráč

Sparta tyto výměny vyhrála. V Pavlu Kousalovi získala jednoho z nejlepších útočníků extraligy. Nemluvě o tom, že má nejlepší roky stále před sebou. Hodnota 6,04 v iSport Score hovoří sama za sebe - 25. místo mezi útočníky. Směrem do ofenzivy byste našli jen minimum dominantnějších hráčů. Kousal ale nezaostává ani v defenzivě. Vyrostl v komplexního hráče. Patří mezi elitu ve vstupech do ofenzivní zóny, ve výstupech z defenzivní zóny, v tzv. ‚shot contributions‘ (všechny individuální střely a přihrávky spoluhráči na střelu) a v kreativitě. Pokud ve Spartě dostane prostor, má potenciál patřit mezi klíčové hráče týmu.

Přednosti:

+ pozitivní vliv na spoluhráče

+ ofenziva

+ produktivita

+ kreativita

+ vstupy do ofenzivní zóny

+ výstupy z defenzivní zóny

+ zastavování útoků soupeře před modrou čarou

Slabiny:

- napadání

Shrnutí výměn

Pražský celek je jasným vítězem. Do svých řad získal elitního hráče extraligy a v podstatě za to nic neobětoval. Dvořáček i Přibyl se po sezoně vrátí zpátky do Sparty. Pochvalu zaslouží i Vítkovice. Jakub Kotala v sobě schovává určitý potenciál. Vzhledem ke své obranné hře je už teď jasné, že do systému Vítkovic by měl zapadnout. A Mladá Boleslav? Palec dolů. Tým, který se pohybuje na spodku tabulky, musí za svého nejlepšího hráče prostě vytřískat více. A to i přesto, že Kousalovi po sezoně končil kontrakt. Takoví borci se netrejdují každý den. A už vůbec ne za hráče na hostování.