Pardubice si převzaly pohár pro vítěze základní části: vyfotit, nesahat a pryč

Slávu s předáváním poháru pro vítěze základní části pojaly Pardubice velmi střízlivě. Jaroslav Pouzar ho předal do rukou Petra Dědka mladšího, tým se u trofeje vyfotil a alou pryč. Porážka s Kometou 1:3 na to neměla vliv. I kdyby skončil výsledek opačně, vše by probíhalo stejně. „Výsledek nás mrzí jako každá jiná porážka. Jen mohla být lepší nálada k focení,“ řekl útočník Patrik Poulíček.