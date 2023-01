Straka o Plzni, dvacítce, Jágrovi i jeho otci: Férový chlap. S námi se nemazlil

Spolu byli u slavného triumfu v Naganu, u zlata z Vídně z roku 2005. Spojení Jágr – Straka náramně fungovalo také v NHL. Oba padesátníci, hokejové legendy, majitelé klubů. Až na jeden rozdíl. Kladenský fantom pořád hraje… „Prostě neuvěřitelný,“ hlásí někdejší skvělý útočník a plzeňský šéf. Jeho tým porazil Rytíře 4:3.

Je symbolické, že Jágr trefil první gól po padesátce právě proti Plzni a vy jste stál na střídačce?

„Před zápasem jsem viděl, že má asi šest nahrávek, ale zatím žádný gól. Tak jsem si říkal: Hlavně ať ho nedá nám! A buch, hned jsme ho tam měli. (smích) S kluky trenéry jsme se o něm bavili, že hraje výborně. Říkali jsme si, že si nedovedeme představit oblíkat se do výstroje. Natož pořád takhle hrát…“

Stihli jste si popovídat?

„To ne, protože jsme zápas probírali v kabině a pak jsme chvátali domů.“

Co na něj vůbec říkáte?

„Když jsem ho viděl, přemýšlel jsem o tom, že mu bude brzo jednapadesát a s Plekym (Tomášem Plekancem) jsou nejlepší na ledě. Neuvěřitelný.“

Co to znamená?

„Za mě je to smutný. Borec dlouho nehraje, mluví o tom, že má patnáct kilo nadváhu, ale vleze na led, je vidět a je pořád nejlepší. To není zrovna dobrá zpráva pro všechny mladší kluky.“

O čem to vypovídá?

„Je to dané jeho láskou k hokeji. Baví ho to, což je super. Baví zároveň fanoušky, všichni si musejí užívat, že ho ještě vidí takhle válet… Za mě je to neuvěřitelný. Když vidím sebe nebo kluky kolem mě, kteří jsme stejně staří, vůbec si to nedovedu představit. Oblíknout se a jít hrát hokej. Ale hlavně na takové úrovni!“

Kladno - Plzeň: První gól legendy v sezoně! Po Plekancově pasu se trefil Jágr, 1:3 Video se připravuje ...

V čem je pořád jeho největší síla?

„Už jenom tím, že je v kabině. Když něco poví, má to svojí váhu, je to obrovská autorita. Ale hlavní je, že je to podpořené výkony. Jakmile je na ledě, pořád je nebezpečný. Ke konci zápasu už jsem se modlil, aby byl utahanej a už na led nechodil. (smích) Protože když tam byli s Plekym, každé střídání to zavánělo nějakým závarem.“

A to je jim dohromady 91 let…

„Co k tomu říct? Táhne jim na stovku, a když jsou na ledě, pořád to smrdí nějakým průserem pro soupeře… To mluví samo za sebe.“

Jak často jste s Jágrem v kontaktu?

„Už ne jako dřív, každý máme hodně starostí, ale pořád jo. Přeci jenom nejde