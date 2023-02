Dědek rýpe, Sparta mlčí. Jakou mají historii a byl Řepík blízko Dynamu?

Všechno začalo nevinnou choreografií kotle Sparty při nedělním utkání s Pardubicemi. Na plachtu namalovali postavu Bohumila Stejskala z filmové klasiky Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Připojili citát „teď si vás kúpím všecky!“. K tomu čísla 62, 33 a 20, která v metropoli patřila Robertu Říčkovi, Janu Košťálkovi a Tomáši Dvořákovi. Kompletní trio v posledních letech převléklo kabát. Ten rudý sparťanský změnilo za pardubický.

„Košťálek s Dvořákem ve Spartě toužili zůstat, jenže vedení jim nechtělo dát patřičné smlouvy. Vůči těm klukům mi to přišlo nefér. Vedení Sparty se s nimi nebylo schopné domluvit,“ kontruje fanouškům pardubický boss Petr Dědek v rozhovoru pro sport.cz.

A pokračuje. „Před měsícem za námi přišel agent Michala Řepíka s tím, že Sparta, v níž mu po sezoně končí smlouva, mu nabídla nový nedůstojný kontrakt. Navíc jen na rok a podpis ještě oddalují, že chtějí ještě čekat. Takže nám Řepíka nabízeli. Teď svého kapitána vychvalují, přitom mu ale nabídli jen roční kontrakt. A pak se fanoušci budou divit, že by mohl jít do Pardubic.“

Vedení Sparty výroky majitele Dynama komentovat na žádost deníku Sport odmítlo. Stejně reagoval i hráčův zástupce Michal Sivek. Zdroje Sportu však potvrzují, že Řepík byl skutečně Pardubicím nabídnut. To je však v případě končící smlouvy vcelku běžná praxe.

Pravda je, že všichni top hráči Sparty už mají nové víceleté kontrakty dávno podepsané. Jediný Řepík ne. Že se dohoda komplikuje, se zákulisím neslo delší dobu. A věděli o tom taky fanoušci. Během třetí třetiny nedělního šlágru vyvěsili transparent „Řepík = Sparta“. Nebyla to náhoda.

Podle posledních informací se však již obě strany dostávají na společnou notu. Už během repre pauzy by mohl být kontrakt na světě. „Jednání probíhají. Snažíme se dohodnout na pokračování víceletého kontraktu. Věřím, že je to na dobré cestě,“ sdělil sportovní ředitel Petr Ton prostřednictvím rozhovoru na klubovém webu.

O pozadí odchodu obránce Košťálka mluvil Ton v interview pro Sport už dříve. „Já hráče nemám problém zaplatit, odměnit je. Ale chci něco vyhrát! Pak by na tom byl i Honza ještě líp než v Dynamu. Když ale každého zajímá jen základní odměna a na bonusy vůbec nekoukají, tak potom nemůžeme soutěžit. Honza měl nabídky i ze zahraničí. Měli jsme o něj velký zájem. Náležitě jsme ho ocenili, na stole byla i delší smlouva. Do dostihů s Pardubicemi jsme se ale pouštět odmítli. Nějak se ale rozhodl, tak to je.“

V Dynamu dostal bek, co chtěl. Že Dědek rád přetahuje rivalům hráče, je známé. Zrovna Spartě to dělá mile rád. Třeba na jaře roku 2021 se Pražané zajímali o Dominika Frodla, před dohodou smlouvy už pak byli s Adamem Musilem. Oba však skončili v Pardubicích.

Rozhovor s Dědkem samozřejmě neunikl ani hráčům Sparty. „Četl jsem to, samozřejmě. Pan Dědek byl asi frustrovaný z prohry, představoval si to určitě trochu jinak,“ hlásí ze srazu národního týmu obránce Michal Kempný. S parťákem Řepíkem nemluvil. „Co je mezi Michalem a vedením, to vědí jen oni. Já se o to nestarám.“

Výroky majitele Dynama vnímá jako psychologickou válku před startem play off. Sparta je jediný extraligový tým, se kterým mají Pardubice zápornou bilanci. Ze čtyř duelů s Pražany třikrát prohrály. „Řekl bych, že se nás snaží rozhodit, je to od něj akorát rýpnutí do Sparty. Snaží se to trochu vyhrotit. Já to ale nějak nevnímám, je mi to jedno. Moje prvotní reakce byla taková, že mě to pobavilo a rozesmálo,“ culí se i teď Kempný.

Pokud se tyhle týmy střetnou v play off, buďte si jistí, že to bude na ledě i mimo mantinely pořádně jiskřit.

