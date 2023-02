Šéf Novotný: Do Motoru chci nejlepší hráče! Vyjádřil se k posilám i trenérům

Bere to hopem. Loni se Jiří Novotný živil jako hráčský agent, aby se z něj během dne stala hráčská posila Motoru. A velká! Následoval skutečný konec aktivní kariéry, návrat k zastupování borců. Jenže mančaftu to nešlo, a tak se bývalý kapitán reprezentace chopil jedné z trenérských pozic. Ve čtvrtek už se v kanceláři věnoval kompetencím sportovního ředitele klubu, jímž byl čerstvě jmenován.

Na jihu Čech vládne napjatá atmosféra, kousavá nervozita. Loni bronzový celek je obalený ledovým potem z obav o nejbližší budoucnost. Třináctá příčka štve kabinu i její fanoušky, barážová pozice dýchá z Kladna až na krk. Novotného angažování vyvolává v regionu optimismus. Má kontakty, známosti, v branži velké jméno. Tím pádem i schopnosti Motor posunout nákupy zvučných jmen. K diskutovaným jménům se Novotný pro iSport.cz vyjádřil. Ale pořád je tu ještě finiš téhle sezony…

Přesouváte se kompletně ke stolu do kanclu, anebo zůstanete i na střídačce?

„Do konce sezony se budu věnovat obojímu, dodělám práci, kterou jsem s kluky trenéry započal. K tomu ale mám i pravomoci tvořit tým na příští rok.“

Blízkost k mužstvu v roli asistenta hlavního kouče se vám nyní dost hodí, že?

„Je to obrovská výhoda. Vím, jak kdo pracuje pod tlakem, jak při tréninku, po něm a podobně. V dnešní době je trénink alfou a omegou, spoluvytváří rozdílové hráče, které každý tým potřebuje. Některým klukům u nás končí smlouva, jiní mají opci a já mám detailní přehled, jak to v týmu chodí. Podle mě by sportovní manažer podobným způsobem měl pracovat. Aby měl co nejlepší přehled o dění v oblasti, za níž má odpovědnost. Navíc s hodně hráči jsem v minulé sezoně hrál, moc dobře vím, jak si počínají v kritických situacích, kdo jak reaguje při tom kterém stavu utkání a jak na sobě celkově pracuje.