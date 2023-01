Houdkovo kopí zabodlo Spartu: Jako divák bych nečekal, že půjdu na nájezd

Zápas rozhodl trochu překvapivý střelec. Obránce Michal Houdek proměnil v páté sérii trestné střílení a Plzeň porazila Spartu v rozstřelu 4:3. „Má přesnou střelu, když to trefí, je to skoro vždycky gól,“ řekl další úspěšný střelec Petr Kodýtek. Pro publikum byla volba vytáhlého beka možná překvapení, pro něj a plzeňský tým nikoli. Houdek je známý především důrazem a tvrdou hrou, tentokrát se však proslavil i jako zakončovatel. Právě jeho kopí soupeře zabodlo a Indiáni po vypjaté bitvě urvali druhý bod.

Nájezdy se vám daří natolik, že jste dostal důvěru?

„Tím samým způsobem se mi povedl už v tréninku, jezdil jsem ho v juniorce pod panem Kořínkem a taky takhle. Jezdil jsem ho v Porubě. Ne vždycky to vyjde, ale jsem strašně šťastný, že jsem tak mohl pomoct týmu k vítězství.“

Pro diváky byla volba na vás překvapením. Jak jste na tom byl vy?

„Pro mě to překvapení úplně nebylo. Pro diváky určitě být muselo. Sedět v hledišti, asi bych sám nečekal, že na nájezd půjdu. Ale už jsem proměnil v tréninku, trenéři o tom se mnou mluvili, takže jsem byl přiopravený, že tahle situace může nastat.“

Měl jste dopředu připraveno, jak zakončit, nebo jste se rozhodoval až v poslední chvíli, co provedete?

„Zakončuju pořád stejně. Už od juniorských let. Nesnažil jsem se nic vymýšlet. Podpořili mě i trenéři, abych nad ničím nehloubal a udělal to, co vždycky.“

Je úleva, že jste to po dvou porážkách v nájezdech zlomili a zápas vyhráli?

„Určitě ano. Nekoukáme se na série, bojujeme o každý bod.“

Sahali jste dokonce po třech bodech, po zápase to připomněl Petr Kodýtek. V tom případě by na nájezdy nedošlo, nicméně zisk by byl ještě vyšší.

„Samozřejmě je to tak, že jsme mohli sahat po třech bodech, ale za dva jsme taky šťastní. Bohužel tam ty góly padly, po našich chybách, včetně mojí. Ale jen to hokej a ten je taky o chybách.“

Od čtvrtého místa je tabulka hodně vyrovnaná. Jste sedmí, ale tři body od čtvrté pozice. Vzhlížíte ještě na přímý postup?

„Neřekl bych, že někdo vyloženě sleduje tabulku. Ale my se chceme dostat co nejvíc, chtěli bychom se dostat do čtyřky. Chceme urvat každý bod v každém zápase, protože pak ten bod může být rozhodující v konečném pořadí.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 4:3sn. Vítěznou sérii hostů ukončil v nájezdech Houdek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:55. Mertl, 36:17. Rekonen, 43:30. Kodýtek, . Houdek Hosté: 26:10. Konečný, 45:18. Sobotka, 46:22. D. Vitouch Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Skok, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Kodýtek, Blomstrand – Hrabík, Mertl (A), Rekonen – Bitten, Malát, Adamec. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen – Konečný. Rozhodčí Jaroš, Šír – Brejcha, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna

