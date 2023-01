SESTŘIHY: Plzeň zastavila Spartu, Dynamo dál vítězí. Brno - Liberec 3:0

První nula pro Zajíčka, rozhodl Estephan

V úvodu se hrálo dlouho bez šancí, až v 5. minutě málem překonal Hrachovinu domácí bek Strejček. Vzápětí nabídl hostům faulem přesilovou hru Freibergs, ale Verva se ubránila. V oslabení naopak zahrozil Gut, s jehož bekhendovým pokusem si gólman Motoru poradil. Na druhé straně bekhendovou střelou z otočky minul Dzierkals.

Potom ohrozili Hrachovinu svými ranami Jaks a Strejček. Největší šanci měl po kombinaci třetí litvínovské formace Hlava, ale hostující gólman mu ji zmařil lapačkou. Po Zdráhalově přihrávce minul Šalda. Zajíčka zase nepřekonal bekhendovým zakončením Hanzl. Bezbrankový stav neprolomil ani Zdráhal po Abdulově přihrávce.

V úvodu druhé části se hosté ubránili při Pechově trestu a v dalším jejím průběhu měli navrch. Přestříleli Severočechy v poměru 15:4, ale Zajíčka nepřekonali svými pokusy Tomeček, Šenkeřík či Vondrka. Raška se před litvínovského gólmana protlačil zpoza branky, jenže ani on neuspěl. Za domácí dvakrát v rychlém sledu zaměstnal Hrachovinu Zdráhal a další možnost měl Wesley.

Ve 42. minutě se dostal sám před Zajíčka Hanzl, ale bekhendovým blafákem na něj nevyzrál. V čase 42:52 sice překonal Hrachovinu tečí Strejčkovy střel Gut, avšak sudí Sýkora se Šindelem si na videu potvrdili, že to bylo vysokou holí.

Ve 45. minutě nabídl Hanzl puk před odkrytou branku Štenclovi, ale ten mu přeskočil hokejku. Motor se neprosadil při Zileho trestu a potom po objetí branky nepřekonal Zajíčka ani nadvakrát bekhendem obránce Vráblík.

V nastavení nejdříve minul v šanci domácí bek Demel, na druhé straně neuspěl s bekhendovým blafákem zadák Štencel. Hrachovina nedovolil skórovat Hlavovi a z protiútoku neproměnil únik Valský, který o chvíli později nevyužil ani svou další šanci. Rozhodnout se nepodařilo bekhendovým blafákem ani na druhé straně Kudrnovi.

V rozstřelu Estephan poslal domácí do vedení v první kole, jenže v páté sérii odpověděl zakončením jednoruč po vzoru Petera Forsberga Pech. Následně ale uspěl opět Estephan a Pech už nikoliv.

Gólman Šimon Zajíček přispěl k třetí výhře ve vzájemných duelech za sebou prvním čistým kontem v extraligové kariéře.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „První třetina byla z obou stran velmi nervózní, což odpovídalo významu utkání pro oba týmy. Ve druhé třetině jsme jednoznačně tahali za kratší konec. Díky brankáři Zajíčkovi i obětavosti hráčů jsme ji ustáli. Třetí třetina byla zase taková nervózní a bylo to o jedné brance. Čekal jsem, že na jedné straně v 60 minutách padne, nestalo se tak. Jsme rádi, že jsme si vzali druhý bod za nájezdy. V konečné tabulce se velmi pravděpodobně bude každý bod počítat.“

David Čermák (České Budějovice): „Jak byl dlouho stav 0:0, tak bylo asi jasné, že rozhodne jeden gól. Šance byly na obou stranách, několik vyložených. Nás mrzí hlavně druhá třetiny, kdy jsme si tam vytvořili hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Litvínov pak proměnil dvě penalty a my bohužel jenom jednu.“

SESTŘIH: Litvínov - České Budějovice 1:0sn. Defenzivní bitvu rozhodl nájezdový mág Estephan

Góly Domácí: . Estephan Hosté: Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Jurčík – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Havelka, Gut, Hlava – Berka, Danielčák. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, Hanzl, Valský – Dzierkals, M. Toman, Doležal – Strnad, Raška I, V. Tomeček. Rozhodčí M. Sýkora, J. Šindel – J. Frodl, D. Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 4126 diváků

Cingel zmařil naděje Rytířů, Perret 0+3

Hosté se - podobně jako řada dalších týmů - jen těžko srovnávali s hradeckou rychlostí, domácí zprvu produkovali brankové šance v téměř dvouminutovém intervalu. V koncovce se ale trápili. Jágrův faul na Chalupu nepotrestal z trestného střílení Jergl, Perret v úniku přetáhl kličku, tyčka zazvonila po zakončení nové posily Ethana Wereka. Kanadský útočník dostal prostor v druhé formaci vedle Lalancettea a Radovana Pavlíka.

Mountfield šel celkem zaslouženě do vedení až ve 14. minutě zásluhou Kevina Klímy, který přebruslil Ticháčka a z dorážky dopravil puk bruslí do branky. Kontrola u videa neprokázala úmyslné kopnutí.

Kladno svůj výkon stupňovalo a i když ve druhé třetině vystřelilo jen šestkrát, šlo o zakončení z nebezpečných pozic. Indrák ještě únik neproměnil, ale ve 39. minutě už vyrovnal Procházka, jenž projel zkoprnělou královéhradeckou sestavou a dorazil svůj vlastní pokus.

Do minulé patnáctigólové přestřelky na hradeckém ledě měl dnešní vzájemný zápas daleko, třetí část ale přece jen nabídla víc brankových radostí. Po minutě vystihl Klepišovu chybu Radovan Pavlík a sám před Bowem zamířil mezi betony, hosté zanedlouho opět vyrovnali z přesilovky zásluhou Kubíka.

Na využitou početní výhodu z hole Cingeľa už ale odpověď nenašli. Bláhovu teč vytáhl zákrokem večera Kiviaho, jenž neinkasoval ani v zesílené power play hostů. Vítězství favorizovaného týmu Hradce snadno potvrdil po třetí Perretově asistenci Jergl.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kladno 4:2. Cingel zhatil naděje Rytířů, Perret 0+3

Góly Domácí: 13:13. Kev. Klíma, 41:02. R. Pavlík, 51:24. Cingel, 58:50. Jergl Hosté: 38:20. M. Procházka, 45:37. Kubík Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, Novák. Hosté: Bow (Brízgala) – Ticháček, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund (A) – Melka, Pytlík, O. Bláha II. Rozhodčí Úlehla, Stano (SVK) – Svoboda, Synek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 735 diváků

Skvělý Furch vynuloval Bílé Tygry

Kometa - psychicky posilněna předchozími výhrami - začala náporem, z něhož se zrodily i šance. Do páté minuty se vměstnaly slibné pokusy Dufka a Horkého, který se o tři minuty později neprosadil v nájezdu na Neužila, jenž dostal v liberecké brance přednost před Kváčou.

Bílí Tygři se před Furcha do většího tlaku dostali až v závěru první třetiny, nicméně změnu skóre si nevynutili. A stejně tak na domácí straně neuspěl zblízka Okál.

V úvodu druhého dějství využívaly oba celky rychlého přechodu středního pásma k nátlakové hře v prostoru před brankami. Blíže ke gólu měli domácí, avšak Holík ani Šalé se neprosadili.

Skóre se změnilo v první přesilovce zápasu. Brňané rychle zakombinovali, v přečíslení se v mezikruží dostal ke střele obránce Kučeřík, který trefil horní roh branky a zaznamenal svůj první gól v sezoně. Hlavní roli v dalším průběhu hráli gólmani. Furch se vytáhl proti Birnerovi, Neužil zase zlikvidoval vyloženou šanci najíždějícího Ščotky.

Brňany povzbudilo ubránění dvojnásobného oslabení v délce 78 sekund na konci druhé třetiny. Hráli maximálně zodpovědně především směrem dozadu a jejich prioritou bylo nepustit Severočechy do gólové koncovky.

Tlak Bílých Tygrů sílil s přibývajícím časem, jenže obrana Brna odolávala. Výrazně si pak domácí pomohli při své druhé přesilovce, kterou za 20 sekund zúročil Strömberg. Tím vzala neproduktivním hostům vítr z plachet. Liberec nejenže nevyužil power play, ale v závěru ještě ve vlastním oslabení inkasoval z hole Ďalogy, pro něhož to byl rovněž první gól v sezoně.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Začátek byl z naší strany poněkud nervózní, chtěli jsme navázat na předchozí úspěšné výsledky a hráčům to trochu svazovalo ruce. Uklidnil nás gól z přesilovky, výborně jsme zahráli oslabení ve třech proti pěti, tým bojoval, pracoval a podržel ho opět výborný výkon gólmana Furcha. Šli jsme si za vítězstvím a dotáhli to ke zdárnému konci.“

Patrik Augusta (Liberec): „Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodly naše přesilovky, respektive nemohoucnost při nich. Klíčové bylo neproměnění dvojnásobné výhody, tato přesilovka se nám hrubě nepovedla, soupeř byl pracovitější a připravenější víc než my. Musíme zase zvednout hlavu a dívat se na další zápas, liga je tak vyrovnaná, že každý může porazit každého, takže do konce základní části bude stále o co hrát.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 3:0. Domácí kralovali v přesilových hrách a berou třetí výhru za sebou

Góly Domácí: 28:28. Kučeřík, 51:57. Strömberg, 59:43. Ďaloga Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, L. Forman, Ščotka (A), Hrbas, Kučeřík, Holland, Fajmon – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (C), Strömberg, Koblížek – Dufek, Zbořil, Šalé. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A). Rozhodčí Hradil, Mrkva – Rampír, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 6224 diváků

Olomouc - Karlovy Vary 3:4

SESTŘIH: Olomouc - Karlovy Vary 3:4. Výhru Energie zařídil v poslední vteřině Kohout

Góly Domácí: 21:27. Plášek ml., 37:36. Rašner, 40:28. J. Káňa Hosté: 27:46. Kohout, 35:01. O. Beránek, 46:58. Gríger, 59:59. Kohout Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Dujsík, Rašner, Škůrek, T. Černý, Švrček, Řezníček – J. Káňa (A), Knotek (A), Orsava – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Klimek, Kučera, Bambula – Olesz, Anděl, Rutar. Hosté: Lukeš (Dybal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Hribik, Obadal – Ondráček, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Plzeň - Sparta 4:3sn

Góly Domácí: 16:55. Mertl, 36:17. Rekonen, 43:30. Kodýtek, . Houdek Hosté: 26:10. Konečný, 45:18. Sobotka, 46:22. D. Vitouch Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Skok, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Kodýtek, Blomstrand – Hrabík, Mertl (A), Rekonen – Bitten, Malát, Adamec. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen – Konečný. Rozhodčí Jaroš, Šír – Brejcha, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Mladá Boleslav - Pardubice 3:5

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 3:5. Osmou výhru Dynama v řadě řídil Sedlák (2+1)

Góly Domácí: 10:55. J. Stránský, 39:45. Lantoši, 52:32. Söderlund Hosté: 13:10. D. Musil, 18:00. Čerešňák, 22:21. Paulovič, 30:32. L. Sedlák, 43:34. L. Sedlák Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Lintuniemi, Pláněk, Jánošík, Pýcha, R. Jeřábek, Čech, Bernad – Söderlund, O. Najman, Lantoši – J. Stránský, Bičevskis, Šťastný – Lunter, Přibyl, Dvořáček – M. Beránek, Hradec, Kel. Klíma. Hosté: Will (Nečas) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář, Bučko, Vála – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Štetka, Mandát, Vondráček. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Kajínek, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav