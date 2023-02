Vlasák o změnách v Plzni: Honejsek se může oprášit. Proč obětoval Kaňáka?

Před uzávěrkou extraligových přestupů se žádná exploze nečekala, ale nuda to zase nebyla. V posledních hodinách se činila Plzeň, podnikla tři trejdy. Zatím do konce sezony ji posílili Antonín Honejsek, Jan Jaroměřský a Martin Beránek. Indiáni splnili plán. „Co jsme chtěli, to se nám povedlo,“ potvrzuje sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Poslední hodiny musely být dost hektické, Plzeň do hry výrazně vstoupila těsně před uzávěrkou. Měli jste výměny rozpracované dopředu, nebo se zrodily náhle?

„V řešení byly dva dny, ale až v ten poslední se to rozjelo. Ještě v pondělí se hrála Chance liga, v úterý jsme vše dotáhli.“

Dostali jste, co jste si představovali?

„Vždycky ukáže čas, ale myslím si, že ano. Seděli jsme s Martinem Strakou (generální manažer), s trenéry a shodli se, co by pro nás mohlo být zajímavé a mělo by pomoct. O tom jsme přesvědčení, věříme, že jsme udělali správné kroky. Nic dalšího jsme v plánu neměli. Šlo jen o náznaky, v těchto případech jsme si navíc ani nebyli jistí. Co jsme chtěli, to se nám povedlo.“

V Plzni dostávají hodně šanci mladí hráči. Teď jste dva pustili. Až na Beránka, kterému je 21 let, jste získali dva zkušené borce. Šli jste do toho s tímhle záměrem?