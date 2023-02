Růžičkův zápas číslo 800: asistence a vítězný gól. Chtěli jsme to urvat, líčil

Pět proher v řadě měl Třinec naposledy v únoru 2009. V jakém jste byli rozpoložení?

„Hodně dlouho jsme to nezažili, věděli jsme o tom. Každým zápasem jsme chtěli sérii zlomit, ale teď jsem opravdu z týmu cítil, že to chce. A povedlo se.“

Sám jste čekal osm zápasů na bod, prožíval jste to?

„Určitě jsem to prožíval jinak, než kdyby mi bylo třeba dvacet šest. Horší bylo, že jsme prohrávali, takže si to člověk i více bral. Ale snažil jsem se zůstat pozitivní, nemyslet na to. A body přišly.“

Zablokovali jste 34 střel, to je obrovské číslo. Je i tohle moment, co vás posunul k výhře?

„Určitě, obětavost byla základní element zápasu. Speciální týmy a celkový týmový výkon.“

Nicméně takřka celou třetí třetinu jste se nedostali z obranného pásma, čím to?

„Protože Vítkovice hodně tlačily a my hráli tak, abychom gól nedostali. Patrně jsme se stáhli až moc, ale na to se nehraje. Chtěli jsme prostě vyhrát za každou cenu. Možná to vypadalo, že jsme se nedostali z pásma, ale až na tyčku (Raskob v 56. minutě) a pár šancí tam toho moc neměli.“

Za třetí třetinu jste na branku poslali jedinou střelu, poměr střel v této části byl 12:1. To je na Třinec hodně málo...

„Ale vyhráli jsme.“

Vítkovice - Třinec: Těsně po konci přesilovky se trefil Růžička, 0:2 Video se připravuje ...

Vrátili se vám marodi – Tomáš Marcinko a Marko Daňo. I to pomohlo?

„Samozřejmě. Marci je spoustu let jedním z pilířů tohoto týmu. Marko jeden zápas nehrál, také se vrátil. Je to hned znát.“

Držíte čtvrté místo, ovšem od osmého vás dělí pouze sedm bodů. Sledujete dotahující týmy?

„Jo... Upřímně, já jsem minulé zápasy tabulku moc nesledoval, protože jak se prohrává, akorát to může člověka vystresovat, není to úplně ono. Je to nabité a je na nás, abychom čtyřku udrželi.“

Hrál jste osmistý ligový zápas, co to s vámi dělá?

„Dozvěděl jsem se to před deseti minutami, je to pěkný. Je to hodně zápasů, jsem rád. A věřím, že nějaké přidám. Člověk si vzpomene na začátky, na celou kariéru, ale docení to až po ní.“

Je nějaký zápas, který vám okamžitě z paměti vyskočí?

„Vybaví se mi jich víc. Všechny, co nám vyhrály titul.“

680 Tolik bodů (317+363) nasbíral třinecký Martin Růžička v 800 zápasech v extralize, jubileum oslavil včera gólem a asistencí. V nejvyšší soutěži kromě dresu Ocelářů oblékal ještě barvy Sparty a Znojma.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:16. Raskob Hosté: 05:35. Nestrašil, 23:09. M. Růžička Sestavy Domácí: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Kotala, Krieger, Kalus – L. Krenželok (C), Dej, Lednický. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký (A), Kurovský – Buček. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 459 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE