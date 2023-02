Sobotka sháněl Kempnému puk. Probere s Lakatošem bitku v repre?

Radost a euforii z premiérové branky v dresu Sparty v Tipsport extralize nestačil obránce Michal Kempný ani pořádně pobrat a už řešil emotivní výlev vítkovického útočníka Dominika Lakatoše. Pouhých 97 sekund poté, co Kempný přesilovkovou ranou od modré vyrovnal na 3:3, vystartoval Lakatoš na Davida Němečka.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale v hokeji fungují nějaká pravidla, nějaké fair play,“ zlobil se Michal Kempný. S Lakatošem si to chtěl vyříkat hned u trestných lavic. Neuspěl, sudí a spoluhráči jim v tom bránili. Oba jsou nominovaní na Švédské hry, pokud se nic nestane, mohou debatu s odstupem probrat tam.

Dvaatřicetiletý Michal Kempný se do extraligy vrátil v říjnu po sedmi letech. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a bronzový medailista z posledního mistrovství světa dal Spartě přednost před Kometou, odkud do světa odcházel. Podepsal smlouvu na dva roky. Obnovenou ligovou premiéru měl 26. října právě proti Vítkovicím (3:2p). V premiéře přihrával na vítězný gól Michala Řepíka.

Od té doby odehrál za Spartu 26 ligových zápasů. Po hrstech sbíral asistence (19), gól nikde. Dvakrát se trefil „pouze“ na Spengler Cupu. Když ve 44. kole v Ostravě Kempný vyrovnal ukrytou ranou od modré na 3:3, spoluhráč Vladimír Sobotka se hned otáčel po puku.

„Vláďa se mě ptal, jestli puk nechci,“ usmíval se Kempný. „Jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Byl to důležitý gól, vážím si ho, ale výhra je pro mě cennější.“ Necelé dvě minuty poté byl zkušený zadák hodně aktivní při Lakatošově ústřelu.

„Viděli jste to sami. Stál mezi nimi rozhodčí. Kdyby to byla jedna rána, čert to vem. Ale ran bylo minimálně deset. Můžete mít jakoukoliv frustraci, ale tohle se stát nemůže. Navíc Němeček se ani rvát nechtěl. Tohle byl klíčový okamžik.“

Vítkovice - Sparta: Lakatoš mlátil Němečka, který se prát nechtěl. Dostal trest do konce utkání Video se připravuje ...

Sparťané z dlouhé přesilovky vstřelili vítěznou branku. „Utkání nebylo vůbec jednoduché,“ přitakal Kempný. „Byla to dřina celých šedesát minut, pořád jsme se tahali o gól. Zápas měl šťastný konec pro nás, máme cenné tři body a domů můžeme jet s dobrým pocitem.“

Jaký rozdíl proti předchozímu duelu v Ostravě. Na začátku listopadu Sparta v 18. kole padla 2:3, vítěznou trefu tehdy vstřelil v 58. minutě v přesilovce právě Lakatoš. Měl podíl na všech brankách (2+1). Pro sparťanského trenéra Pavla Pateru to byly poslední hodiny u týmu. Velkou frustraci tehdy zažíval i navrátilec Kempný. Není divu, Sparta držela sérii devíti zápasů bez vítězství v základní hrací době a měla v nich silně negativní skóre 16:30.

„Nesnáším prohrávat!“ neskrýval tehdy Kempný po zápase. „Věřím, že i ostatní kluci v našem týmu... Ne věřím, já to vím. Nikdo nemá rád prohrávání! Nesnáším pocit prohry po zápase, kdy jsou svěšené hlavy a my odjíždíme s prázdnou. Nechci být zase negativní, pracujeme každý den, řešíme to, bavíme se, přistupujeme zodpovědně. Věřím, že štěstí, a všechno okolo, převrátíme na naši stranu.“

To se povedlo s příchodem trenéra Miloslava Hořavy. Pod jeho vedením odehráli Pražané 23 zápasů a s nulou skončili jen dvakrát (Litvínov 2:5 a Liberec 2:5). „Nechci hodnotit, co bylo za předchozích trenérů,“ vrátil se k obratu Michal Kempný. „Změnila se pracovní morálka týmu, zjednodušili jsme styl hry a jednoduše hrajeme i vzadu. Pan Hořava je bývalý obránce, takže nás má na starosti a na trénincích s ním tvrdě pracujeme. Díky tvrdé práci otáčíme štěstíčko na naši stranu a vyhráváme i těžké zápasy. Vážíme si toho, kde aktuálně jsme.“

Aktuálně Sparta drží třetí místo a na druhé Vítkovice ztrácí už jen dva body. A má zápas k dobru. V neděli fazonu Pražanů před reprezentační pauzou prověří první Pardubice (14.45 hodin). „Čeká nás kvalitní zápas jako proti Vítkovicím,“ má jasno zkušený bek. „Oba týmy hrají nahoře a v O2 Areně nás čeká skvělá kulisa. Hrajeme o důležité body, které chceme uhrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:18. Mueller, 30:31. Krieger, 35:23. Jarůšek Hosté: 05:23. Kaše, 32:24. Buchtele, 47:14. Kempný, 50:39. Horák Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Jarůšek, Lindberg, Lakatoš (A) – Kotala, Dej, Kalus – L. Krenželok (C), Chlán, Fridrich. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Vauhkonen – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, G. Thorell, Konečný. Rozhodčí Šindel, Cabák – Komárek, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 693 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE