Kaňák v Třinci nahradil smolaře, co se nebál obléct do brankářského

Plzeňská klika v Třinci se rozrůstá. K brankáři Markovi Mazancovi a obránci Jakubovi Jeřábkovi, kteří se Škodovkou slavili v roce 2013 mistrovský titul, se připojil obránce Lukáš Kaňák (25). Těsně před uzávěrkou přestupů ho Oceláři získali výměnou za defenzivního dříče Jana Jaroměřského (34), který se v Třinci mimo jiné blýsknul i záskokem za zraněného brankáře Jakuba Štěpánka. V sezoně 2020/21 se místo něho oblékl do výstroje a byl připravený v Litvínově naskočit, protože i druhý gólman Josef Kořenář měl tehdy zdravotní problémy. Nakonec to nebylo potřeba, ale Jaroměřský byl připravený.

V aktuální sezoně Jan Jaroměřský místo v základní sestavě Ocelářů ztratil, poslední zápasy odehrál v partnerském Frýdku-Místku. Jeho jméno na případnou výměnu bylo ve hře už během námluv s Danielem Gazdou, ale to padlo.

Progresivního beka ze Zlína získaly pro dojezd sezony Pardubice, pak půjde do Komety. Místo Jaroměřského, který v lize odehrál 393 zápasů (22+56), přišel Lukáš Kaňák z Plzně. Ten má v elitní soutěži odehráno 285 zápasů (13+55).

„Bylo to pro mě překvapení,“ přiznal po premiéře v novém dresu Lukáš Kaňák. „Výměnu jsem nečekal, ale je to pro mě nová zkušenost. Sbalil jsem si věci a vyrazil.“ Poprvé za Oceláře naskočil v nedělním 45. kole proti Kladnu (5:4). Coby sedmý bek odehrál necelých šest minut, ale i tak stačil ukázat, že by zejména pro podporu třinecké ofenzivy mohl být posilou.

„V poslední době se mi v Plzni...“ nedokončil Lukáš Kaňák úvahu o důvodu výměny. „No, občas jsem udělal nějakou chybu, přestávalo se mi dařit. Trenéři zřejmě chtěli tým oživit, chtěli silnějšího defenzivnějšího beka, což v Honzovi Jaroměřském mají. Takže oba týmy jsou asi spokojené.“

O devět let starší Jan Jaroměřský odehrál po přesunu za Plzeň oba zápasy (K. Vary 1:3, Liberec 2:4), v obou měl takřka 20 minut herního času. V lize dlouhodobě platí za jednoho z nejobětavějších dříčů. V Třinci na to také svým způsobem smolně „doplatil“.

Má sice dva mistrovské tituly, ale ani jedno play off nedohrál. Dvakrát slavil v civilu. V roce 2021 vypadl se zlomeným prstem po bloku v semifinále s Mladou Boleslaví a loňské play off vůbec nehrál kvůli pochroumanému kolenu.

„Koleno jsem měl úplně zničené. Rozbité,“ popisoval Jaroměřský. „Zranění jsme objevili až ke konci minulé sezony, dlouho jsem s tím trénoval a hrál. Furt jsem se motal v kruhu, ale po základní části už to dál nešlo. Bohužel mi uteklo celé play off. Rok před tím finále, což mrzí, když mužstvo vyhraje dva tituly.“

Zajímavou shodou okolností je, že koleno si Jaroměřský léčil v Plzni, kam teď místo Kaňáka zamířil. Na druhém konci republiky ho měl v péči doktor Petr Nepraš. „Hledal jsem někoho, kdo by mi koleno dokonale spravil, abych se vrátil na nejvyšší úroveň. Potřeboval jsem profíka, kterému bych naprosto důvěřoval a našel jsem ho i na doporučení lidí z třineckého klubu. Naplno se mi věnovali i fyzioterapeuti, koleno je jako nové.“

Klasická letní příprava Jaroměřskému utekla, makal sám. „V letní přípravě jsem si odseděl zadek na rotopedu, bylo to dlouhé a náročné,“ přitakal bek. Přesto nakonec pevnou pozici v Třinci ztratil. Přitom k týmu přišel trenér Zdeněk Moták, s nímž dlouho a úspěšně spolupracoval v Olomouci.

„Na pivo jsme spolu nechodili, žádné výhody u něho nemám, první pětku nehraju,“ usmíval se Jaroměřský ještě v průběhu sezony. „Naopak, tím že trenéra trochu znám, tak musím dřít o to víc. Pokud bych nedělal, co mám, tak mě vymete jako každý jiný trenér.“

V Plzni sice Jaroměřský začal dvěma prohrami, nicméně i on ukázal své přednosti. Připsal si čtyři bloky, obětavost a defenzivní dřina se od něho bude znovu čekat. I Lukáš Kaňák chce v Třinci co nejrychleji zapadnout, pobrat požadovaný systém.

„Začal jsem jednoduše, jsem v novém prostředí a týden jsem nehrál,“ popisoval po premiéře. „Dopředu jsem se k ničemu moc nedostal, ale nějakou střelu jsem měl. Doufám, že se to postupně bude nabalovat, stejně jako výsledky týmu. Osobně beru výměnu jako nový impulz. Třinec je skvělá organizace, hraje nahoře, což mi může jen pomoct.“