Jágr slaví 51 a stále hraje: Já vstávám po čtyřech, reaguje Nedvěd. Co další?

Jaromíru Jágrovi je dnes 15. února 51 let. A legendární číslo 68 stále hraje! Zatímco jeho spoluhráči z Nagana už dávno pověsili brusle na hřebík a pár odvážlivců z jeho generace se nanejvýš sklouzne ve druhé lize (třeba Jan Hlaváč ve Vrchlabí), rodák z Kladna je stále spolu s Tomášem Plekancem klíčovým mužem Rytířů. „Musí na tohle být nastavený. Nemůže mít děti, to je další věc," prohodil bývalý hvězdný hráč Robert Reichel. Co na Jágrovu sportovní dlouhověkost říkají další hokejové osobnosti?

Milan Hejduk

„Tak Jarda, ten je ve velké formě. V jednapadesáti má v extralize bod na zápas. To je neuvěřitelné. Je to dáno tím, že se jedná o naprosto výjimečného hráče. Udržuje se, i postavou je to velký chlap a stále je schopen to hrát. Navíc na ledě není jen do počtu, ale pro Kladno je důležitou postavou. Je to úkaz.“