Kempný o Dynamu: Řeckořímský zápas? To jsem absolutně nepochopil

Na sraz jste přijel v dobré náladě, že?

„Jasně, nálada je skvělá. Výsledky máme dobré, vyhráváme, všechno šlape. Všechno pomalu směřujeme k play off. Super, že jsme před pauzou zvládli důležité zápasy. Porazili jsme Vítkovice i Pardubice, pro nás skvělé body.“

Michal Kempný

v sezoně zápasy: 28

body: 22 (1+21)

plus/minus: +14

střely: 60

průměrný čas na ledě: 20:40

Jak se vám líbil duel s Dynamem? Jejich lídr Lukáš Sedlák řekl, že to nebyl hokej, ale řeckořímský zápas.

„Ten výrok jsem absolutně nepochopil. A vůbec s ním nesouhlasím. Nerozumím, co tím chtěl říct. Faulů tam bylo dost, ale hlavně ze strany Pardubic. I tak si ale nemyslím, že by to byly nějaké řeckořímské zápasy.“

V pátek s Vítkovicemi i v neděli s Pardubicemi jste si často nechali nařezat, ale zůstali jste v klidu. Neopláceli jste. Půjde tohle nastavení udržet i v play off?

„Záleží na momentu zápasu. Soupeři se na nás snaží vytáhnout. Hrát jak nejlíp můžou. Všechno tohle k hokeji patří. Jsou tam emoce. Kdo je zvládne líp udržet, vyhrává. Snažíme se k tomu takhle přistupovat. Někdy je těžké se nenechat strhnout. Sám s tím mám někdy problém. (směje se) Pokud máme být jako tým úspěšní, musíme nervy udržet. Občas i nějakou tu ránu spolknout. Teď jsme to v posledních zápasech zvládli.“

Proti Vítkovicím jste dal první gól v sezoně. Ve Spartě od střílení branek nejste, ale přesto, měl jste gólovou nulu v hlavě?

„Ani ne. Jsem samozřejmě rád, že mi to tam padlo. Předtím jsem dal dva góly ještě na Spengleru v Davosu. Nezáleží mi na tom. Snažím se hrát tak, abych byl prospěšný mužstvu, abychom vyhrávali. To se zatím daří. Jestli mám v gólech jeden, nebo žádný? Není to podstatné. Individuálně mě zajímá dobrý pocit ze své hry, tam si troufám říct, že to není špatné. Přistupuju k tomu ale s pokorou a skromností.“

Zažil jste to někdy? Přeci jen hrajete první přesilovku, máte spoustu střel. A k tomu unikátní bilanci 1+21.

„Na přesilovce mám na levé straně Řepu, kterému to tam dávám. Góly jsou jeho úkolem. (usmívá se) Fakt jsem to neřešil. Možná chybělo i trošku štěstíčko. Snad ještě nějaké góly přijdou v nejdůležitějších chvílích.“

