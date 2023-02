Zaťovič hecoval Kometu, že Dynamu pokazí party: Oslavy pak nejsou dobrý

Co konkrétně byste si rád ze zápasu přenesl dál?

„Výkon z dobré defenzivy. Přesilovky máme super, nějaké góly vždycky dáme, ale musíme dobře bránit. V Pardubicích zase výborně zachytal Dominik Furch, on nám dává naději na tyhle výsledky vždycky.“

Jen ne vždy se urodí. Vidíte sám nějakou příčinu, proč je Kometa týmem, u kterého se zdá, že hraje podle toho, jak se vyspí? Držet si linku z posledního zápasu, je vám hej.

„Jasně. To je prostě ono, bavíme se takhle celou sezonu, dva zápasy dobrý, tři špatný. Nevím, jestli je to v hlavách, možná. Ale tlak musí každý zvládat, máte ho všude a posouvá vás dopředu. Je to jen o jednotlivcích, jak se s ním poperou.“

Co pro vás v poslední době znamená Furch?

„Chytá fantasticky, v brance se kluci nestřídají a on je jasnou jedničkou. Věděli jsme, že v něm máme velkého gólmana, oporu. Je to paráda, myslím, i pro něj. Určitě se i cítí líp teď. My se snažíme prostor před brankou čistit, hrát dobře do defenzivy. Ale to, co pochytá, je neuvěřitelné.“

Ano, koncentrace na defenzivu u vás byla v Pardubicích vidět. Vlastní slot jste bránili hodně pečlivě, soupeř se tam prokousával těžko. Z téhle hry jste se odrazili ke skvělé třetí třetině, kterou jste rozhodli třemi góly?

„Chystali jsme se, že musíme být hlavně před brankou dost blízko u sebe. Pardubice dávají ze slotu hodně gólů, připravovali jsme se na to. Navíc tady měly dnes slávu, přebíraly pohár za první místo po základní části. Od rána jsem říkal klukům: Pojďme hrát tak, ať tady vyhrajeme. Tyhle oslavy nejsou dobrý, zažil jsem několikrát, že když se dějí podobné akce, třeba i nějaké výročí, vždycky se doma prohraje. Možná to taky měly v hlavách, věřil jsem, že vyhrajeme.“

Rozhodl váš gól po luxusní Šalého nahrávce. Zaslouží sedmnáctiletý parťák pochvalu, jak situaci přečetl?

„Udělal to skvěle, výborně všechno viděl. Hlavně, že zápas takhle dobře dopadl.“

Pardubice - Kometa: Spolupráce generací! Zaťovič využil přihrávku mladíčka Šalého, 1:2

Pamatujete poslední brněnské tituly a i po nich se extraliga Komety vždycky v play off bála. Říkalo se, jak začnou vyřazovací série a obr se probudí. Myslíte, že pořád takový respekt máte?

„Těžko říct, tři roky jsme neměli vůbec nic, takže... Ne, sem bych se asi nedíval. Záleží, jak začneme play off a kde, jestli doma, nebo venku. Když nějaké zápasy uhrajete, dostáváte energii navíc, vidíte, jak to najednou jde. Záleží na hlavách.“

Hraje pro vás, i v 38 letech, před play off roli, že jste rozhodl zápas v Pardubicích? Nebo se už mentálně dovedete nachystat na klíčovou fázi sezony, i kdybyste byl dlouho na suchu?

„Připravuju se na každý zápas stejně, ale když to tam nepadá a ještě se prohrává, jsou pocity takový horší. Pokud se vyhrává, je to úplně jedno. Když k výsledku pomůžete, je to samozřejmě pozitivní.“

Takže teď jen, aby se dobře vyspala celá Kometa i na neděli a nepřišlo zase zhoupnutí dolů?

„Právě, máme doma Olomouc, což je strašně těžký soupeř. Máme ji doma, takže všechno bude zase zavřený a pojede se na pár gólů. Když se nám rychle povede nějaké vstřelit, hrajeme úplně jinak. Všechno je jen o nás.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:55. Mandát Hosté: 44:08. Zbořil, 45:58. Zaťovič, 56:11. Kollár Sestavy Domácí: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Fajmon – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Zbořil, Koblížek. Rozhodčí Roman Mrkva, Robin Šír Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků

