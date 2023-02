Spartu nakopl obří zkrat Lakatoše. Tohle se nedělá, zlobil se Kempný

Rivalita a nevraživost mezi Vítkovicemi a Spartou se znovu rozhořela naplno. Symbolicky při vzpomínce na třeskuké finále z roku 1993, kdy Pražané soupeři sebrali zlato. V klíčových momentech 44. kola Tipsport extraligy jako by znovu ožily divoké devadesátky. Vítkovický Dominik Lakatoš za stavu 3:3 neudržel nervy, zbušil Davida Němečka, dostal pět plus do konce a sparťané z dlouhé přesilovky rozhodli. „Zkrat,“ měl jasno vítkovický trenér Miloš Holaň.

Nejdřív sláva, potom emoce. Vítkovice před zápasem vzdaly hold svému bývalému kapitánovi a trenérovi Vladimíru Vůjtkovi , na ledě s ním bylo i 24 hráčů a pamětníků. Mezi jinými třeba i Václav Varaďa, který v sezoně 1992/93 nastoupil coby šestnáctiletý k jedinému zápasu.

Když ke stropu Ostravar Areny stoupal dres s číslem 9, sklidil Vůjtek potlesk i od sparťanů. Mnohé vedl v reprezentaci. „Bylo to hezky udělané,“ přitakal sparťanský obránce Michal Kempný . „Já měl tu čest pod panem Vůjtkem hrát v nároďáku, znám ho a také jsem si ceremoniál užil.“

Ve speciálním večeru, ve kterém navlékli retro dresy ze stříbrného ročníku 1992/93, nechtěli Ostravané prohrát. Motivaci měli obrovskou. Navíc hrál druhý s třetím. A náskok Vítkovic se před rozjetou Spartou tenčí.

Není divu, že klíčovou roli vyrovnaného duelu nakonec sehrály emoce. A ty ve 49. minutě za nerozhodného stavu 3:3 nezvládl vítkovický lídr Dominik Lakatoš. Pěstmi se vrhnul na obránce Davida Němečka a bušil do něj, i když už byl koleny na ledě a rozhodčí se je snažil odtrhnout.

Němeček se rvát nechtěl, do bitky se dostal víceméně náhodou. Lakatoše totiž původně rozlítil David Vitouch, který při avizovaném postavení mimo hru poslal puk na bránu. Vítkovický útočník na něj vystartoval, ale do cesty se mu dostal Němeček.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale v hokeji fungují nějaká pravidla, nějaké fair play,“ zlobil se následně obránce Michal Kempný, který to hned také dával Lakatošovi na trestné hlasitě najevo. „To, co předvedl, se nedělá, ať si sáhne do svého svědomí. Viděli jste to sami. Stál mezi nimi rozhodčí. Kdyby to byla jedna rána, čert to vem. Ale ran bylo minimálně deset. Můžete mít jakoukoliv frustraci, ale tohle se stát nemůže. Navíc Němeček se ani rvát nechtěl.“

Lakatošova reakce se nakonec nelíbila ani rozhodčím. Dostal trest na pět minut plus do konce. A Pražané z dlouhé přesilovky urvali vítězný gól, trefil se Roman Horák . „Klíčový okamžik,“ měl jasno Kempný, který si v 27. duelu za Spartu připsal první ligový gól v jejím dresu (1+19).

I Vítkovickým bylo hned jasné, kde ztratili solidně odehraný zápas, v němž vedli 2:1 a 3:2. Faktem je, že sudí několik zákroků Pražanů přehlédli, ale pro Lakatošův výlev se těžko hledá omluva. „Byla tam střela po odpískání, to se taky nedělá,“ zastal se nového spoluhráče Richard Jarůšek , který Vítkovice posílil těsně před uzavřením přestupového okna a hned se také gólově prosadil. „Laky je temperamentní, hned se omluvil v šatně. Bylo to zbytečné.“

Jako bývalý hráč Sparty ovšem Jarůšek vyšroubované emoce na maximum chápe. Sám se hned při prvním střídání dostal do křížku se soupeři. „Tlačil jsem se do brány, soupeř odpadl a pak mě píchl. To se taky nedělá! Sparta všude táhne a bylo to teď umocněné tím, že je třetí a my druzí. Hrálo se o hodně, před zápasem byl ceremoniál. Prostě se to tak sešlo. Škoda, závěr jsme nezvládli, prohráli jsme zbytečně, minimálně bod by byl adekvátní.“

Stejného názoru byl i vítkovický trenér Miloš Holaň. „Nádherný zápas, speciální večer,“ vrátil se k zahajovacímu holdu pro Vladimíra Vůjtka. „Hráli jsme dobře, ale zkratové jednání Dominika Lakatoše nás stálo body. Kvůli tomu je nemáme, ale jinak nemám týmu opravdu, co vytknout. Položili do zápasu srdce, za to jsem rád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:18. Mueller, 30:31. Krieger, 35:23. Jarůšek Hosté: 05:23. Kaše, 32:24. Buchtele, 47:14. Kempný, 50:39. Horák Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Jarůšek, Lindberg, Lakatoš (A) – Kotala, Dej, Kalus – L. Krenželok (C), Chlán, Fridrich. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Vauhkonen – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, G. Thorell, Konečný. Rozhodčí Šindel, Cabák – Komárek, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 693 diváků

