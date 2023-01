Tygři zakousli Spartu, Kousal na úvod bez bodu. V létě za ním přijde parťák

V Mladé Boleslavi věděli, že je Pavel Kousal po sezoně opustí. Dopředu se dohodl se Spartou. A tak přesun uspíšili. Do Prahy ho odlifrovali už teď, sami z metropole získali na hostování do konce sezony Daniela Přibyla a Davida Dvořáčka.

V pátek si Kousal odkroutil u nového zaměstnavatele premiéru. „První zápas je vždycky těžký. Nebyl jsem nervózní, ale jednou jsem opravdu zbytečně fauloval. Nevím, nerad hodnotím sám sebe. Pan Hořava mi říkal, že mi dá chvíli, abych si na nový herní styl zvykl. Je to ale hodně podobné jako v Bolce. Pomohli mi i spoluhráči,“ hlásil útočník.

Kousalova premiéra body 0 plus/minus -2 střely 2 čas na ledě 12:00

Bruslaře opustil, trápící se tým pak doma porazili Kometu 7:3. „Možná jsem byl v Boleslavi ten trojský kůň já, nevím,“ rozesmál se Kousal. Naopak Sparta doma poprvé pod trenéry Miloslavem Hořavou a Hansem Wallsonem padla. Stalo se tak přesně po dvou měsících. Až do duelu s Libercem měli rudí s novým vedení skvělou bilanci jedenácti výher z dvanácti mačů.

Do utkání přitom vstoupili domácí skvěle, po první třetině vedli 2:0. Pak ale zápas jako by opustili. Tygři se dostali z klece ven a soupeře sežrali. Zvládli otočku a vyhráli 5:2. Dvakrát se trefili Michal Birner a Tomáš Filippi.

Na hráčích Sparty byla po Spengler Cupu stále patrná únava. „První a druhý gól je dostaly zpátky do hry. Pro příště je potřeba se toho vyvarovat, mít víc energie, hrát celkově líp,“ ví Kousal, který v sezoně ve 29 zápasech za Mladou Boleslav uhrál 22 kanadských bodů.

„Bylo skvělé si tady v tomhle dresu poprvé zahrát, ale musím si na to trochu zvyknout. Šel jsem z nejmenšího stadionu v lize do největšího. Změna to je velká. Tady je mnohem více fanoušků, zimák taky úplně jiný,“ povídal Kousal, kterého by podle zdrojů iSport.cz mělo po sezoně následovat i boleslavské „dvojče“ Ondřej Najman.

Ještě víc než prohra může Spartu strašit zranění klíčového útočníka Davida Tomáška, který z utkání odstoupil po první třetině. Důvodem by mělo být svalové zranění. Forvard odjel na vyšetření do nemocnice. „Abych byl upřímný, přesně nevím, o co šlo. Uvidíme v sobotu,“ pokrčil rameny kouč Wallson.

Jeho protějšek Patrik Augusta byl samozřejmě s výsledkem večera spokojený. „Jsme samozřejmě spokojení s výsledkem i předvedenou hrou. Líbil se mi náš pohyb, naše nasazení, myslím, že jsme dělali soupeři velké problémy forčekinkem. V posledních deseti minutách se to všechno odráželo k nám, jak to tak v těchto utkáních chodí.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE