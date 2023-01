Šalé zůstává. Jak udržet další? Chyby tolerovat, pracovat s nimi a riskovat

Česko si kouslo do stříbra. Z velkého úspěchu na MS do dvaceti let je taky ale zásadní vyvodit závěry. Jak dál? Kam by měl mířit český hokej? Jak zařídit, aby se hráči rozvíjeli víc doma? Bolestí je, že desítky sedmnáctiletých borců odejdou každý rok směr Skandinávie nebo Amerika. Eduard Šalé může být tahounem příští dvacítky, aktuální sezonu dohraje doma. Klíčové je mít cestu, jak posouvat dál jeho, i jak pracovat s těmi, kteří zatím nejsou daleko jako on.