Kometa schytala rychtu 3:7! To se nemělo stát, pravil Čiliak. Co mu vadí?

Poražení dál klopýtají, vedle několika pronikavých a vysokojakostních akcí vidíte přehršel špatných rozhodnutí, různých nedotažeností a nezvládnutých detailů, které v celkovém součtu drží tým v ligovém podprůměru.

Nástup nových koučů Martince a Modrého zatím nepřináší kýžený efekt. Občas to působí dojmem, že hráči slepují bývalou taktiku s novými systémovými prvky. A protože to nemají pod kůží, pletou to. Ovšem nejde jen o to.

Marek Čiliak po utkání prohlásil, že příprava na soupeře probíhala ve správném stylu. Jenže přenesení pokynů do hlav hráčů a do reality na ledě v den D a v hodině H na plné čáře selhalo. „Řekli jsme si, jak to Boleslav hraje, něco jsme si k tomu trénovali, v den zápasu jsme si to ještě ukazovali, přijde utkání a dostaneme asi čtyři góly po tečovaných střelách z předbrankového prostoru. Nevím, co k tomu před utkáním víc udělat,“ pokrčil rameny.

Kometa nedělá fanouškům radost, od začátku listopadu se zasekla, natvrdo bojuje o předkolo play off. Jedna věc je herní stránka, druhá chemie v týmu a s tím související neměřitelná hodnota zápalu a oddanosti. „Výsledek mluví za vše, musíme si to rozebrat a říct, proč se to stalo a zabrat jako jsme zabrali naposledy doma. Nechci říkat, že to musíme hodit za hlavu, protože to nejde. Tohle se tady nemělo stát... Teď musíme najít cestu, jak v neděli vyhrát. Určitě si k tomu však musíme něco říct,“ pokračoval zklamaný, možná i hodně naštvaný gólman Komety.

Uznal, že udržet si pozitivní mysl je složité. Kometa vzhledem k síle kádru a finančnímu zabezpečení klubu musí být výš. Tak to zkrátka je. „Není to jednoduché. Každý z nás se nad tím musí zamyslet, promítnout si zápas a vyhodnotit si, proč se to stalo. Tohle není o taktice či něčem podobném, spíš o té hlavě. Každý z nás musí být stoprocentně nachystán na utkání, v tom je cesta,“ dal Čiliak najevo, že v mentálním nastavení má tým mezery. „Nálada mezi námi je bojovná, ale dokud si každý hráč neuvědomí, že když začíná zápas, musí jít na sto procent, nic s tím neuděláme. Pokud chybí jeden článek… Říkám, každý se musí zkoncentrovat na zápas, pak teprve můžeme vyhrávat.“

Venkovní bilance Komety je tristní: devět porážek v řadě a jeden jediný bod, skóre 15:42. „I tady si musí každý z nás vyhodnotit, proč hrajeme venku jinak, než si řekneme. A proč to doma bývá jiné. Každý si nad tím musí sám popřemýšlet, aby to začalo fungovat…“

