Star Wars ovládla Sparta! Hecování fans, křivda či pomlácený Tomášek

Zápas elit. Nejvyšší české hokejové šlechty. Gentlemansky a v rukavičkách se však rozhodně nehrálo. Mezi Spartou a Pardubicemi to byla před rekordní návštěvou 16 653 diváků řež hodná play off. Právě nervy a emoce rozhodly. Dynamo je pod kontrolu nedostalo. Faulovalo, a domácí trestali. Třikrát využili přesilovku, hvězdné války ovládli 4:2. „Nebyl to obyčejný zápas. Pro naše hlavy strašně důležitá výhra,“ zubil se pomlácený sparťan David Tomášek.

Utkání 45. kola předlouhé základní části Tipsport extraligy. Oba týmy nahoře, v klidných teploučkých vodách. Na ledě O2 areny to však v neděli odpoledne byla pořádná bouře. Mohli za to jak diváci, kteří vytvořili úžasnou kulisu, tak zejména hráči. Sami cítili, že tohle prostě nebyl tuctový duel, jakých máte od září do března dvaapadesát.

„Nebyl to obyčejný zápas,“ vypálil hned David Tomášek . „Strašně mě to bavilo. Myslím, že jsme to takhle měli všichni. Už teď se moc těším na play off, na celý závěr sezony. Mělo to výborný náboj. Pro hlavu je fakt důležité, že jsme duel zvládli. Třikrát jsme v sezoně Pardubice porazili, sebevědomí je na naší straně. Věříme se na ně. Kdybychom na sebe v play off narazili, máme hlavy nahoře,“ sypal ze sebe.

Jak odpověď napovídá, Sparta válku obrů zvládla. Do utkání ale nejlíp nevstoupila. Stačilo 22 sekund, aby první útok Dynama do šroubku rozebral top lajnu Pražanů. Na konci akce stál Lukáš Sedlák . Na domácí chrstnul kýbl ledové vody. Jenže ten je probral, díky Janu Buchtelemu rychle srovnali krok.

Přetahovaná pokračovala i ve druhé části. Při hře pět na pět byl k vidění skvělý, bojovný a vyrovnaný hokej. Jenže jeden tým si zbytečně moc oblíbil lavici vedle časoměřičů. Pardubičtí v rozmezí deseti minut čtyřikrát faulovali. Spartě dali více než minutu a půl dlouhou výhodu dvou mužů. A ti ji využili. Celkem se Pražané radovali v duelu ze čtyř branek, tři padly v početních výhodách.

„Měli jsme skvělý vstup do utkání. V první třetině jsme byli lepším týmem. Ve druhé jsme bohužel cítili nějaké křivdy. Pramenila z toho frustrace hráčů. Udělali jsme pár zbytečných faulů. Sparta má vynikající přesilovku, potrestali nás. Tohle zápas rozhodlo. Musíme na disciplíně zapracovat, hráči musí mít v hlavách jen hokej a nic jiného. Nechali jsme se odvést od hry. V play off se to dít nesmí,“ vrtěl hlavou kouč hostů Richard Král.

Sparta - Pardubice: Dalším gólem z přesilovky poslal domácí do vedení Tomášek, 3:2 Video se připravuje ...

Udržet své hráče mentálně správně nastavené, se jemu a Radimu Rulíkovi nepovedlo. „Nevyšlo nám to. Byly tam zbytečné fauly, většina z nich v útočném pásmu. Koncentrace na hru od nás nebyla taková, jakou jsme potřebovali. Při hře pět na pět to bylo vyrovnané, spíše bych řekl, že jsme byli lepší. Přesilovky ale rozhodly.“

Na co narážel zmíněním křivdy? Tušíte správně. Není těžké odvodit, že byť nikoho nejmenoval, na mysli měl Král rozhodčí. Několik vyloučení hráčů Dynama bylo při nejmenším sporných. Vymlouvat se ale nechtěl, dalšího komentáře se zdržel.

Byť na ledě zůstalo několik krvavých skvrn, hrálo se v duchu fair play. Nic výrazně nevybočilo. Ráz utkání však dobře opsal obličej Tomáška, v němž byly tři tržné ranky a další šrámy. Nos měl sparťanský střelec větší než Bolek Polívka . „Trochu to teklo. Stane se to. My jsme emoce udrželi na uzdě, soupeř tolik ne. Směrem k play off bude tohle rozhodovat. V kabině jsme si říkali, že se nesmíme nechat vyprovokovat. Povedlo se nám to. Naše přesilovky to nakonec celé rozhodly,“ přidal.

Jinak právě Bolek Polívka se v rámci špičkování fanoušků objevil na choreografii domácího kotle. Coby postavu Bohuše z filmového Dědictví ho parafrázovali. „Teď si vás kúpím všecky!“ K tomu fans připojili i čísla 62, 33 a 20, která patří třem bývalým hráčům Sparty Robertu Říčkovi, Janu Košťálkovi a Tomáši Dvořákovi. Ti všichni šli do Pardubic mimo jiné za lepším výdělkem.

Sparta porazila Dynamo potřetí ze čtyř vzájemných duelů. V neděli k tomu dvěma góly pomohl Michal Řepík . Kapitán rudých má v posledních týdnech vůbec skvělou formu. Z deseti duelů vytřískal deset gólů. „Chytil jsem se, daří se mi. Na co sáhnu, to teď skončí v brance. Hlavně, že to pomáhá k výhrám. Všichni si teď věříme, máme sílu. Jsme mentálně odolní. Za žádných okolností se nevzdáváme. Snad nám to vydrží,“ doufá lídr Pražanů.

Sparta - Pardubice: Opět využitá početní výhoda Pražanů, Řepík dal na 4:2 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:20. Buchtele, 26:22. Řepík, 31:41. Tomášek, 49:10. Řepík Hosté: 00:22. L. Sedlák, 21:27. Košťálek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek (A), Moravčík, Krutil – Buchtele, Horák, Tomášek – Safin, D. Vitouch, Vauhkonen – P. Kousal, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, G. Thorell, Kaše. Hosté: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Šír, Stano – Svoboda, Šimánek Stadion O2 aréna Návštěva 16 653 diváků

