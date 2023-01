Nejbohatší kluby před uzávěrkou: Hledání centrů, kompletní Sparta

Jan Růžička se z Hradce stěhuje do Pardubic

Foto ČTK / Chaloupka Miroslav

Liberec jednu dobu hodně stál o útočníka Adama Musila, ale k vážnému jednání ani nedošlo. Nyní by ho Dynamo už určitě nepustilo, hraje skvěle. Kádr je na play off připravený, případně ho ze Zlína doplní ještě bek Daniel Gazda. Brankář Jan Růžička přichází z Hradce, aby Milan Klouček mohl zachraňovat béčko v první lize.

Vzali obry. V metropoli vytyčili před play off jasný směr. Rozšíření kádru, zvýšení fyzického potenciálu mužstva. Už dříve přišel finský útočník Olavi Vauhkonen, v pondělí ho doplnil švédský bek Stefan Warg. Oba měří přes 190 centimetrů. První váží 110 kilogramů, druhý rovných sto. Tým Sparty je kompletní. Má šikovnost, rychlost. Teď i sílu.

Třinec

Ticho po pěšině. Ani po straně neunikají žádné zprávy o případných posilách Ocelářů. Třinci by se náramně hodil centr a obránce. To však ve Slezsku vědí od startu sezony, nic se však neděje. Spekuluje se o zadákovi z nižší zámořské ECHL. Vysněný bek Martin Gernát nepřijde, nevypadá to ani na zkušeného forvarda Richarda Pánika.